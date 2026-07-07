Stigla presuda 10 osoba u aferi Geodezija: Nitko od njih ne ide u zatvor

10 osoba nagodilo se s tužiteljstvom i kazne zatvora zamijenili radom za opće dobro. Čeka se suđenje bivšem dekanu, profesoru i pomoćniku ministrice

Županijski sud u Zagrebu donio je presudu protiv deset osoba uključenih u malverzacije između Geodetskog fakulteta u Zagrebu i Ministarstva kulture, koje su priznale krivnju i nagodile se s tužiteljstvom. Presuda je donesena slijedom optužnice Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu zbog korupcije i zlouporabe EU fondova.

EPPO tvrdi da je u korupcijsku mrežu bio uključen bivši dekan Geodezije Almin Đapo i Boško Pribičević, bivši profesor s tog fakulteta te bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković, međutim njima se još očekuju presude.

EPPO je optužnicu protiv 29 osoba i jedne privatne firme podigao još u prosincu 2025. godine. Od desetero osuđenih, sedmorica su zastupala tvrtke koje su, prema prethodnom dogovoru s bivšim dekanom i profesorom, pobjeđivale na natječajima za javnu nabavu, a zatim vraćale dio ugovornih sredstava kao nezakonitu proviziju. Preostala trojica optuženika zastupali su tvrtke koje su dostavljale nevaljane ili uvećane ponude kako bi osigurale da povlaštene tvrtke dobiju ugovore.

Kazne zatvora zamijenili radom za opće dobro

Desetorica okrivljenika priznala su krivnju za pomaganje i poticanje u zlouporabi položaja i ovlasti, pomaganje i poticanje u pranju novca, zlouporabu postupaka javne nabave te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava.

- Za troje okrivljenika izrečene su kazne zatvora u trajanju od pet do 11 mjeseci, koje su zamijenjene radom za opće dobro te su pri tome dvojici okrivljenika izrečene sporedne novčane kazne u iznosima od 20.000 i 70.000 EUR. Preostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora. Petero njih izrečene i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 EUR, izvijestio je EPPO.

Oštetili državu za 1,4 milijuna eura

Podsjetimo, Đapo i Pribičević optuženi su za manipuliranje s 27 postupaka javne nabave povezanih s četiri projekta financirana iz fondova EU-a ukupne vrijednosti gotovo 6 milijuna eura. EPPO tvrdi da su namještali ugovore povlaštenim tvrtkama u zamjenu za nezakonitu proviziju, koristili lažne ili precijenjene ponude te zlouporabili projektna sredstva za osobnu korist.

- Bivši pomoćnik ministra optužen je za organiziranje da se posao dokumentiranja šteta od potresa povjeri Fakultetu, iako je znao da nema kapacitete za obavljanje tog posla, za omogućavanje dodjele ugovora tvrtki pod kontrolom bivšeg dekana i bivšeg profesora, uz istovremeno ovjeravanje lažnih ili precijenjenih izvješća, navodi EPPO.

EPPO tvrdi da je navodnim postupanjem okrivljenika prouzročena ukupna šteta od 2,8 milijuna eura, od toga 1,2 milijuna eura na štetu proračuna EU-a, 1,4 milijuna eura na štetu Državnog proračuna Hrvatske i 200.000 eura na štetu Fakulteta geodezije.