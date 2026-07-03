Imao manje od 78 bodova, preskočio superodlikaše i upao u top gimnaziju: Doznajemo kako su prošli prijemni

Ovog tjedna pisali su se prijemni ispiti u devet zagrebačkih škola. Ravnatelji su nam otkrili koliko su kandidata imali i kako su prošli ispiti.

Ovaj tjedan provodili su se prijemni za upis devet zagrebačkih srednjih škola. Posljednji prijemni pisali su se u četvrtak, 2. srpnja, a ravnatelje smo pitali kako su prošli u njihovoj školi. Na prijemnom učenici mogu ostvariti do 10 bodova, koji se pribrajaju bodovima koje su zaslužili prosjekom ocjena u osnovnoj školi te se tako formira rang lista.

Gimnazija Tituša Brezovačkog

U Gimnaziji Tituša Brezovačkog učenici su pisali prijemni iz Hrvatskog i Matematike za upis smjera opće gimnazije. Ispitu je pristupilo ukupno 229 kandidata. Ravnatelj Damir Jelenski otkrio nam je da je najbolji rezultat na ispitu bio 9,25 bodova, a najslabiji rezultat 2,5.

- I ove godine nekoliko učenika koji nisu ostvarili 5,00 uspjeh u osnovnoj školi, ali zbog odlično napisanog razredbenog ispita uspjeli su preskočiti učenike s boljim ocjenama i upisati Gimnaziju Tituša Brezovačkog. Najveći skok ostvarila/o je kandidat/kinja sa 77,78 bodova jer je odlično napisao/la ispit, rekao nam je ravnatelj Jelenski.

'Smatram da su dodatne provjere nužne'

U Gimnaziji Lucijana Vranjina, poznatijoj kao Lucijanka, učenici koji su se prijavili za prirodoslovno-matematički smjer pisali su prijemni iz Matematike, a oni koji su se prijavili za opći smjer uz to su pisali i prijemni iz Hrvatskog. Učenicima koji pišu ispit za prirodoslovno-matematički smjer isti prijemni vrijedi za sve prirodoslovno-matematičke gimnazije.

- Smatram da su dodatne provjere u Gradu Zagrebu nužne, osobito dok se u osnovnoškolskom sustavu ne uvedu mehanizmi koji bi smanjili problem superodlikaša - šifra: mala matura. Za škole poput Gimnazije Lucijana Vranjanina one su trenutačno jedini pouzdan način da se izdvoje učenici koji su zaista spremni pratiti zahtjevan gimnazijski program, komentirao je ravnatelj Tomislav Babić za srednja.hr.

Ove godine prijemnom za prirodoslovno‑matematički smjer pristupilo je 116 kandidata, koji su u prosjeku ostvarili 6,05 bodova, a za opći smjer 190 kandidata, koji su u prosjeku ostvarili 5,23 bodova.

- Kao i prethodnih godina, i ove godine imamo učenike koji su zahvaljujući vrlo dobrom rezultatu na dodatnoj provjeri preskočili kandidate koji su prije ispita imali i do 80 bodova. Upravo zbog takvih slučajeva dodatne provjere imaju smisla, jer razlike među osnovnim školama - u načinu rada, kriterijima i realnosti ocjenjivanja - doista su velike. Vjerujem da će rezultat dodatne provjere tim učenicima omogućiti upis u željeni program, izjavio je ravnatelj Babić.

Kandidati u prosjeku ostvarili 7,0 bodova

U XV. gimnaziji, poznatoj i kao zagrebački MIOC, učenici koji žele upisati prirodoslovno-matematički smjer pisali su prijemni iz Matematike, a učenici koji žele upisati IB program, u kojem je nastava posve na engleskom jeziku, prijemni iz Matematike i Engleskog.

Prijemnima za programe u MIOC-u ove godine je pristupio 301 kandidat, od kojih je njih 264 upravo MIOC prvi izbor.

- Prosječan broj bodova ostvaren na dodatnoj provjeri svih 301 kandidata je 7,0 bodova. Prema trenutnom stanju upisne liste prosječni broj bodova na prijemnom upisanih bit će 7,7. Lista još nije zaključana i još uvijek 'diše' tj. mijenja se poredak iza 200 mjesta, ali prema trenutnoj listi 52 kandidata (od njih 208 koliko upisujemo) nema 80 bodova iz osnovne škole, to jest nije imalo 5,0 sve četiri godine, rekao nam je ravnatelj XV. gimnazije Nikola Dmitrović u četvrtak u 16 sati.

Podsjećamo da su prijave u srednje škole zaključane u petak 3. srpnja u 12 sati. Konačne liste izlaze 7. srpnja te će učenici tad saznati u koju su školu 'upali'.

'Uvijek nam se upišu i kandidati s manje od 80 bodova'

U V. gimnaziji u Zagrebu pisao se samo prijemni iz Matematike. Ravnatelj Tihomir Engelsfeld rekao nam je da je u njihovoj školi prijemni pisalo oko 150 kandidata.

- Uočio sam nekoliko s deset bodova na prijemnom kojima je V. gimnazija bila prvi izbor. Uvijek nam se upišu i kandidati s manje od 80 bodova (bodovi za uspjeh u školi), a uočio sam i neke koji su na listi jako napredovali upravo zbog dobro riješenog prijemnog. Mislim da bi rješenje trebalo voditi k 'maloj maturi'. Ipak bi to bila univerzalna provjera u kojoj svi imaju iste šanse, komentirao je ravnatelj Engelsfeld.

Nakon objave konačnih rang lista u utorak 7. srpnja, učenicima će pored škole u koju su upali u stupcu 'Pravo upisa', stajati zelena kvačica. Tada slijedi ključni korak - predaja upisnice, bez koje ne mogu upisati srednju, iako su ostvarili pravo upisa.

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