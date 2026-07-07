Izašle su konačne ljestvice upisa u srednje, CARNET ima važnu obavijest: Posao vam još nije gotov

U podne su objavljene konačne rang-liste upisa u srednje škole u 2026. godini. CARNET je objavio upute za roditelje kako dostaviti upisnicu školi.

Važan je dan za oko 38 tisuća osmaša diljem Hrvatske - točno u podne objavljene su konačne liste upisa u srednje škole u 2026. godini. Učenici su mogli prijaviti najviše šest programa u šest škola, a ostvarili su pravo upisa u program pored kojega im stoji zelena kvačica u stupcu 'Pravo upisa' u kartici 'Moji rezultati'. No, tu posao za osmaše i roditelje još uvijek nije završio, a kako je priopćio CARNET - moraju još potvrditi upisnicu.

Što treba napraviti s upisnicom?

Rok za digitalno potvrđivanje/učitavanje potpisanih upisnica i dokumentacije, ako je škola traži za upis, je 9. srpanj u 18 sati. Tek kada škola prihvati potpisanu upisnicu i verificira sve ostale dokumente koji su preduvjet za upis u određeni program obrazovanja, učenik će biti upisan u srednju školu.

- Učenici upisnicu i ostalu dokumentaciju mogu učitati kroz sučelje u kartici 'Moji rezultati' ili ju može roditelj digitalno potvrditi putem roditeljskog sučelja. Prijavom roditelja u javni dio sustava u kartici 'Digitalno potvrđivanje upisnica' bit će vidljiv obrazac za digitalno potvrđivanje upisnice. U obrascu će se nalaziti svi dostupni podaci koje sadrži upisnica, a potrebno je ispuniti i ostale podatke koji su obvezni. Klikom na gumb Potvrdi upisnicu stvara se .pdf dokument koji je automatski vidljiv djelatnicima u srednjoj školi, a roditelju će se prikazati status verifikacije. Roditelju će se prikazati gumb za digitalno potvrđivanje upisnice za svaku vrstu rangiranja programa (temeljni, paralelni) u kojemu je učenik ostvario pravo upisa. Podaci u upisnici mogu se mijenjati sve dok srednja škola nije verificirala dokument. U slučaju da je srednja škola poslala napomenu vezanu uz upisnicu, ista će se, osim u učenikovom sučelju, prikazati i u roditeljevom sučelju u kartici Digitalno potvrđivanje upisnica te će roditelju na adresu e-pošte koja je unesena kao kontakt biti poslana i e-pošta. Roditelj, ako upisnicu potvrdi digitalnim putem, dokumentaciju (ako je potrebna za upis) treba poslati na adresu elektroničke pošte srednje škole u koju je učenik ostvario pravo upisa, stoji u obavijesti CARNET-a.

Ostat će mjesta, 13. srpnja bit će poznato i gdje

Značajan broj mjesta i ove će godine ostati nepopunjen. Naime, u osmim razredima ove je godine oko 38 tisuća učenika osnovnih škola, a planirani broj upisnih mjesta u srednjim školama kojima je osnivač država je 44.724. S privatnim i vjerskim školama riječ je o kvoti od 47.455 mjesta. Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok bit će 13. srpnja dok će službena objava slobodnih mjesta za jesenski rok biti 10. kolovoza, priopćio je CARNET. Podaci se objavljuju za pojedinačne škole i smjerove.

U kojim je srednjim školama bilo najviše prijava na dan objave rezultata možete pročitati ovdje, dok na poveznici možete pronaći podatke o tome u kojim su školama pravo upisa ostvarili osmaši s najviše bodova.