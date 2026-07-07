Poznato što će biti s besplatnim školskim obrocima u idućoj godini: Neki učenici nisu uključeni

Besplatan obrok u školi još uvijek nema 2,04 posto učenika osnovnih škola. Cifra koju država dodjeljuje za obroke pak i dalje ostaje ista.

I u idućoj školskoj godini učenici osnovnih škola dobivat će besplatni obrok. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u javno savjetovanje pustili su odluku o sufinanciranju troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2026./27.

Iznos za prehranu isti još od 2023. godine

Cijena koju države daje za obrok tako će ostati nepromijenjena, još otkako su besplatni obroci uvedeni u 2023. godini. Za obrok Ministarstvo daje 1,33 eura, dok je iznos za učenike u eksperimentu cjelodnevne škole dva eura. Cifre se odnose za dane kada je učenik na nastavi, odnosno i za učenika koji je u kontinuitetu izostao najviše do tri dana.

U državnom proračunu, spomenimo, za prehranu osnovca u kalendarskoj 2026. godini planirano je izdvojiti 76 milijuna 19 tisuća eura, a u kalendarskoj 2027. godini 77 milijuna 237 tisuća eura.

Besplatan obrok nema dva posto učenika, do 2028. Ministarstvo obećava to promijeniti

Ipak, nemaju svi učenici osnovnih škola osiguran besplatni obrok. Ministarstvo je otkrilo kako je u aktualnoj školskoj godini u prehranu prosječno mjesečno bilo uključeno 293.763 od ukupno 299.860 učenika osnovnih škola.

- Iz čega proizlazi da je jedan obrok dnevno imalo 97,96 % učenika, a 2,04 % učenika nije bilo uključeno u prehranu. Prema prikupljenim podacima o prehrani učenika u osnovnim školama u školskoj godini 2025./2026. prehrana je bila organizirana u 932 matične i 1.044 područne škole, od kojih neke nemaju školsku kuhinju i blagovaonicu, stoji u obrazloženju Ministarstva uz dodatak kako bi u sljedećoj školskoj godini prema projekcijama u prehranu trebalo biti uključeno okvirno 297.000 učenika.

U državnom proračunu za 2026. stoji intencija Ministarstva da će unaprijediti standard učenika u osnovnim školama osiguravajući svima kvalitetan i besplatan obrok. Ciljana vrijednost za 2026. im je bila osigurati 98 učenika osnovnih škola besplatan obrok, što je zapravo i ostvareno. Za 2027. ciljana vrijednost je 99 posto, a za 2028. Ministarstvo predviđa da će baš svi učenici osnovnih škola imati zagarantiran besplatni obrok. Već smo ranije izvještavali o obećanju Ministarstva da će do školske godine 2027./28. sve škole imati uvjete za pripremu i posluživanje obroka.

Javnom savjetovanju za odluku o sufinanciranju prehrane možete se priključiti ovdje. Ono traje do 9. srpnja. Planirana objava izvješća je 16. srpnja. Cijeli dokument iz savjetovanja možete vidjeti ispod, a ako vam nije vidljiv, osvježite stranicu.