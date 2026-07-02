Ovi nazivi srednjih možda su vas zbunili: Znate li što su birotehničke škole i što radi agromeliorator?

Birotehnika su zapravo uredski poslovi, a te škole pripremaju učenike da budu prodavači, računovođe i tajnici. Agromeliorator se pak bavi tlom.

Preostalo je još malo do kraja prijava za upis u srednje škole. Prijave se zaključavaju u petak 3. srpnja u 12 sati. Ako se još dvoumite koju školu izabrati, ili se želite informirati o opcijama, tu je i naš sustav pretraživanja srednjih škola. Ako ste istraživali koju školu upisati, bilo da ste samostalno pretraživali internet ili pregledavali našu tražilicu, vjerojatno ste, među ostalim, naišli i na neku birotehničku školu. U Hrvatskoj postoje tri, u Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Zadru.

Riječ birotehnika nije u svakodnevnoj upotrebi, a dolazi od francuske riječi bureau, koja znači ured. Prema Hrvatskoj enciklopediji predstavlja 'sveukupnost poslova koji se primjenjuju pri obavljanju uredskih poslova'. Dakle, jednostavno je riječ o strukovnim školama za ekonomiju i uredske poslove.

Koje sve programe nude birotehničke škole?

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar ukupno upisuje 80 učenika u četiri razredna odjela: 60 referenata za poslovnu ekonomiju i 20 upravno-poslovnih referenata. Oba programa traju četiri godine.

Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola u Slavonskom Brodu prima 124 učenika u šest razrednih odjela, a nudi više smjerova od one u Bjelovaru. Upisuje 24 prodavača, 20 referenata za poslovnu ekonomiju, 40 turističkih tehničara destinacije te 40 upravno-poslovnih referenata. Program za prodavače traje tri godine, a ostali programi traju četiri godine.

Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola u Zadru ima pet smjerova i upisuje 168 učenika u sedam razrednih odjela. Učenici u toj školi mogu upisati četverogodišnje programe za komercijalista (24 mjesta), referenta za poslovnu ekonomiju (48 mjesta) ili upravno-poslovnog referenta (48 mjesta). Program za prodavača (24 mjesta) traje tri godine, a škola upisuje i razred za sportaše koji pohađaju gimnazijski program (24 mjesta).

Koja je razlika prodavača i komercijalista?

Sad kad ste pročitali sve ove smjerove, vjerojatno se pitate koja je razlika među njima. Razlika između komercijalista i prodavača jest u opsegu posla i stupnju odgovornosti. Prodavač se uglavnom bavi radom s kupcima u prodavaonici, dok je komercijalist zadužen za trgovačko poslovanje, nabavu, terensku prodaju i poslovnu komunikaciju.

Prije uvođenja modularne nastave u strukovne škole postojali su odvojeni smjerovi za upravne referente i poslovne tajnike, no prošle su godine objedinjeni u smjer upravno-poslovni referent. Na tom se smjeru učenici školuju za obavljanje administrativnih, pravnih i tajničkih poslova. S druge strane, referenti za poslovnu ekonomiju jednog će se dana baviti financijama, računovodstvom, marketingom i drugim poslovima vezanima uz rad poduzeća.

Od ove tri škole jedino ona u Slavonskom Brodu nudi smjer turistički tehničar destinacije. Učenici koji završe taj program obično rade u turističkim agencijama ili turističkim zajednicama, gdje obavljaju poslove poput kreiranja turističkih paketa i organizacije izleta.

Smjer agromeliorator samo u jednoj školi

Ako ste pretraživali strukovne škole, možda ste naišli i na smjer agromeliorator, koji nudi samo Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci. Možda ste prvi put čuli za to zanimanje, a riječ je o osobi koja se bavi poboljšavanjem fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla u poljoprivredi.

Taj program u Poljoprivredno-šumarskoj školi Vinkovci traje tri godine i upisuje samo šest učenika. Kako je objašnjeno na mrežnim stranicama škole, učenici koji ga pohađaju prate stanje tla, provode osnovne analize, pregledavaju i održavaju opremu za navodnjavanje te planiraju različite načine navodnjavanja kako bi osigurali optimalne uvjete za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju.

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