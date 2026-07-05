Inspekcija u pohodu na bazenska kupališta: Nadzorom utvrđene nepravilnosti

Inspektorat je od 1. siječnja 2025. do kraja lipnja ove godine nepravilnosti utvrdio u 24 bazenska kupališta.

Dolaskom 'pasjih' vrućina mnogi će, pa tako i roditelji s djecom, rashlađenje pronaći u bazenima, bazenskim kupalištima, toplicama ili vodenim parkovima. Prošlogodišnja tragedija na Rabu gdje je djevojčica poginula na toboganu koji nije smio raditi jer je usluge pružao suprotno propisima i tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama, otvorila je pitanje sigurnosti.

U godinu i pol provedeno 111 nadzora, nepravilnosti u 24 bazenska kupališta

Stoga smo i ove godine od Državnog inspektorata zatražili najnovije podatke o kontrolama kupališta. Kažu, sanitarna inspekcija provjerava ispunjavaju li bazenska kupališta sanitarno-tehničke uvjete, zdravstvenu ispravnost bazenske vode i uvjete za korištenje kemikalija i biocida. Pojačane kontrole na vanjskim bazenima i vodenim parkovima tijekom ljeta odnose se i na rekreacijske, hotelske, sportske, vodene parkove i druge vrste bazenskih kupališta.

- U razdoblju od 1. siječnja 2025. do 25. lipnja 2026. godine provedeno je 111 nadzora sanitarne inspekcije nad bazenskim kupalištima, te su u 24 bazenska kupališta utvrđene nepravilnosti, izrečene su upravne mjere s ciljem otklanjanja nedostataka i poduzete su propisane prekršajne mjere, odgovaraju iz Inspektorata.

U 23 slučaja nepropisna rekreacijska oprema

U vodenim parkovima kontrole obavlja i turistička inspekcija. Radi se o ugostiteljskim objektima koji su uglavnom u sklopu bazena ili kupališta.

- Ističemo da je tržišna inspekcija u navedenom periodu, na temelju obavljenih nadzora s aspekta propisanih zahtjeva u pogledu sukladnosti proizvoda i zahtjeva opće sigurnosti, u 23 slučaja utvrdila da rekreacijska oprema nije sukladna sa zahtjevima propisanih normi pri čemu su poduzete zakonom propisane mjere, navode iz Inspektorata.

Svako kupalište mora imati istaknuti kupališni red

Na internetskim stranicama Državnog inspektorata pojašnjeno je i da rekreacijske aktivnosti u vodi koje uključuju plivanje i vježbanje svakako pridonose zdravlju korisnika. No, dodaju kako valja imati na umu da neučinkovito upravljanje bazenima i neosiguravanje zdravstveno ispravne vode na bazenskim kupalištima može imati štetne posljedice po zdravlje koje se mogu povezati s neodgovarajućim okruženjem.

Tako nadležni pravilnik o uvjetima bazenskih kupališta, primjerice, propisuje da ona moraju imati javno istaknute zadnje rezultate laboratorijskih analiza bazenske vode, u tekućoj godini za svaki bazen. Nadalje, prije ulaza na čisti dio bazenskog kupališta korisnici se obvezno moraju istuširati i proći kroz predbazen za pranje nogu. Voda u predbazenima mora biti hiperklorirana ili obvezno sadržavati dezinfekcijsko sredstvo, stoji u pravilniku. Isto, uprava bazenskog kupališta mora donijeti kupališni red i objaviti ga na istaknutom mjestu kupališta.