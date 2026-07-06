Ovo su gimnazije i strukovne škole koje su upisuju najbolji učenici u 2026. godini

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06. srpanj 2026.
U utorak u podne će biti objavljene konačne liste upisa u srednje, a provjerili smo koje gimnazije i strukovne ove godine upisuju najbolji osmaši.
U utorak u podne izaći će konačne liste upisa u srednje škole. Nakon toga učenici imaju rok do 9. srpnja da u sustav učitaju potpisane upisnice i drugu dokumentaciju ako je ona nužna za upis. Već smo pisali koje su škole bile najpoželjnije nakon zaključavanja mogućnosti prijave protekli petak, a od Ministarstva smo zatražili podatke i o tome u kojim su gimnazijskim, a kojim strukovnim smjerovima učenici imali najviši prosječni broj bodova upisanih. Riječ je o podacima na dan zaključavanja ljestvica upisa, od petka.
Poznato je da je devet srednjih škola u Zagrebu provodilo prijemne ispite pa smo za njih zatražili odvojene podatke. Među njima najviši prosječni broj bodova, 87,83, imaju učenici koji ostvaruju pravo upisa u prirodoslovno-matematičku gimnaziju I. gimnazije u Zagrebu. U taj je smjer 'upalo' 27 učenika, s time da je broj prijava bio deset puta veći. Slijedi s prosjekom bodova 86,90 isti smjer XV. gimnazije u Zagrebu, a pravo upisa ostvaruje 208 učenika. Treći na ovoj listi je smjer opće gimnazije u Gimnaziji Tituša Brezovačkog u Zagrebu, s prosjekom bodova upisanih 85,97. Ondje pravo upisa, prema podacima od petka, ostvaruje 108 učenika. Poredak ostalih gimnazijskih smjerova za koje su se provodili prijemni, a prema prosječnom broju bodova osmaša, možete vidjeti u nastavku.
Kada je riječ o gimnazijskim smjerovima bez prijemnih, najviši prosječni broj bodova imaju učenici koji ostvaruju pravo upisa u prirodoslovno-matematičku gimnaziju Gimnazije 'Fran Galović' u Koprivnici. On iznosi 79,89 bodova, s time da pravo upisa ostvaruje 25 osmaša. Druga na ovoj listi je opća gimnazija X. gimnazije Ivan Supek u Zagrebu, s prosjekom bodova 79,81, a pravo upisa ostvaruju 104 osmaša. Treća je sa prosjekom bodova 79,66 prirodoslovno-matematematička gimnazija na talijanskom jeziku u Talijanskoj srednjoj školi 'Leonardo da Vinci' Buje. No valja naglasiti da pravo upisa ondje ostvaruje samo dvoje učenika. Poredak ostalih gimnazijskih smjerova prema prosječnom broju bodova na upisima možete vidjeti u nastavku.
Kada je riječ o strukovnim smjerovima, najviši prosječni broj bodova, 77,75 imaju učenici koji ostvaruju pravo na upis smjera tehničar za mehatroniku Tehničke škole Ruđera Boškovića u Zagrebu. Takvih je, prema podacima, MZOM-a 78. Slijedi sa 77,70 bodova fizioterapeutski tehničar na Zdravstvenom učilištu u Zagrebu, gdje pravo upisa ostvaruje 26 učenika. Treći je na listi strukovnih škola s najvišim bodovima upisanih smjer arhitektonski tehničar u Tehničkoj školi Zadar. Prosjek bodova je 77,63, a pravo ostvaruje 24 učenika. Poredak ostalih strukovnih smjerova prema prosječnom broju bodova možete vidjeti u nastavku.
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