Profesor Mašina o tome je li sigurno vježbati doma po vrućinama: Trebali bi izbjeći biti direktno pod klimom

Profesor kineziologije Tonći Mašina kaže da se ni zdravim osobama ne preporučuje vježbanje u ekstremnim toplinskim uvjetima.

Temperature su diljem države krajem lipnja bile iznad 35 stupnjeva Celzija. Sredinom tjedna došlo je do zahlađenja, no DHMZ je najavio da će prosječne temperature tijekom srpnja biti više od prosjeka.

Zbog toga će mnogi odlučiti provoditi što manje vremena na suncu, a fizička aktivnost i tjelovježba mogle bi pasti u drugi plan. Street workout, trčanje te igranje nogometa i drugih sportova ovih je dana mudro zamijeniti vježbama kod kuće, ali i pritom treba biti oprezan.

Vježbanje direktno pod klimom može imati niz posljedica

O tome kako vježbanje prilagoditi vrućini i koje su moguće opasnosti razgovarali smo s Tonćijem Mašinom, profesorom kineziologije s Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.

- Vježbanje u klimatiziranom prostoru ne bi trebalo biti štetno ako se filteri redovito čiste, odnosno ako je kvaliteta zraka u klimatiziranom prostoru primjerena. Međutim, vježbanje u uvjetima u kojima su vježbači izravno izloženi puhanju hladnog zraka iz klima-uređaja trebalo bi izbjegavati jer može izazvati isušivanje dišnih putova, moguće pogoršanje stanja kod osoba s astmom i alergijama, napetost mišića zbog ubrzanog hlađenja tkiva, sušenje očiju i kože te temperaturni šok nakon izlaska iz klimatiziranog prostora, rekao nam je profesor Mašina.

'Preporuka bi bila provoditi vježbe za povećanje pokretljivosti'

Najbolja alternativa vježbanju na otvorenom vježbanje je na kućnim uređajima za kardio trening, smatra profesor Mašina. Međutim, ti uređaji nisu jeftini, a zauzimaju i relativno puno prostora. Zato nam je preporučio i vježbe koje mogu biti dobra zamjena.

- Preporuka bi bila provoditi vježbe za povećanje pokretljivosti, počevši od gležnjeva, kukova i torakalne kralježnice pa do vratne kralježnice. Nakon toga trebalo bi raditi vježbe stabilnosti koljena, zdjelice i kralježnice, s naglaskom na jačanju mišića jezgre trupa (trbušnih i leđnih mišića te mišića zdjelice), kao i mišića ramenog obruča, savjetuje profesor Mašina.

'I zdravima se ne savjetuje vježbanje u ekstremnim uvjetima'

Međutim, ne preporučuje svima da vježbaju tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Kaže da je ključno razlikovati je li osoba potpuno zdrava ili ima određene zdravstvene tegobe.

- Zdrave osobe ne bi trebale imati problema, iako se i njima savjetuje da ne vježbaju u ekstremnim toplinskim uvjetima te da se dovoljno hidriraju prije, tijekom i nakon aktivnosti. Osobe sa zdravstvenim poteškoćama trebale bi se konzultirati s liječnikom o mogućim zdravstvenim rizicima tjelovježbe u ekstremnim toplinskim uvjetima te s kineziologom o prilagodbi opterećenja i odabiru vrste aktivnosti koja nije u koliziji sa zdravstvenim statusom pojedinca, komentirao je profesor Mašina.