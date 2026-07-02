Istječe ključni rok na upisima u srednje: Jedan korak ne smijete preskočiti, bez njega niste upisani

Još samo do petka, 3. srpnja, osmaši mogu prijavljivati srednje. Nakon objave lista nužno je još školi dostaviti upisnicu jer bez nje nema upisa.

Iako je za većinu učenika ljeto odavno počelo, osmaši se još uvijek nisu u potpunosti opustili jer je u tijeku proces upisa u srednje škole. Srednje koje žele upisati učenici mogu prijavljivati još samo do 3. srpnja, dakle ovog petka, u 12 sati. Više nije moguće prijaviti srednje škole koje su provodile prijemne ispite, a takvih je ove godine bilo devet.

Pripazite još jednom na poredak škola

Valja još jednom upozoriti na to da je poredak kojim ste prijavili škole iznimno važan. Učenici mogu prijaviti najviše šest programa u šest škola, a oni moraju biti poredani tako da je na vrhu liste program koji učenik najviše želi upisati, čak i ako u njemu trenutačno ne ostvaruje pravo upisa.

Nakon toga, isto prema poželjnosti, treba poredati ostale programe koje bi učenik volio upisati. Poredak je iznimno bitan jer se ljestvice poretka obnavljaju svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili redoslijeda na listi prioriteta moguće vidjeti svaki puni sat. Ovdje smo objasnili zašto učenici pored svih škola ne vide broj u stupcu rang i koja je razlika između ranga i mogućeg ranga.

Treba li prije zaključavanja prijava brisati škole s liste?

U prijepodnevnim satima u petak najčešće će pitanje biti trebaju li učenici prije zaključavanja prijava brisati neke škole s liste. I to smo već objasnili - odgovor je ne, pogotovo zato što se liste mogu mijenati i zadnjih sat vremena. Dakle, teoretski i dalje u petak dopodne postoji šansa da, primjerice, upadnete u školu koja vam je prva na listi, a u toj školi trenutačno ne ostvarujete pravo upisa.

- Svakog punog sata, za svakog kandidata nalazi se program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima nalazi u okviru upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronađe, kandidat se briše sa svih ostalih ljestvica poretka koje su mu niže na listi prioriteta, čime se otvaraju slobodna mjesta za kandidate ispod 'crte'. Ovaj postupak se ponavlja sve dok se time događaju pomaci na bolje. Dakle, ako kandidat ne ostvaruje pravo upisa na svoj prvi prioritet, a na ostale ostvaruje, nije potrebno brisati s liste željeni prvi prioritet jer se ljestvice konstantno osvježavaju, odnosno pokušavaju naći najbolji odabir prema prioritetima kandidata. Posljedicu promjene podataka ili redoslijeda na listi prioriteta moguće je vidjeti svaki puni sat, stoji u CARNET-ovom hodogramu upisa u srednje.

Konačne liste izlaze 7. srpnja, ali ni tada posao nije gotov

Konačne liste poretka upisa u srednje izaći će 7. srpnja. Tada će učenicima pored škole u koju su upali, u stupcu 'Pravo upisa', stajati zelena kvačica. Međutim, tu posao za učenike nije završen, nego tek tada slijedi ključni korak - predaja upisnice bez koje nećete biti upisani u srednju, iako ste ostvarili pravo upisa.

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