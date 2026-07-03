Ribafish napisao slikovnicu, ali iza nje se krije puno veća priča: Učenici mogu dobiti nagrade

Telemach nastavlja projekt 'Sretno more' za koji je RibaFish napisao slikovnicu. Raspisan je natječaj za koji su nagrade slikovnice i tableti.

Domagoj Jakopović, poznatiji kao Ribafish, napisao je edukativnu slikovnicu 'Sretno more'. Slikovnica je namijenjena buđenju ekološke svijesti kod najmlađih, a nastala je u sklopu Telemachovog istoimenog projekta.

- Djeca najbolje usvajaju znanja kada ih uspijemo istovremeno zainteresirati, nasmijati i potaknuti na razmišljanje. Upravo zato ova slikovnica govori o prijateljstvu, odgovornosti i malim koracima koji u konačnici donose velike promjene, izjavio je Ribafish.

Projekt 'Sretno more' više je od edukacije jer uključuje stvarnu brigu za more. Kao terenski dio projekta, autonomno plovilo Faust V na morskom dnu pronalazi plastiku, a zatim se na zabilježene lokacije šalju ronioci koji ga pažljivo izvlače. Istovremeno na obali znanstvenici educiraju djecu i mlade o važnosti zaštite mora. U sklopu projekta dosad je provedeno šest akcija čišćenja u kojima je s dna uklonjeno oko sedam tona otpada. Predstavljanje slikovnice Sretno more | Foto: Telemach

Nagradni natječaj za dječje radove

Idući korak projekta je nagradni natječaj 'Sretno more u očima djece', koji traje do kraja listopada. U likovnom natječaju mogu sudjelovati predškolci i učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, a prijaviti ih mogu odgojitelji, učitelji ili druge ovlaštene osobe iz odgojno-obrazovnih ustanova.

Svaka vrtićka skupina ili razred može prijaviti najviše jedan rad, koji može biti individualni, u paru ili grupni. Radovi mogu biti izrađeni bilo kojom likovnom tehnikom. Učenici trebaju prikazati more onako kako ga vide i doživljavaju, kao mjesto radosti, igre, života i prirodne ljepote, uz naglasak na važnost očuvanja mora i morskog ekosustava.

Idući su na redu Dubrovnik i Skradin

Prvo mjesto osvaja šest Telemachovih 5G tableta, projekciju predstave 'Sretno more' u školi ili vrtiću, 20 slikovnica 'Sretno more' te plaketu za ustanovu. Drugo mjesto osvaja četiri tableta, projekciju predstave te 20 slikovnica, a treće mjesto osvaja dva tableta i 20 slikovnica. Sve detalje o prijavi možete saznati na poveznici.

- Projekt Sretno more od samog je početka usmjeren na stvaranje konkretnih i mjerljivih promjena. U nešto više od godinu dana proveli smo šest akcija čišćenja obale i podmorja, uklonili sedam i pol tona otpada te kroz edukativne aktivnosti i predstavu došli do više od 1.200 djece. Posebno nas veseli što je projekt prerastao akcije čišćenja i postao platforma koja spaja zaštitu okoliša, edukaciju i lokalnu zajednicu. Vjerujemo da upravo na taj način možemo dugoročno potaknuti odgovorniji odnos prema moru i okolišu, izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha prilikom predstavljanja slikovnice.

Nove akcije čišćenja nastavljaju se već ove jeseni u Skradinu i Dubrovniku. Projekt se nastavlja uz suradnju s DIH InnovaMare i Institutom Ruđer Bošković.