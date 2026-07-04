Što je sa zdravstvenim osiguranjem ako padnete maturu i trebate li se prijaviti na HZZ? Evo odgovora

Maturanti iščekuju rezultate mature i upisa na fakultete, a jedno od češćih pitanja je i što je sa zdravstvenim osiguranjem u nadolazećem razdoblju.

Državna matura je gotova, a maturanti su sada u iščekivanju rezultata i informacije o tome jesu li upali na željeni studij. I dok to iščekivanje traje, važno je znati i neka praktična pravila koja se odnose na zdravstveno osiguranje, posebno za one koji neće odmah nastaviti školovanje ili padnu maturu i izgube redovita učenička prava. Uz to, često je pitanje te kategorije maturanata i moraju li se prijaviti na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Obvezno zdravstveno osiguranje

Kada je riječ o obveznom zdravstvenom osiguranju, osoba koja prekine redovito školovanje, odnosno izgubi redovita učenička ili studentska prava, ostvaruje status u obveznom zdravstvenom osiguranju ako se prijavi HZZO-u u roku od 30 dana od gubitka redovitih učeničkih ili studentskih prava.

Isti rok za prijavu HZZO-u, od 30 dana, vrijedi i za osobu koja završi redovito školovanje. Taj rok teče od dana isteka školske godine u kojoj je osoba završila redovito školovanje, odnosno u roku od 30 dana od dana položenog završnog ispita.

Nakon provedene prijave imate obvezu jednom u tri mjeseca osobno pristupiti HZZO-u radi provjere okolnosti na temelju kojih mu je status utvrđen. Ukoliko to ne obavite, HZZO će vas po službenoj dužnost i bez donošenja rješenja, odjaviti osiguranika iz obveznoga zdravstvenog osiguranja prvoga dana nakon isteka tri mjeseca otkako ste im se zadnji puta javili.

Što je s dopunskim zdravstvenim osiguranjem?

Redovni učenici s navršenih 18 godina života, kao i redovni studenti, sklapaju ugovor, odnosno policu o dopunskom zdravstvenom osiguranju, ali na teret državnog proračuna. To vrijedi bez obzira na to jesu li hrvatski državljani ili je riječ o stranim studentima.

Drugim riječima, sredstva za plaćanje premije osiguravaju se u državnom proračunu. Pravo na sklapanje ugovora, odnosno police na teret državnog proračuna dokazuju potvrdom o redovnom školovanju, odnosno potvrdom o redovnom studiranju.

Sve ovo znači da je za dopunsko zdravstveno osiguranje ključno redovno školovanje ili redovno studiranje. Ako osoba izgubi taj status, više ga ne može dokazivati potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju.

Trebate li se prijaviti na HZZ ako padnete maturu?

Prijava na Hrvatski zavod za zapošljavanje nije obavezna. Dakle, maturanti koji ne polože maturu ili izgube redovita učenička prava ne moraju se prijaviti na HZZ samo zato što su pali maturu. Međutim, mogu se prijaviti ako žele koristiti usluge HZZ-a, primjerice savjetnika i druge mogućnosti koje Zavod nudi nezaposlenim osobama. Ako ste među takvima, prijaviti se možete ili osobnim dolaskom u najbliži područni ured HZZ-a ili online, putem mrežne stranice HZZ-a.

Prijava na HZZ može biti korisna i zbog zdravstvenog osiguranja, jer osoba koja se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba nema obvezu jednom u tri mjeseca osobno pristupati HZZO-u radi provjere okolnosti na temelju kojih joj je utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju.