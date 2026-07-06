Ovo su najpopularnije gimnazije i strukovne škole u Zagrebu i tri velike županije u 2026.

Mehatronika nije samo za odlikaše: Studentica razbija mitove o studiju
Mehatronika je jedan od onih tehničkih studija koji na prvu zastraše maturante, ali studentica Lucija dokazuje da predrasude ne drže vodu.
12:30 7 h 06.07.2026
06. srpanj 2026.
U petak su zaključene prijave srednjih škola u 2026. godini, dok će konačne rang-liste upisa biti objavljene u utorak.
U petak su za osmaše zaključene ovogodišnje prijave srednjih škola, a konačne liste upisa u srednje izaći će u utorak u podne. To nije kraj obaveza za učenike, jer do 9. srpnja osmaši školi trebaju dostaviti dokumentaciju nužnu za upis, odnosno upisnicu. Tek nakon toga upisani su u školu.
U međuvremenu smo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih tražili podatke o tome koje su srednje škole, strukovne i gimnazije, bile najpoželjnije s obzirom na broj prijava u Gradu Zagrebu i tri velike županije. Riječ je o podacima na dan zaključavanja odabira škola, petak.
Kada je riječ o zagrebačkim školama, na vrhu gimnazijskih smjerova je opća gimnazija u II. gimnaziji u Zagrebu. Imala je 1.342 prijave, a pravo upisa ima 156 učenika. Ne zaostaje puno ni VII. gimnazija u Zagrebu, isto opći smjer, koja je na 154 učenika koji ostvaruju pravo upisa imala čak 1.301 prijavu. Top tri zaokružuje opća gimnazija Gornjogradske gimnazije sa 1.068 prijava, a pravo upisa ostvaruje 161 školarac.
Među strukovnim je smjerovima u Zagrebu bio najpoželjniji smjer referent za poslovnu ekonomiju Prve ekonomske škole u Zagrebu, gdje su bile 822 prijave, a pravo ostvaruje 165 učenika. Drugi je među strukovnima smjer turistički tehničar destinacije u Hotelijersko-turističkoj školi u Zagrebu. Podaci Ministarstva obrazovanja pokazuju da je ondje bilo 749 prijava na 105 mjesta. U slučaju strukovnih treća je prema broju prijava Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb, sa 722 prijave na 179 mjesta.
U nastavku možete vidjeti popis najpoželjnijih gimnazija i strukovnih škola u Zagrebu. U Zagrebu je, naglasimo i to, devet škola, a poglavito su to prirodoslovno-matematički smjerovi, imalo prijemne. Stoga su ovo podaci nakon objave rezultata tih dodatnih provjera.
Odlazimo na jug, u Splitsko-dalmatinsku županiju. Najpoželjniji na listi gimnazija bio je smjer opće gimnazije u IV. gimnaziji Marko Marulić u Splitu, s 893 prijave učenika, dok ih 156 ostvaruje pravo upisa. Isto toliko učenika ostvaruje pravo upisa u jezičnoj II. gimnaziji, a ondje je u petak bilo 868 prijava. Treći je na listi isti program I. gimnazije Split s 748 prijava na 129 mjesta.
Među strukovnima je u ovoj županiji najpoželjniji smjer turistički tehničar destinacije u Turističko-ugostiteljskoj školi Split, s 425 prijava na 69 mjesta. Slijedi referent za poslovnu ekonomiju u Ekonomskoj i upravnoj školi Split s 406 prijava na 85 mjesta. Treći je upravno-poslovni referent s 355 prijava na 83 mjesta. U nastavku možete vidjeti popis najpoželjnijih gimnazija i strukovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Na istoku Hrvatske, u Osječko-baranjskoj županiji, među gimnazijskim programima najpoželjniji je bio smjer opće gimnazije u I. gimnaziji, gdje je za 154 mjesta konkuriralo 758 osmaša. S 501 prijavom na 86 mjesta druga je jezična gimnazija II. gimnazije u Osijeku. Treće mjesto zauzela je prirodoslovno-matematička gimnazija III. gimnazije Osijek, gdje je na 132 mjesta bilo čak 485 prijava.
Od strukovnih je u Osječko-baranjskoj županiji bio najpoželjniji smjer medicinskih tehničara Medicinske škole u Osijeku. Bile su 402 prijave, a 96 učenika ostvaruje pravo upisa. Slijedi dentalni asistent iste škole s 339 prijava na 24 mjesta, dok je treći na listi program referent za poslovnu ekonomiju Ekonomske i upravne škole Osijek u kojem je 323 prijave, a 64 učenika ostvaruju pravo upisa. U nastavku možete vidjeti popis najpoželjnijih gimnazija i strukovnih škola u Osječko-baranjskoj županiji.
Među gimnazijskim programima koji su bili ponuđeni u Primorsko-goranskoj županiji, 'najpopularniji' je smjer opće gimnazije Prve riječke hrvatske gimnazije s 498 prijava, a pravo upisa ima 52 učenika. Druga je Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, isti smjer, s 482 prijave, dok pravo upisa ostvaruje 96 učenika. Isto opći smjer, ali u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka, treći je gimnazijski smjer po poželjnosti, s 471 prijavom na 77 mjesta.
Među strukovnima je u Primorsko-goranskoj županiji najpoželjniji smjer fizioterapeutski tehničar Medicinske škole Rijeka. Ima 324 prijave, a pravo upisa ostvaruje 20 osmaša. Slijedi program turistički tehničar destinacije u Hotelijersko-turističkoj školi Opatija gdje je 312 prijava na 71 mjesto. Treći je smjer medicinskih tehničara u Medicinskoj školi Rijeka s 260 prijava, a 74 učenika ostvarila su pravo. U nastavku možete vidjeti popis najpoželjnijih gimnazija i strukovnih škola u Primorsko-goranskoj županiji.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Čitajte portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr s mjesečnim popustom Prilikom kupnje unesite kod: popust, a akcija vrijedi za prva tri mjeseca pretplate.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Mehatronika nije samo za odlikaše: Studentica razbija mitove o studiju
Mehatronika je jedan od onih tehničkih studija koji na prvu zastraše maturante, ali studentica Lucija dokazuje da predrasude ne drže vodu.
12:30 7 h 06.07.2026
Nije za cure i one loše u matematici: Razbili smo pet mitova o popularnoj grani studija
Koliko su istinite priče o IT studijima? S prodekanom FERIT-a provjerili smo najčešće mitove i otkrili što buduće studente doista očekuje.
09:25 10 h 06.07.2026
Najgori (ili najbolji?) tip lika na prvom dejtu: 'Nisam škrt, samo održavam visoku razinu likvidnosti'
Najbolja stvar dejtanja danas? Različiti tipovi dečkiju koje upoznaješ. Najgora stvar? Različiti tipovi dečkiju koje upoznaješ. Utjelovili smo jednog.
13:37 3 d 03.07.2026
Jedan je studij potreban svakoj industriji, a posebno privlači maturante: Evo što kažu studenti
Pred maturantima je velika odluka: odabrati koji fakultet žele upisati. Evo što studenti popularnog Ekonomskog fakulteta u Splitu kažu o svom odabiru.
10:55 3 d 03.07.2026
Velika odluka za nastavnike i učenike: Evo tko bira iz čega će se sljedeće godine učiti
Za nastavnike, ali i učenike srednjih strukovnih škola, kreće važno razdoblje. Nastavnici uskoro biraju nastavne materijale za iduću školsku godinu.
17:14 5 d 01.07.2026
Ako pišeš maturu iz Matematike, vjerojatno ćeš se prepoznati u ovome: Kroz ovih pet faza svi prolaze
Noć je prije mature iz Matematike. U jednom trenutku smišljaš kako roditeljima reći da si pao, a u drugom planiraš upis na svoj faks iz snova.
12:27 12 d 24.06.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 12 d 24.06.2026
Ovo su gimnazije i strukovne škole koje su upisuju najbolji učenici u 2026. godini
U utorak u podne će biti objavljene konačne liste upisa u srednje, a provjerili smo koje gimnazije i strukovne ove godine upisuju najbolji osmaši.
17:16 2 h 06.07.2026
Zašto vam pored nekih srednjih u sustavu upisa ne piše rang? Evo objašnjenja
Učenici u sustavu upisa u srednje škole mogu vidjeti stupce 'rang' i 'mogući rang', a često je pitanje zašto im u polju rang nedostaju brojevi.
09:40 5 d 01.07.2026
Već su izašle prve ljestvice upisa u srednje: Objavljeno i koliko je osmaša obavilo prijavu do podne
Do podne je srednju školu prijavila gotovo polovica osmaša. Prve, ogledne ljestvice, već su vidljive u sustavu, a osvježavaju se svaki sat.
16:48 12 d 24.06.2026
Što se boduje na upisima u srednje i možete li dobiti dodatne za zdravstvene teškoće? Evo detalja
Prilikom upisa u srednju vrednuju se zajednički, dodatan i poseban element. Većina bodova temelji se na ocjenama, ali boduju se i dodatna postignuća.
16:38 27 d 09.06.2026
Novost s Kulturnom iskaznicom: Mladi će 100 eura moći potrošiti i na proizvod o kojem se do sad nije pričalo
Državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl otkriva nam da će se Kulturnom iskaznicom moći kušiti i gramofonske ploče.
16:00 4 h 06.07.2026
Izašao novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu: Je li vaš grad na listi?
Poznato je koje su se škole našle u 40 novih ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i sportskih dvorana.
15:16 4 h 06.07.2026
Učenica je generacije, budi se prije 5, ide na Olimpijadu: 'Budućnost? Ne želim imati plavu člansku iskaznicu'
Korana Drakulić učenica je generacije u čakovečkoj Gimnaziji. Dvostruka je dobitnica Oskara znanja, humanitarka, a sada ju čeka i jedna Olimpijada.
12:49 1 d 05.07.2026
Jedna zemlja iskorijenila smrtnost od raka vrata maternice među mladima: Objašnjavaju što je pomoglo
U Ujedinjenom Kraljevstvu između 2020. i 2024. godine nije zabilježen smrtni slučaj od raka vrata maternice kod žena u dobi od 20 do 24 godine.
12:37 1 d 05.07.2026