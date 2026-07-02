Ovi nazivi srednjih možda su vas zbunili: Znate li što su birotehničke škole i što radi agromeliorator?

Zašto vam pored nekih srednjih u sustavu upisa ne piše rang? Evo objašnjenja
Učenici u sustavu upisa u srednje škole mogu vidjeti stupce 'rang' i 'mogući rang', a često je pitanje zašto im u polju rang nedostaju brojevi.
09:40 1 d 01.07.2026
02. srpanj 2026.
Birotehnika su zapravo uredski poslovi, a te škole pripremaju učenike da budu prodavači, računovođe i tajnici. Agromeliorator se pak bavi tlom.
Preostalo je još malo do kraja prijava za upis u srednje škole. Prijave se zaključavaju u petak 3. srpnja u 12 sati. Ako se još dvoumite koju školu izabrati, ili se želite informirati o opcijama, tu je i naš sustav pretraživanja srednjih škola. Ako ste istraživali koju školu upisati, bilo da ste samostalno pretraživali internet ili pregledavali našu tražilicu, vjerojatno ste, među ostalim, naišli i na neku birotehničku školu. U Hrvatskoj postoje tri, u Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Zadru.
Riječ birotehnika nije u svakodnevnoj upotrebi, a dolazi od francuske riječi bureau, koja znači ured. Prema Hrvatskoj enciklopediji predstavlja 'sveukupnost poslova koji se primjenjuju pri obavljanju uredskih poslova'. Dakle, jednostavno je riječ o strukovnim školama za ekonomiju i uredske poslove.
Zašto vam pored nekih srednjih u sustavu upisa ne piše rang? Evo objašnjenja
Učenici u sustavu upisa u srednje škole mogu vidjeti stupce 'rang' i 'mogući rang', a često je pitanje zašto im u polju rang nedostaju brojevi.
09:40 1 d 01.07.2026
Ovo je trenutno deset najpopularnijih strukovnih i gimnazija: Ako ste ih prijavili imate puno konkurencije
Ministarstvo smo tražili popise najpoželjnijih škola. Od strukovnih prednjači Prva ekonomska škola u Zagrebu, a gimnazija II. u Zagrebu.
11:01 6 d 26.06.2026
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar ukupno upisuje 80 učenika u četiri razredna odjela: 60 referenata za poslovnu ekonomiju i 20 upravno-poslovnih referenata. Oba programa traju četiri godine.
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola u Slavonskom Brodu prima 124 učenika u šest razrednih odjela, a nudi više smjerova od one u Bjelovaru. Upisuje 24 prodavača, 20 referenata za poslovnu ekonomiju, 40 turističkih tehničara destinacije te 40 upravno-poslovnih referenata. Program za prodavače traje tri godine, a ostali programi traju četiri godine.
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola u Zadru ima pet smjerova i upisuje 168 učenika u sedam razrednih odjela. Učenici u toj školi mogu upisati četverogodišnje programe za komercijalista (24 mjesta), referenta za poslovnu ekonomiju (48 mjesta) ili upravno-poslovnog referenta (48 mjesta). Program za prodavača (24 mjesta) traje tri godine, a škola upisuje i razred za sportaše koji pohađaju gimnazijski program (24 mjesta).
Već su izašle prve ljestvice upisa u srednje: Objavljeno i koliko je osmaša obavilo prijavu do podne
Do podne je srednju školu prijavila gotovo polovica osmaša. Prve, ogledne ljestvice, već su vidljive u sustavu, a osvježavaju se svaki sat.
16:48 8 d 24.06.2026
Samo jedna srednja škola dobit će ovaj novi smjer: Nudi dobre mogućnosti zapošljavanja
Strukovna škola Sisak jedina uvodi smjer tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. Upisivat će 12 učenika.
15:18 20 d 12.06.2026
Sad kad ste pročitali sve ove smjerove, vjerojatno se pitate koja je razlika među njima. Razlika između komercijalista i prodavača jest u opsegu posla i stupnju odgovornosti. Prodavač se uglavnom bavi radom s kupcima u prodavaonici, dok je komercijalist zadužen za trgovačko poslovanje, nabavu, terensku prodaju i poslovnu komunikaciju.
Prije uvođenja modularne nastave u strukovne škole postojali su odvojeni smjerovi za upravne referente i poslovne tajnike, no prošle su godine objedinjeni u smjer upravno-poslovni referent. Na tom se smjeru učenici školuju za obavljanje administrativnih, pravnih i tajničkih poslova. S druge strane, referenti za poslovnu ekonomiju jednog će se dana baviti financijama, računovodstvom, marketingom i drugim poslovima vezanima uz rad poduzeća.
Od ove tri škole jedino ona u Slavonskom Brodu nudi smjer turistički tehničar destinacije. Učenici koji završe taj program obično rade u turističkim agencijama ili turističkim zajednicama, gdje obavljaju poslove poput kreiranja turističkih paketa i organizacije izleta.
Što se boduje na upisima u srednje i možete li dobiti dodatne za zdravstvene teškoće? Evo detalja
Prilikom upisa u srednju vrednuju se zajednički, dodatan i poseban element. Većina bodova temelji se na ocjenama, ali boduju se i dodatna postignuća.
16:38 23 d 09.06.2026
Kako pronaći prijatelje kad dođeš u srednju? 'U početku je šutjela cijelo vrijeme, ali onda...'
Prelazak iz osnovne u srednju može biti poprilično stresan zbog upoznavanja novih osoba, a učenice imaju savjete koji će vam to olakšati.
14:12 24 d 08.06.2026
Ako ste pretraživali strukovne škole, možda ste naišli i na smjer agromeliorator, koji nudi samo Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci. Možda ste prvi put čuli za to zanimanje, a riječ je o osobi koja se bavi poboljšavanjem fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla u poljoprivredi.
Taj program u Poljoprivredno-šumarskoj školi Vinkovci traje tri godine i upisuje samo šest učenika. Kako je objašnjeno na mrežnim stranicama škole, učenici koji ga pohađaju prate stanje tla, provode osnovne analize, pregledavaju i održavaju opremu za navodnjavanje te planiraju različite načine navodnjavanja kako bi osigurali optimalne uvjete za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju.
Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.
A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.
Velika odluka za nastavnike i učenike: Evo tko bira iz čega će se sljedeće godine učiti
Za nastavnike, ali i učenike srednjih strukovnih škola, kreće važno razdoblje. Nastavnici uskoro biraju nastavne materijale za iduću školsku godinu.
17:14 1 d 01.07.2026
Ono kad utakmicu ne gledaš s navijačima, nego analitičarima rizika: Evo kako komentiraju svaku akciju
Nogometna euforija nije zaobišla ni tipa koji se može opisati jedino kao 'finance bro', ali utakmice gleda kroz svoju jedinstvenu perspektivu.
16:08 6 d 26.06.2026
Širok izbor studija i mediteranski način života: Evo zašto ovaj grad privlači sve više maturanata
Od robotike do logopedije: Sveučilište u Zadru nudi moderne studije, međunarodnu suradnju i studentski život uz more koji se ne zaboravlja.
08:43 6 d 26.06.2026
Ako pišeš maturu iz Matematike, vjerojatno ćeš se prepoznati u ovome: Kroz ovih pet faza svi prolaze
Noć je prije mature iz Matematike. U jednom trenutku smišljaš kako roditeljima reći da si pao, a u drugom planiraš upis na svoj faks iz snova.
12:27 8 d 24.06.2026
Koju srednju školu upisati? Donosimo jednostavan vodič sa svim informacijama na jednom mjestu
Za sve osmaše koji još nisu sigurni koju srednju školu upisati, donosimo digitalni katalog sa svim informacijama o srednjim školama u Hrvatskoj.
10:59 3 d 29.06.2026
Izračunajte hoćete li upasti u željenu srednju školu: Saznajte imate li dovoljno bodova
S Kalkulatorom bodova brzo i jednostavno provjerite bodove za upis u školu te kroz online predstavljanje saznajte sve o željenim srednjim školama.
15:21 17 d 15.06.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 8 d 24.06.2026
Dva kineziološka provela prijemni, maturanti: 'Sjedili smo na tribinama kao budale'
Kineziološki fakulteti u Zagrebu i Osijeku održali su svoje prijemne ispite. Maturantice iz ovih gradova ispričale su nam kako je ispit izgledao.
16:02 6 h 02.07.2026
Ovo je 12 najtraženijih srednjih za koje morate ispuniti zdravstvene uvjete: Evo do kada dostaviti potvrdu
Imamo popis najtraženijih strukovnih zanimanja i njihovih zdravstvenih zahtjeva za upis. Potvrde se donose nakon objave konačne ljestvice poretka.
15:55 6 h 02.07.2026
Istječe ključni rok na upisima u srednje: Jedan korak ne smijete preskočiti, bez njega niste upisani
Još samo do petka, 3. srpnja, osmaši mogu prijavljivati srednje. Nakon objave lista nužno je još školi dostaviti upisnicu jer bez nje nema upisa.
11:18 11 h 02.07.2026
Kaže li se Cristianoa Ronalda ili Cristiana Ronalda: Pitanje bi moglo biti važno za odlučujuću tekmu
Hrvatska iduću utakmicu igra protiv Portugala, pa smo pojasnili kako se izgovaraju i sklanjaju imena njihovih igrača, od napadača do golmana.
10:56 11 h 02.07.2026
Influenceri zauzimaju posljednje mjesto na listi povjerenja generacije Z: Pogledajte brojke
Poznati su rezultati istraživanja o navikama korištenja medija, povjerenju u izvore informacija i medijskoj pismenosti Generacije Z.
16:24 1 d 01.07.2026