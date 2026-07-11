Zagrebačka gimnazija vraća kantinu: 'Tamo ćete moći kupiti svježe obroke'

Povratak u klupe nakon ljetnih praznika trebao bi biti ponešto drugačiji za učenike V. gimnazije u Zagrebu. Kako su objavili, otvaraju kantinu. Potpisali su ugovor za vođenje školske kantine. Radovi na uređenju prostora već su u tijeku, otkrili su na društvenim mrežama.

Nekoć su imali kantinu, učenici nakon zatvaranja pokrenuli peticiju

- Ako sve bude prema planu, kantina će svoja vrata otvoriti početkom iduće školske godine. Tamo ćete moći kupiti svježe obroke, napitke i grickalice, ali i predahnuti, družiti se i napuniti baterije između nastave. Za uređenje prostora zadužena je prof. Vorih, a mi jedva čekamo pokazati vam kako će sve izgledati, najavili su na društvenim mrežama.

Radi se o prostoru u podrumu od 39,5 metra kvadratna. Prostor za posluživanje hrane ima 20 metra kvadratna. Prema natječaju za zakup javnog prostora kantina treba nuditi mogućnost dostave toplog obroka (ručak tipa gablec) uz prethodnu narudžbu. U natječaju je stajalo i da je minimalno radno vrijeme kantine, odnosno zdravljaka od devet do 18 sati za vrijeme nastavnih dana, a za vrijeme ostalih nenastavnih dana od devet do 13 sati, uz obvezu održavanja prostora za posluživanje tijekom radnog vremena zdravljaka.

Inače, V. gimnazija imala je kantinu dugih 26 godina, sve do 2010. godine kada je ona zatvorena. Tada su učenici potpisivali peticiju. Večernji.hr pisao je kako je učeničko vijeće tada obaviješteno da će se kantina prenamijeniti u prostor za učenje, dok je ravnatelj navodio da je školi potrebno hitno preuređenje jer je zgrada sagrađena bez temelja te vlaga nagriza zidove. U godišnjim programima škole V. gimnazija redovito je pisala kako je otvaranje kantine u planu upravo nakon sanacije vlage u prostoriji koja je za to predviđena.

V. gimnazija, dodajmo, na lokaciji je u centru grada, ulica Vjekoslava Klaića 1. Broje 703 učenika po podatcima iz Školskog e-Rudnika, a izvode prirodoslovnu-matematičku gimnaziju s tri programa koji se razliku po broju sati stranog jezika, Matematike i Informatike.

Srednjoškolci u Hrvatskoj bez organizirane prehrane

U komentarima na društvenim mrežama o ponovnom otvaranju kantine vlada oduševljenje. Bivši učenici prisjetili su se nekadašnje kantine u podrumu V. gimnazije koju je vodio Ilija.

- I ja sam odrasla u kantini u podrumu kod Ilije. Taj čovjek je bio apsolutna legenda. Veselimo se vidjet Kantinu 2.0, piše u jednom od komentara, dok u drugom stoji kako su se nekad sendviči prodavala na porti iz velike pletene košare.

Podsjetimo, srednjoškolci u Hrvatskoj, za razliku od osnovnoškolaca kojima je ona besplatna, nemaju organiziranu prehranu. Zbog toga jedu u pekarama, dok u nekim školama srednjoškolci 'preživljavaju' na slatkišima iz samoposlužnih aparata. Kada smo tu temu otvorili krajem 2024. godine, iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nije stigao odgovor na pitanje planiraju li nešto poduzeti po ovom pitanju.