Izašao novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu: Je li vaš grad na listi?

Poznato je koje su se škole našle u 40 novih ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i sportskih dvorana.
Dodijeljeno je novih 40 ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola. Dodijelili su ih premijer Andrej Plenković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u Đakovu, uoči sjednice Vijeća za regionalni razvoj. Ukupne vrijednosti projekata iznose 331,3 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 203 milijuna eura.
Do sada je potpisano 340 ugovora
Plenković je istaknuo da ovi ugovori potvrđuju 'materijalizaciju politike ravnomjernog regionalnog razvoja, prije svega u izgradnji škola, s ciljem da sva djeca u osnovnim školama pohađaju nastavu u jednoj smjeni'. Fuchs je još jednom naglasio veliki investicijski ciklus u izgradnju i dogradnju osnovnih škola. Od srpnja 2023. zaprimljene su 382 prijave, ukupne vrijednosti 2,3 milijarde eura. Do sada je s osnivačima potpisano 340 ugovora ukupne vrijednosti 1,99 milijarde eura (bespovratna sredstva 1,45 milijarde eura).
Podsjetimo, ranije je najavljeno da će sve škole na jednosmjensku nastavu, a time i cjelodnevnu školu, prijeći do 2027. godine. Premijer je još krajem prošle godine spomenuo da će se to dogoditi tek 2030., nakon čega smo zatražili pojašnjenje resornog ministarstva. Ono je stiglo gotovo dva mjeseca nakon prvog upita. U odgovoru nam nisu konkretno rekli je li se premijer zabunio u izjavi ili je točno da se rok za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole produljio. Da se ipak produljio Fuchs je prvi put priznao u veljači ove godine.
- To neće ići zbog toga što neće sve škole biti izgrađene, zbog raznoraznih faktora, od javnih nabava pa nadalje. Međutim, mi smo sada u fazi analiziranja čitavog ovog eksperimenta koji se odvija i razmišljamo o dvije, tri mogućnosti, rekao je tada Fuchs.
U nastavku donosimo popis škola koje su se našle u 40 novih ugovora.
1. Dogradnja i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole
Gustava Krkleca
2. Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje školske sportske dvorane
Osnovne škole Augusta Cesarca
3. Dogradnja i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole Davorina Trstenjaka
4. Dogradnja i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole Marina Držića
5. Dogradnja i rekonstrukcija OŠ oca Petra Perice
6. Dogradnja i opremanje OŠ Stjepana Ivičevića
7. Izgradnja školske zgrade i školske sportske dvorane Osnovne škola Vladimira Nazora Pazin - Područne škole Trviž za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave
8. Rekonstrukcija i opremanje Osnovne škole Viktorovac
9. Rekonstrukcija Osnovne škole Voštarnica u Zadru
10. Izgradnja Osnovne škole Plovanija u Zadru
11. Rekonstrukcija i dogradnja građevine Područne škole Veliki Bastaji - Osnovne škole Đulovac
12. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću