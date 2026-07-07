HZZ pokriva jedan trošak upisa u pojedine srednje škole: Ovo je popis smjerova po gradovima

Hrvatski zavod za zapošljavanje financira liječničke preglede za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za neka deficitarna zanimanja.

Za određena deficitarna obrtnička i industrijska zanimanja Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) snosi troškove liječničkih pregleda za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2026./2027. Prije pregleda javite se u najbližu područnu službu/ured HZZ-a, u Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje ili u vama najbliži CISOK centar. Ondje ćete dobiti sve potrebne informacije o liječničkom pregledu. Kontakte možete pronaći na službenim stranicama HZZ ureda i CISOK centara. U nastavku možete pronaći popis smjerova po gradovima.

Deficitarna zanimanja za čiji upis HZZ snosi troškove liječničkih pregleda

U Bjelovaru je riječ o smjerovima: operater/ka za strojne obrade, građevinski radnik/ca u zgradarstvu, stolar/ica i elektorničar/ka. U Čakovcu su to operater/ka za strojne obrade, serviser/ka karoserije motornih vozila, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, građevinski radnik/ca u zgradarstvu, monter/ka drvenih konstrukcija i krovova i mesar/ica. U Dubrovniku pak medicinska sestra opće njege odnosno medicinski tehničar opće njege.

U Gospiću HZZ financira troškove liječničkog pregleda za smjerove kuhar/ica, konobar/ica, vozač/ica motornog vozila. U Karlovcu su to sljedeći smjerovi: građevinski radnik/ca u zgradarstvu, monter/ka drvenih konstrukcija i krovova, operater/ka za strojne obrade, monter/ka strojarskih instalacija, elektroinstalater/ka, rukovatelj/ica građevinskim strojevima, građevinski/a radnik/ca u održivoj gradnji, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, izrađivač/ica - monter/ka strojarskih konstrukcija, mesar/ica, serviser/ka karoserije motornih vozila, elektromehaničar/ka, pekar/ica-slastičar/ka, poljoprivredni gospodarstvenik/ca, vozač/ica motornog vozila, automehatroničar/ka, tapetar/ka, oblagač/ica podova i zidova, stolar/ica i slastičar/ka.

U Križevcima financiraju preglede za smjerove građevinski radnik/ca u zgradarstvu, monter/ka drvenih konstrukcija i krovova, mesar/ica i stolar/ica. U Kutini građevinski radnik/ca u zgradarstvu, monter/ka drvenih konstrukcija i krovova, vozač/ica motornog vozila, operater/ka za strojne obrade, građevinski radnik/ca u održivoj gradnji, oblagač/ica podova i zidova, elektroinstalater/ka, pekar/ica-slastičar/ka, konobar/ica, kuhar/ica, mesar/ica, automehatroničar/ka, monter/ica strojarskih instalacija, rukovatelj/ica građevinskim strojevima, medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, građevinski tehničar/ka, tehničar/ka u strojarstvu, tehničar/ka za električne strojeve i elektroenergetiku.

Provjerite svoj grad

U Sisku građevinski radnik/ca u zgradarstvu, monter/ka drvenih konstrukcija i krovova, izrađivač/ica - monter/ka strojarskih konstrukcija, građevinski radnik/ca u održivoj gradnji, slastičar/ka, mesar/ica, serviser/ka karoserije motornih vozila, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, oblagač/ica podova i zidova, monter/ka strojarskih instalacija, stolar/ica, rukovatelj/ica građevinskim strojevima. U Osijeku se financiraju pregledi za smjerove elektromehaničar/ka, elektroinstalater/ka, građevinski radnik/ca u zgradarstvu, građevinski radnik/ca u održivoj gradnji, monter/ka drvenih konstrukcija i krovova, operater/ka za strojne obrade, monter/ka strojarskih instalacija, stolar/ica, mesar/ica, vozač/ica motornog vozila, oblagač/ica podova i zidova, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, serviser/ka karoserije motornih vozila.

U Požegi su to dimnjačar/ka, elektroinstalater/ka, građevinski radnik/ca u održivoj gradnji, građevinski radnik/ca u zgradarstvu, izrađivač/ica - monter/ka strojarskih konstrukcija, monter/ka drvenih konstrukcija i krovova, monter/ka strojarskih instalacija, oblagač/ica podova i zidova, operater/ka za strojne obrade, rukovatelj/ica građevinskim strojevima, vozač/ica motornog vozila, zavarivač/ica.

Za Pulu je riječ o smjerovima automehatroničar/ka, monter/ka strojarskih instalacija, elektroinstalater/ka, stolar/ica, oblagač/ica podova i zidova, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, operater/ka za strojne obrade mesar/ica. U Rijeci su to građevinski radnik/ca u zgradarstvu, operater/ka za strojne obrade, monter/ka strojarskih instalacija, mesar/ica, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, oblagač/ica podova i zidova, slastičar/ka, građevinski radnik/ca u održivoj gradnji, elektroinstalater/ka i serviser/ka karoserije motornih vozila.

Smjerovi u Splitu

Za Slavonski Brod to su monter/ka strojarskih instalacija, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, mesar/ica, građevinski radnik/ca u održivoj gradnji, pekar/ica-slastičar/ka, izrađivač/ica - monter/ka strojarskih konstrukcija, stolar/ica, automehatroničar/ka i operater/ka za strojne obrade. Za Split je riječ o smjerovima brodograditelj/ica, operater/ka za strojne obrade, oblagač/ica podova i zidova, klesar/ica, mesar/ica, građevinski radnik/ca u održivoj gradnji, pekar/ica-slastičar/ka, rukovatelj/ica građevinskim strojevima, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, građevinski radnik/ca u zgradarstvu.

Slijedi Šibenik: automehatroničar/ka, elektroinstalater/ka, elektromehaničar/ka,

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, monter/ica strojarskih instalacija, stolar/ica i vozač/ica motornog vozila. Zatim Varaždin sa smjerovima oblagač/ica podova i zidova, izrađivač/ica - monter/monterka strojarskih konstrukcija, mesar/ica, građevinski radnik/cau održivoj gradnji, dimnjačar/ka i zavarivač/ica.

Smjerovi u Vinkovcima su oblagač podova i zidova/ica, građevinski radnik/ca u održivoj gradnji, pekar/ica-slastičar/ka, mesar/ica, operater/ka za strojne obrade, serviser/ka karoserije motornih vozila, monter/ka strojarskih instalacija, stolar/ica i soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka. U Vukovaru je riječ o smjerovima građevinski radnik/ca u zgradarstvu, monter/ka drvenih konstrukcija i krovova, vozač/ica motornog vozila, mesar/ica, pekar/ica-slastičar/ka, oblagač/ica podova i zidova, građevinski radnik/ca u održivoj gradnji, monter/ka strojarskih instalacija, elektroinstalater/ka, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, obućar/ka, šivač/ica, operater/ka za strojne obrade, stolar/ica i zavarivač/ica.

Za Krapinu se potrebno javiti područnom uredu

Za Viroviticu je riječ o smjerovima stolar/ica, elektroinstalater/ka, monter/ka strojarskih instalacija, kuhar/ica, konobar/ica i medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege. Kad je riječ o Zadru, to su konobar/ica, kuhar/ica, vozač/ica motornog vozila, prodavač/ica, pekar/ica-slastičar/ka, slastičar/ka, mesar/ica, oblagač/ica podova i zidova, stolar/ica, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, elektroinstalater/ka, operater/ka za strojne obrade, serviser/ka karoserije motornih vozila, elektromehaničar/ka, automehatroničar/ka, monter/ica strojarskih instalacija, izrađivač/ica - monter/ka strojarskih konstrukcija i frizer/ka.

Za kraj, u Zagrebu su smjerovi za koje HZZ snosi trošak liječničkog pregleda građevinski radnik/ca u zgradarstvu, monter/ka drvenih konstrukcija i krovova, građevinski radnik/ca u održivoj gradnji, elektroinstalater/ka, operater/ka za strojne obrade, mesar/ica, kuhar/ica, monter/ka strojarskih instalacija, konobar/ica, soboslikar/ica ličilac/ličiteljica dekorater/ka, pekar/ica-slastičar/ka, oblagač/ica podova i zidova, modni krojač/ica, staklar/ka i dimnjačar/ka.

Za Krapinu navode da je potrebno provjeriti u područnom uredu Krapina HZZ-a (Đalskog 4, Krapina; 049/382-252). Podsjetimo, ranije smo pisali o tome za kojih 12 najtraženijih srednjih za koje morate ispuniti zdravstvene uvjete. Konačne liste upisa u srednje škole u ljetnom roku su objavljene ovog utorka, a do 9. srpnja učenici školi trebaju dostaviti dokumentaciju nužnu za upis.​