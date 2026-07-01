Velika odluka za nastavnike i učenike: Evo tko bira iz čega će se sljedeće godine učiti

Učenici danas uče drukčije, a ovi udžbenici se mijenjaju kako bi ih pratili: Evo što je novo
Nove generacije uče drugačije, a iz Alfe su napravili korak u pravom smjeru, preobrazbom nastavnih materijala u strukovnim školama.
09:30 30 d 01.06.2026
01. srpanj 2026.
Za nastavnike, ali i učenike srednjih strukovnih škola, kreće važno razdoblje. Nastavnici uskoro biraju nastavne materijale za iduću školsku godinu.
Pred nastavnicima u srednjim strukovnim školama važno je razdoblje. Od petka, 3. srpnja, počinje druga faza odabira udžbenika za školsku godinu 2026./2027., u kojoj će nastavnici odlučiti prema kojim će materijalima raditi nove generacije učenika. Među nakladnicima koji ove godine nude nove udžbenike je i Alfa, koja je za strukovne škole pripremila nova izdanja za više općeobrazovnih predmeta.
Sukladno dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, odabir udžbenika provodi se u tri faze, a nastavnici svoj odabir obavljaju u drugoj fazi, od 3. do 7. srpnja – razdoblju u kojem mogu odabrati nastavne materijale za iduću školsku godinu. Upravo se tih dana donose ključne odluke koje će oblikovati rad u učionicama.
Odabir putem aplikacije ove se godine odnosi na srednje strukovne škole.
Nastavnici koji rade prema trogodišnjim strukovnim programima biraju udžbenike za Biologiju u struci, Fiziku u struci, Kemiju u struci, Matematiku u struci i strane jezike u struci za prvi i drugi razred, dok za drugi razred biraju i Hrvatski jezik, strane jezike i Etiku.
U četverogodišnjim strukovnim programima biraju se udžbenici za Biologiju, Fiziku, Kemiju i strane jezike u struci za prvi i drugi razred, a za drugi razred i za Hrvatski jezik, Matematiku, Povijest, Engleski jezik, druge strane jezike te Etiku.
Ove godine putem aplikacije ne biraju se udžbenici za osnovne škole, gimnazije, programe u sektorima zdravstva i umjetnosti, nastavu na jezicima nacionalnih manjina u osnovnim školama te glazbene i plesne programe.
Među nakladnicima koji sudjeluju u ovogodišnjem odabiru nalazi se i izdavačka kuća Alfa. Njihova nova generacija udžbenika za prvi razred strukovnih škola, predstavljena prošle godine, naišla je na visoko zadovoljstvo nastavnika koji su je odabrali. Ove godine Alfa nastavnicima nudi nova izdanja za Matematiku, Fiziku, Hrvatski jezik, Engleski jezik, Povijest i Biologiju.
Razvoj novih udžbenika temelji se na ideji da suvremeni nastavni materijali trebaju pratiti način na koji današnji učenici usvajaju znanje. Zato su sadržaji organizirani preglednije, uz više vizualnih elemenata, primjera iz stvarnog života i digitalnih sadržaja koji mogu obogatiti nastavu.
Učenici danas uče drukčije, a ovi udžbenici se mijenjaju kako bi ih pratili: Evo što je novo
Nove generacije uče drugačije, a iz Alfe su napravili korak u pravom smjeru, preobrazbom nastavnih materijala u strukovnim školama.
09:30 30 d 01.06.2026
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U Alfi ističu da njihove udžbenike razvijaju autorski timovi u kojima zajedno rade stručnjaci iz pojedinih područja i nastavnici iz prakse, s ciljem da sadržaji budu i znanstveno utemeljeni i primjenjivi u svakodnevnom radu u učionici.
Osim samih udžbenika, nastavnicima su dostupni dodatni digitalni materijali i metodička podrška na Alfa Kabinetu, kao i redovita stručna online usavršavanja – Alfa edukacije, čiji je cilj prikaz metodičko-pedagoškog rada i praćenje aktualnih tema u struci. Korisnici Alfinih udžbenika ostvaruju i pristup digitalnim udžbenicima platformi mozaBook. Nakladnik ističe da suradnja sa školama ne završava isporukom udžbenika, nego se nastavlja cjelogodišnjom podrškom njihovih stručnih suradnika – promotora na terenu.
Detaljan pregled novih izdanja, sadržaja i primjera metodičke podrške nastavnici mogu pronaći u predmetnim udžbenicima:
Više o udžbenicima, ostalim Alfinim proizvodima i uslugama dostupno je na Alfa Kabinetu, na kojemu nastavnici mogu preuzeti primjere metodičke podrške (bez prijave i registracije) za svaki od udžbenika u odabiru.
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