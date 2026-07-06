Ovo su najpopularnije gimnazije i strukovne škole u Zagrebu i tri velike županije u 2026.

U petak su zaključene prijave srednjih škola u 2026. godini, dok će konačne rang-liste upisa biti objavljene u utorak.

U petak su za osmaše zaključene ovogodišnje prijave srednjih škola, a konačne liste upisa u srednje izaći će u utorak u podne. To nije kraj obaveza za učenike, jer do 9. srpnja osmaši školi trebaju dostaviti dokumentaciju nužnu za upis, odnosno upisnicu. Tek nakon toga upisani su u školu.

U međuvremenu smo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih tražili podatke o tome koje su srednje škole, strukovne i gimnazije, bile najpoželjnije s obzirom na broj prijava u Gradu Zagrebu i tri velike županije. Riječ je o podacima na dan zaključavanja odabira škola, petak.

U Zagrebu na vrhu II. gimnazija i Prva ekonomska

Kada je riječ o zagrebačkim školama, na vrhu gimnazijskih smjerova je opća gimnazija u II. gimnaziji u Zagrebu. Imala je 1.342 prijave, a pravo upisa ima 156 učenika. Ne zaostaje puno ni VII. gimnazija u Zagrebu, isto opći smjer, koja je na 154 učenika koji ostvaruju pravo upisa imala čak 1.301 prijavu. Top tri zaokružuje opća gimnazija Gornjogradske gimnazije sa 1.068 prijava, a pravo upisa ostvaruje 161 školarac.

Među strukovnim je smjerovima u Zagrebu bio najpoželjniji smjer referent za poslovnu ekonomiju Prve ekonomske škole u Zagrebu, gdje su bile 822 prijave, a pravo ostvaruje 165 učenika. Drugi je među strukovnima smjer turistički tehničar destinacije u Hotelijersko-turističkoj školi u Zagrebu. Podaci Ministarstva obrazovanja pokazuju da je ondje bilo 749 prijava na 105 mjesta. U slučaju strukovnih treća je prema broju prijava Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb, sa 722 prijave na 179 mjesta.

U nastavku možete vidjeti popis najpoželjnijih gimnazija i strukovnih škola u Zagrebu. U Zagrebu je, naglasimo i to, devet škola, a poglavito su to prirodoslovno-matematički smjerovi, imalo prijemne. Stoga su ovo podaci nakon objave rezultata tih dodatnih provjera. Top škole prema broju prijava u Gradu Zagrebu u 2026. | izvor podataka: MZOM

U SDŽ na vrhu IV. gimnazija i Turističko-ugostiteljska škola Split

Odlazimo na jug, u Splitsko-dalmatinsku županiju. Najpoželjniji na listi gimnazija bio je smjer opće gimnazije u IV. gimnaziji Marko Marulić u Splitu, s 893 prijave učenika, dok ih 156 ostvaruje pravo upisa. Isto toliko učenika ostvaruje pravo upisa u jezičnoj II. gimnaziji, a ondje je u petak bilo 868 prijava. Treći je na listi isti program I. gimnazije Split s 748 prijava na 129 mjesta.

Među strukovnima je u ovoj županiji najpoželjniji smjer turistički tehničar destinacije u Turističko-ugostiteljskoj školi Split, s 425 prijava na 69 mjesta. Slijedi referent za poslovnu ekonomiju u Ekonomskoj i upravnoj školi Split s 406 prijava na 85 mjesta. Treći je upravno-poslovni referent s 355 prijava na 83 mjesta. U nastavku možete vidjeti popis najpoželjnijih gimnazija i strukovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Top škole prema broju prijava u SDŽ u 2026. | izvor podataka: MZOM

I. gimnazija i Medicinska najpoželjnije su u OBŽ

Na istoku Hrvatske, u Osječko-baranjskoj županiji, među gimnazijskim programima najpoželjniji je bio smjer opće gimnazije u I. gimnaziji, gdje je za 154 mjesta konkuriralo 758 osmaša. S 501 prijavom na 86 mjesta druga je jezična gimnazija II. gimnazije u Osijeku. Treće mjesto zauzela je prirodoslovno-matematička gimnazija III. gimnazije Osijek, gdje je na 132 mjesta bilo čak 485 prijava.

Od strukovnih je u Osječko-baranjskoj županiji bio najpoželjniji smjer medicinskih tehničara Medicinske škole u Osijeku. Bile su 402 prijave, a 96 učenika ostvaruje pravo upisa. Slijedi dentalni asistent iste škole s 339 prijava na 24 mjesta, dok je treći na listi program referent za poslovnu ekonomiju Ekonomske i upravne škole Osijek u kojem je 323 prijave, a 64 učenika ostvaruju pravo upisa. U nastavku možete vidjeti popis najpoželjnijih gimnazija i strukovnih škola u Osječko-baranjskoj županiji. Top škole prema broju prijava u OBŽ u 2026. | izvor podataka: MZOM

U PGŽ najpoželjnije Prva riječka hrvatska gimnazija i Medicinska

Među gimnazijskim programima koji su bili ponuđeni u Primorsko-goranskoj županiji, 'najpopularniji' je smjer opće gimnazije Prve riječke hrvatske gimnazije s 498 prijava, a pravo upisa ima 52 učenika. Druga je Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, isti smjer, s 482 prijave, dok pravo upisa ostvaruje 96 učenika. Isto opći smjer, ali u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka, treći je gimnazijski smjer po poželjnosti, s 471 prijavom na 77 mjesta.