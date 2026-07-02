Dva kineziološka provela prijemni, maturanti: 'Sjedili smo na tribinama kao budale'

Maturanti koji žele upisati jedan od kinezioloških fakulteta (KIF) u Hrvatskoj moraju položiti prijemni ispit. Kineziološki fakultet u Osijeku prijemni je proveo 29. i 30. lipnja, a onaj u Zagrebu prijemni 30. lipnja i 1. srpnja. Splitski KIF održat će ga u petak.

Neobično ocjenjivanje

Gimnazijalka Gabriela kaže nam da je zadovoljna svojim radom na prijemnom za zagrebački KIF. U nekim je trenucima, priznaje, imala sreće, dok joj je u drugima pomogla dobra priprema za 'ispit'.

- Prvo je bilo plivanje, ono je eliminacijsko, 50 metara moramo preplivati za 65 sekundi, a dečki za 55 sekundi. Pretežno to nije teško, pogotovo kad nas udari adrenalin, ali mislim da je velika greška što nam ni u jednom trenutku nisu dali da se zagrijemo i pripremimo. Najgore od svega je što smo se samo popeli na svoje mjesto, a nismo se ni smočili... Na bazen smo došli po rasporedu u 8 sati, stalno nas se požurivalo, a tamo je neki trening trajao do 9. Sat vremena smo kao budale sjedili na tribinama, organizacija je oko bazena stvarno bila nula, priča nam Gabriela.

Nakon plivanja zaputili su se na fakultet gdje su proveli narednih pet do šest sati. Ondje je prvi na redu bio nogomet koji se, objašnjava ova maturantica, ocjenjuje s tri ocjene, kao i drugi sportovi.

- Na nogometu nam jedan student baci loptu, mi je moramo stopirati i onda voditi oko čunjeva i zabiti gol s posebnim dijelom stopala. Nakon toga treba žonglirati loptom, što i nije bilo tako teško, to se samo izvježba, ali ocjene su bile katastrofa. Mene je izvukao šut na gol i žongliranje. Unatoč 12 pimplanja i dodira glavom i natkoljenicom, dobila sam ocjenu 3, iako sam maltene jedina u mojoj grupi od 21 cure uopće uspjela imati loptu u traku. Osoba koja me pripremala za prijemni rekla mi je da se ne sekiram i da su nepravedni. Nisam vjerovala u to, ali već nakon dva-tri sporta sam shvatila da ocjenjuju kako im dođe. Najgori dio je što ni je znaš što si krivo napravio, a oni ti neće reći razlog. Iskreno, za ritmičku gimnastiku pripremila sam samo vijaču, a dočekala me lopta koju u životu nisam držala u ruci. Dobili smo koreografiju s njom i ja sam to izvela kritično, lopta mi je pala na pod. Ocjene su, na moju sreću, bile 3 3 2, dok je cura koja je bila pored mene trenirala taj sport i napravila bez ijedne vidljive greške, a dobila je iste ocjene kao ja. Mislim da to nije u redu, objašnjava Gabriela.

Profesori kolegijalni

Ovoj maturantici KIF je prvi i jedini izbor fakulteta. Pripremala se, navodi, jako dugo, i nada se da je dobro prošla.

- Prijemni stvarno nije bio lagan, bilo je jako vruće, bilo je dosta nedostataka, ali sve u svemu jedno jako lijepo iskustvo, pa tko voli nek izvoli. U principu ne traži se ništa preteško. Za učenike koji će se tek pripremati imam jako puno savjeta. Svi se pitaju trebaju li se početi pripremiti godinu dana unaprijed te trebaju li plaćati pripreme. Mislim da se, ako ste sportski tip i ako možete brzo pohvatati tehnike, ne morate pripremati godinu dana unaprijed. Za taj tip ljudi tri do četiri mjeseca je sasvim dovoljno. Ne morate nabijati kondiciju, bitna je tehnika. Bilo bi dobro da se upoznate s mjestom na koje idete i što ćete raditi. Na primjer, bilo mi je teško prilagoditi se na pod u gimnastičkoj koji odskače kao trampolin, a tu je i težina lutki u borilačkim vještinama. Također, kad dođete na prijemni, nemojte se uspoređivati s ostalima, savjetuje Gabriela.

Dodaje pohvalu za dvorane jer, kako kaže, svaki sport ima svoju. Smatra da su profesori, unatoč neobičnom ocjenjivanju, bili kolegijalni. Odgovarali na sva pitanja i prije ispitivanja pokazali sve što je važno.

- Ono što smatram da je bez veze jest da smo platili 50 eura liječnički gdje me doslovno nisu ni pregledali, samo uzeli novac, onda oko 80 eura fakultetu, putovanje i noćenje u Zagrebu... A još uvijek ne znam ni jesam li maturu prošla, a kamoli prijemni. Ne znam je li bila baš tolika sila da stave taj datum, zaključuje Gabriela.

'Smatram da je to faks stvoren za mene'

Gimnazijalka Lana koja je odradila prijemni za Kineziološki fakultet u Osijeku priča nam da joj je bilo dosta stresno, ali joj je bar sada pao kamen sa srca.

- Bila sam zadovoljna, ali naravno da uvijek može bolje. Za početak smo imali plivanje, isplivati bilo kojom tehnikom 50 metara unutar 70 sekundi (norma za cure). Nakon toga smo došli u dvoranu gdje su nas čekali sportovi i provjera motoričkih sposobnosti. Atletika je bila prva, atletski hod i bacanje koplja. Nakon toga smo išli na ples koji je bio cha cha cha. Uslijedila je ritmička gimnastika, pirueta u obje strane, galop i izbačaj lopte u škaricama. Nakon toga sportska gimnastika, gdje su bili kolut naprijed i kolut unazad, zvijezda u jednu i drugu stranu. Zatim judo, svi padovi, nogomet tehniciranje, amortizacija te vođenje lopte kroz čunjeve. Potom vođenje u rukometu, dodavanje asistentu i skok šut. Onda odbojka vršno i podlaktično odbijanje te vođenje u košarci i skok šut. Na kraju su bili testovi trčanje na 200 metara, provjera zgibova i slično, navodi Lana.

Najzahtjevnija joj je, ističe, bila atletika. Iznenadili su je neki elementi koje je prvi puta vidjela.

- Nakon prijemnog svatko je komentirao nešto svoje jer je svatko drukčije doživio prijemni, prošao ga i svatko se drukčije pripremao. Prijemni je počeo u 7:30, a završili smo oko 13 sati. Naporno je samo čekati, to umori psihički jer smo svi pod stresom, a onda se i ohladimo fizički pa onda opet imamo provjere. Mislim da bi sve trebalo ici brže, jedan po jedan da sve odjednom obavi. Pet tjedana prije prijemnog sam išla na pripreme gdje su me profesori svaki dan maksimalno pripremali. Nisam očekivala neki savršeni rezultat, ali sad kad su došli, preponosna sam. Druga sam na prijemnom. Ocjenjivanje je bilo realno, za svake jednako i pravedno. KIF mi je prva želja otkako znam za njega, ne vidim se ni u čemu drugom, i u sportu sam otkako znam za sebe. Smatram da je to faks stvoren za mene, zaključuje Lana.

Podsjetimo, 8. srpnja u 14 sati izlaze privremene ljestvice upisa na fakultete, dok konačne rang-liste izlaze 15. srpnja u 15 sati. Koja je njihova međusobna razlika možete pročitati ovdje.

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