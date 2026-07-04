Stigao je novi model umjetne inteligencije za znanost: Stvara i slike, ima ugrađenog 'recenzenta'

Novi Anthropicov model Claude Science čita znanstvene radove, stvara slike, provjerava citiranje, a povezuje se i s drugim modelima i bazama podataka.

Anthropic je predstavio novu verziju svojeg modela umjetne inteligencije Claude, namijenjenu znanstvenicima. Claude Science sada je dostupan u otvorenoj beta verziji, što znači da ga mogu koristiti svi korisnici koji plaćaju neku od Anthropicovih pretplata.

Claude Science sastoji se od niza specijaliziranih AI agenata s kojima korisnik komunicira putem 'koordinatora', pa tako može doći do informacija iz specifičnih istraživačkih područja koje generički alati umjetne inteligencije ne razumiju ili im nemaju pristup. Claude Science može generirati grafičke prikaze i 3D rendere, a uz svaki korak prikazuje i kod kojim su oni stvoreni kako bi korisnici mogli detaljno pratiti što alat radi.

Primjerice, uz pomoć ovog modela znanstvenici mogu jednostavno izraditi prikaz određenog genoma ili kemijske strukture, urediti ga prema želji te dodavati i mijenjati anotacije. Claude Science uz svaku sliku generira objašnjenje postupka njezina nastanka te pamti povijest razgovora kako bi korisnik mogao sve provjeriti i lako se prisjetiti istraživanja čak i mjesecima kasnije.

Claude Science koristi posebnog 'recenzenta'

Claude Science pamti razgovor s korisnikom, što znači da se golemi skupovi podataka trebaju učitati samo jednom. Agent se povezuje s korisnikovim računalom, pa osjetljive skupove podataka nije potrebno prenositi u Claudeov oblak. Još jedna prednost, koju Anthropic posebno ističe, jest to što se Claude Science može povezati s drugim modelima i skupovima podataka kojima korisnik već vjeruje. Uz koordinatora i specijalizirane agente, Claude Science koristi i 'recenzenta', koji pregledava rezultate svakog upita te ispravlja netočne citate i moguće pogreške.

Tijekom proteklih nekoliko mjeseci istraživači su u zatvorenoj beta verziji Claude Sciencea radili na zadacima poput analize sekvenciranja RNA pojedinačnih stanica, pretraživanja genoma, predviđanja strukture proteina i kemoinformatike.

Aplikacija Claude Science dostupna je u beta verziji za macOS i Linux uz sve Anthropicove pretplate. Anthropic naglašava da model objavljuju u ranoj fazi kako bi ga znanstvenici mogli početi koristiti na stvarnim problemima i podijeliti povratne informacije o tome kako ga unaprijediti.

Anthropic dijeli više od 26.000 eura

Anthropic je također najavio inicijativu Claude Science AI for Science, u sklopu koje će podržati do 50 znanstvenih projekata i dodijeliti im do 30.000 američkih dolara (26.337 eura) u kreditima, dok će tvrtka Modal osigurati do 2.000 američkih dolara (1.756 eura) za informatička sredstva za odabrane projekte.

– Tražimo projekte koji obuhvaćaju više područja i istražuju granice znanosti, prvenstveno s naglaskom na biologiji i biomedicinskim istraživanjima – poručili su iz Anthropica.

Prijave su otvorene do 15. srpnja 2026., a informacije o dodijeljenim sredstvima bit će objavljene do 31. srpnja. Projekti će se provoditi od 1. rujna do 1. prosinca 2026., a prijaviti se možete putem ove poveznice.

Introducing Claude Science, a new app designed with every stage of research in mind.



Artifacts traced to their code, environments managed on demand, and 60+ optional scientific databases that you can connect.



Available now in beta. pic.twitter.com/HKhLknxLJO — Claude (@claudeai) June 30, 2026

Pitanje umjetne inteligencije u znanosti

Vodeće tvrtke u svijeti okreću se razvijanju novih primjena umjetne inteligencije, a novi horizont otvoren je u znanosti. Iako umjetna inteligencija nudi brojne prednosti, i u svakom slučaju ubrzava istraživanja, postavljaju se pitanja autorskih prava, znanstvene etičnosti te provjerenosti svih podataka.

U Hrvatskoj korištenje umjetne inteligencije u znanosti još je relativno u povojima, no sve više fakulteta objavljuje smjernice o korištenju tih alata u akademskom radu. Među prvima je bio Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, koji je objavio detaljan priručnik o korištenju AI-ja na fakultetu, a smjernice su objavili i Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) i Fakultet političkih znanosti (FPZG) u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu te Sveučilište u Zadru.