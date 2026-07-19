Djevojke često misle da su ove 'crvene zastavice' u vezama normalne: 'Mladi o tim temama uče iz serija'

Nekoliko žena udružilo je snage i organiziralo radionicu za kakvu bi voljele da su je i same imale u srednjoj školi - onu o zdravim i toksičnim ljubavnim odnosima. Riječ je o Nini Pavićević, komunikologinji poznatoj i po Instagram platformi Kritički, i njezinom timu.

- Ideja je bila da napravimo prostor u kojem se može otvoreno razgovarati o ljubavi i odnosima koji nas oblikuju, bez osjećaja da postoji 'glupo pitanje'. Često mladi o ovim temama uče iz serija, društvenih mreža ili od vršnjaka, a rijetko imaju priliku o njima razgovarati na podržavajući način, objašnjava Pavićević.

Udaljavanje od prijatelja tijekom veze

Kako kaže, djevojke i žene često očekuju da će ih romantična ljubav spasiti od njih samih - a neće.

- Olivia Rodrigo je to lijepo opisala u pjesmi The Cure (lijek): 'But it don't matter how your love feels anymore, it'll never be the cure'. Poručila bih djevojkama da ne zaborave svoje prijateljice i prijatelje kada se zaljube. Nekako smo naučene da romantičnu vezu stavljamo iznad svih drugih odnosa, pa često zanemarimo ljude koji su godinama bili uz nas. Ako primijetite da vam se iz veze u vezu ponavlja obrazac da se udaljavate od prijatelja, možda vrijedi zastati i zapitati se zašto. Zdrava ljubav ne traži da se odreknete ostatka svog života, upozorava Pavičević.

Ljubomoru često tumače kao dokaz ljubavi

Kada govorimo o crvenim zastavicama, smatra da je najvažnije preispitati one dijelove odnosa koje smo naučeni romantizirati. Kako kaže, ljubomoru često tumačimo kao dokaz ljubavi, kontrolu kao brigu, posesivnost kao znak da je nekome mnogo stalo i slično.

- U stvarnosti, ljubav nije kada netko želi kontrolirati s kim se družite, što oblačite ili gdje idete. Ljubav bi vam trebala pružiti osjećaj povjerenja i slobode da budete ono što jeste. Mislim da su djevojke srednjoškolske dobi sve svjesnije tih crvenih zastavica i to me raduje. Istovremeno, nitko nije potpuno imun na to. Svi odrastamo uz iste poruke o tome kako ljubav 'treba' izgledati i zato ih je nekad teško prepoznati kada se dogode nama, čak i ako bismo ih kod nekog drugog odmah uočili. Zato mislim da su ovakvi razgovori važni. Neće nakon jedne radionice znati sve odgovore, već zato što će možda sljedeći put zastati i zapitati se: 'Je li mi ovo zaista lijepo ili sam samo naučila misliti da je', objašnjava Pavičević.

Što bi učinila u određenoj situaciji?

Igra koja se djevojkama najviše svidjela jest Vezogram. Pavičević je sudionicama čitala o različitim situacijama koje se događaju u vezama, a djevojke su se raspoređivale po prostoriji ovisno o tome kako bi u toj situaciji reagirale.

- Na primjer, jedna od situacija bila je: 'Traži da im pošalješ gole fotografije'. Sudionice su zatim birale gdje će stati, od toga da im je takvo ponašanje potpuno neprihvatljivo do toga da im ne predstavlja problem. Svaki odgovor bio je povod za razgovor. One su se povezivale kroz te razgovore, čak i kad su imale potpuno različite stavove, i podržavale jedna drugu. Sve smo izašle inspirirane iz tog prostora, a nakon radionice smo se nastavile družiti i razgovarati. Mislim da je to najljepši pokazatelj da smo uspjele stvoriti okruženje u kojem su se djevojke osjećale prihvaćeno, saslušano i povezano. Po reakcijama koje sam dobila, djevojkama je najviše značilo to što su imale prostor u kojem mogu otvoreno razgovarati o ovim temama. Nakon radionice smo još dugo ostale zajedno razgovarati, što mi je bio najljepši pokazatelj da su se osjećale sigurno i da im je taj prostor značio. I puno smo se grlile, navodi Pavičević.

Radionicu su kreirale na seminaru koji je organizirao Kolektiv MANA. Konkretno, metodologija je nastala u okviru MANINOG projekta GEN2. U budućnosti planiraju održati još radionica.

- Ovo iskustvo me samo dodatno uvjerilo koliko postoji potreba za ovakvim razgovorima. Voljela bih da radionice organiziramo i u drugim gradovima, a za online trenutačno nisam sigurna jer je veliki dio ovoga i povezivanje uživo. Naravno, značajan dio mog rada je dostupan online i besplatan, kako bi bio dostupan svima, pojašnjava Pavičević i zaključuje - 'ne zaboravite da ljubav nije samo romantična, čuvajte svoje sestre i prijateljice'.