Donesena važna odluka oko naručivanja s Temua i Sheina: Evo što to znači za vas

Torbe i cipele za 2 €: Jeftino je, ali je li sigurno naručivati s aplikacije Temu?
22:01 743 d 20.06.2024
03. srpanj 2026.
Nove carine iznose 3 eura po vrsti artikla koji naručujete iz trećih zemalja, a od studenog je najavljena i naknada za rukovanje pošiljkama.
S prvim srpnja cijene naručivanja paketa iz trećih zemalja povećale su se za tri eura po vrsti artikla. Europska unija ukinula je oslobađanje od carine za pakete naručene putem e-trgovine u vrijednosti manjoj od 150 eura, koje je dosad bilo na snazi.
- Oslobođenje od carine u iznosu do 150 eura osmišljeno je za razdoblje povremene kupnje na internetu i manje digitaliziranih carinskih sustava. To više ne odgovara stvarnosti, a njegovim uklanjanjem ispravlja se dugotrajna strukturna neravnoteža za poduzeća iz EU-a, izvijestili su iz Europske komisije.
U praksi to znači da ćete odsad, kada robu naručite putem platformi poput Temua ili Sheina, za svaku vrstu artikla platiti dodatna tri eura. Primjerice, ako naručite dvije majice, platit ćete tri eura carine, a ako naručite majicu i cipele, platit ćete šest eura carine. Naručivanje putem e-trgovine mnogima je bilo privlačno upravo zato što su mogli naručiti veliku količinu različitih sitnica, pri čemu je svaki proizvod koštao tek nekoliko eura. Sada to više neće biti moguće jer će se carina obračunavati prema broju različitih vrsta artikala.
Torbe i cipele za 2 €: Jeftino je, ali je li sigurno naručivati s aplikacije Temu?
22:01 743 d 20.06.2024
Obrazloženje Europske unije za ovu mjeru jest uspostavljanje pravednijih uvjeta među uvoznicima, jer trgovci na malo iz Europske unije nisu mogli konkurirati velikim internetskim trgovinama iz trećih zemalja.
- Otvoreno tržište, jednaka pravila. Tržište e-trgovine u EU-u ostaje otvoreno, ali ne može ići na štetu europskih potrošača i poduzeća. Roba koja ulazi u Uniju trebala bi ispunjavati iste standarde usklađenosti i sljedivosti kao i roba koja se prodaje na našem jedinstvenom tržištu. Platforme i prodavači koji profitiraju od europskih potrošača moraju se pridržavati istih pravila kao i europska poduzeća. Iskorištavanjem izuzeća de minimis naš se carinski sustav jednostavno usklađuje s načinom na koji trgovina danas funkcionira, što dovodi do pravednijeg tržišnog natjecanja, snažnije provedbe i bolje zaštite potrošača, izjavio je Maroš Šefčovič, povjerenik za trgovinu i gospodarsku sigurnost, međuinstitucijske odnose i transparentnost.
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11:38 65 d 29.04.2026
Međutim, povećanje carina tu ne staje. Savjetnica u Sektoru za carinski sustav Carinske uprave Melita Buljan u središnjem Dnevniku HTV-a najavila je da od početka studenoga ove godine planiraju uvesti naknadu za rukovanje pošiljkama, a još nije poznato koliko će ona iznositi.
- Fiksna carina uvijek će pasti na troškove primatelja. Kada se primjenjuje IOSS postupak, ona će biti naplaćena zajedno s vrijednošću pošiljke i PDV-om već u trenutku kupnje, najavila je Buljan.
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