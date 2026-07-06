Izašao novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu: Je li vaš grad na listi?

Poznato je koje su se škole našle u 40 novih ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i sportskih dvorana.

Dodijeljeno je novih 40 ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola. Dodijelili su ih premijer Andrej Plenković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u Đakovu, uoči sjednice Vijeća za regionalni razvoj. Ukupne vrijednosti projekata iznose 331,3 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 203 milijuna eura.

Do sada je potpisano 340 ugovora

Plenković je istaknuo da ovi ugovori potvrđuju 'materijalizaciju politike ravnomjernog regionalnog razvoja, prije svega u izgradnji škola, s ciljem da sva djeca u osnovnim školama pohađaju nastavu u jednoj smjeni'. Fuchs je još jednom naglasio veliki investicijski ciklus u izgradnju i dogradnju osnovnih škola. Od srpnja 2023. zaprimljene su 382 prijave, ukupne vrijednosti 2,3 milijarde eura. Do sada je s osnivačima potpisano 340 ugovora ukupne vrijednosti 1,99 milijarde eura (bespovratna sredstva 1,45 milijarde eura).

Podsjetimo, ranije je najavljeno da će sve škole na jednosmjensku nastavu, a time i cjelodnevnu školu, prijeći do 2027. godine. Premijer je još krajem prošle godine spomenuo da će se to dogoditi tek 2030., nakon čega smo zatražili pojašnjenje resornog ministarstva. Ono je stiglo gotovo dva mjeseca nakon prvog upita. U odgovoru nam nisu konkretno rekli je li se premijer zabunio u izjavi ili je točno da se rok za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole produljio. Da se ipak produljio Fuchs je prvi put priznao u veljači ove godine.

Novi popis škola za cjelodnevnu

- To neće ići zbog toga što neće sve škole biti izgrađene, zbog raznoraznih faktora, od javnih nabava pa nadalje. Međutim, mi smo sada u fazi analiziranja čitavog ovog eksperimenta koji se odvija i razmišljamo o dvije, tri mogućnosti, rekao je tada Fuchs.

U nastavku donosimo popis škola koje su se našle u 40 novih ugovora.

1. Dogradnja i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole

Gustava Krkleca

2. Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje školske sportske dvorane



Osnovne škole Augusta Cesarca

3. Dogradnja i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole Davorina Trstenjaka

4. Dogradnja i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole Marina Držića

5. Dogradnja i rekonstrukcija OŠ oca Petra Perice

6. Dogradnja i opremanje OŠ Stjepana Ivičevića

7. Izgradnja školske zgrade i školske sportske dvorane Osnovne škola Vladimira Nazora Pazin - Područne škole Trviž za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave

8. Rekonstrukcija i opremanje Osnovne škole Viktorovac

9. Rekonstrukcija Osnovne škole Voštarnica u Zadru

10. Izgradnja Osnovne škole Plovanija u Zadru

11. Rekonstrukcija i dogradnja građevine Područne škole Veliki Bastaji - Osnovne škole Đulovac

12. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću

13. Gradnja školske sportske dvorane PŠ Zagorje, Ogulin

14. Izgradnja Područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom

15. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog

16. Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Veliko Trgovišće

17. Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže, Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

18. Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Dr. Franje Tuđmana Beli Manastir za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

19. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje OŠ Zdenka Turkovića Kutjevo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

20. Izgradnja i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole Grigora Viteza Poljana za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

21. Izgradnja Područne škole Bročice sa školskom sportskom dvoranom

22. Izgradnja nove građevine Osnovne škole Fra Pavla Vučkovića u Sinju

23. Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole kneza Trpimira u Kaštel Gomilici

24. Izgradnja građevine nove Područne škole Kaštel Kambelovac - Osnovne škole Kneza Trpimira u Kaštel Gomilici

25. Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Ostrog u Kaštel Lukšiću

26. Izgradnja građevine Osnovne škole SUPETAR

27. Izgradnja i opremanje nove Osnovne škole Tučepi sa školskom sportskom dvoranom

28. Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja građevine školske sportske dvorane uz OŠ Kamešnica

29. Izgradnja i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Cista Velika

30. Rekonstrukcija Područne škole Mala Črešnjevica-Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači

31. Izgradnja dislociranih razrednih odjela OŠ Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi

32. Rekonstrukcija - dogradnja Osnovne škole August Cesarec u Ivankovu i izgradnja pratećih sadržaja

33. Rekonstrukcija i dogradnja područne škole Radovin

34. Dogradnja školske sportske dvorane - Jasenice

35. Nadogradnja školske športske dvorane - OŠ Novigrad

36. Rekonstrukcija i dogradnja školskog prostora OŠ Dubrava u Dubravi Vrbovečkoj

37. Rekonstrukcija i dogradnja školskog prostora te jednodijelne i male sportske dvorane OŠ Ksavera Šandora Đalskog u Donjoj Zelini

38. Rekonstrukcija i nadogradnja školskog prostora PŠ Nespeš

39. Rekonstrukcija i dogradnja školskog prostora te jednodijelne sportske dvorane OŠ Jakovlje

40. Dogradnja školske sportske dvorane uz PŠ Cugovec

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