Majka pokrenula peticiju za zabranu električnih romobila: 'Sreća je da su susjedi vidjeli što se dogodilo'

Nakon što joj je sin pretprio teške ozlijede glave u padu s romobila, Željka Šarko pokrenula je peticiju protiv električnih romobila među pješacima.

Električni romobili opasnost su u prometu, jasno je iz niza nesreća koje su se dogodile ove godine, a u kojima su vozači bili djeca. Jedini uvjet za upravljanje električnim romobilom je da vozač ima najmanje 14 godina te nosi kacigu, a ne postoji nikakav uvjet poznavanja vještine vožnje ili poznavanja prometnih pravila.

Načelnik općine Konavle Božo Lasić nedavno je na društvenim mrežama najavio da će se zalagati za potpunu zabranu slobodne prodaje električnih romobila. Majka jednog dječaka koji se ozlijedio prilikom pada s romobila, Željka Šarko, odlučila je pokrenuti peticiju kojom traži od Vlade da se ozbiljnije pozabavi ovim pitanjem.

- Ovom peticijom tražimo zabranu vožnje električnih romobila na javnim površinama na kojima ugrožavaju sigurnost pješaka te uvođenje strožih pravila za njihovu uporabu u Republici Hrvatskoj, radi zaštite djece, pješaka i svih ostalih sudionika u prometu, navodi se u opisu peticije 'Sigurnost prije romobila'.

Dječak koji je vozio romobil se uplašio

Željka Šarko odlučila je podići svijest o ovom problemu nakon što je njezin sin pao s romobila, za koji se držao dok je drugi dječak vozio.

- Sreća je da su susjedi vidjeli što se dogodilo i odmah reagirali te pozvali hitnu pomoć. Moj sin zadobio je teške ozljede glave. Ironija je da mi romobil uopće nemamo, niti bismo ga kupili, ispričala nam je Željka Šarko.

Kao idealno rješenje vidi zabranu vožnje električnih romobila na nogostupima i pješačkim zonama, uz znatno stroži nadzor postojećih propisa. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, električni romobili moraju se kretati po biciklističkoj stazi ako je dostupna, a kretanje po nogostupu dozvoljeno im je isključivo ako je nema.

- Odluka da pokrenem peticiju proizašla je iz sve učestalijih situacija kojima svakodnevno svjedočimo – vožnje velikim brzinama po nogostupima, nepoštivanja prometnih pravila, ugrožavanja djece, starijih osoba i drugih pješaka te sve većeg broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju električni romobili. Uz to, sve je više pritužbi mještana koji se osjećaju nesigurno na javnim površinama i na cestama kao vozači automobila. Smatram da je krajnje vrijeme otvoriti ozbiljnu javnu raspravu o tome jesu li postojeći propisi dovoljni i štite li građane na odgovarajući način, priča nam Šarko.

'Država bi trebala strože regulirati tržište'

Ako potpuna zabrana nije politički ili zakonski ostvariva, Željka Šarko nam kaže da očekuje barem uvođenje strožih pravila, učinkovitije kontrole, veće kazne za prekršitelje te obveznu edukaciju mladih vozača.

- Smatram da je takav pristup realan i nužan s obzirom na sve veći broj nesreća i opasnih situacija kojima svakodnevno svjedočimo, kao i sve češće pritužbe mještana na neodgovorno ponašanje vozača romobila, komentirala je.

Problem su i 'nabrijani' romobili, čije su karakteristike puno jače od dozvoljenih. Ključno je da su električni romobili koji mogu razviti brzinu veću od 25 km/h zabranjeni, a ne smiju imati ni radni obujam motora veći od 25 cm3 im elektromotor smije biti jači od 0,6 kW. Usprkos zabranama ta vozila se mogu lako pronaći na tržištu i kupiti bez ikakve potrebe za predočenjem dokumenata. U slučaju da policija ustvrdi da osoba vozi romobil s nepropisnim performansama, ovlaštena je oduzeti im ga, o čemu smo već pisali.

- Smatram da bi država trebala znatno strože regulirati tržište električnih romobila. Potrebno je onemogućiti prodaju modela koji ne udovoljavaju zakonskim ograničenjima ili se ne mogu jednostavno preinačiti kako bi razvijali veće brzine od dopuštenih. Prevencija je uvijek učinkovitija od sankcioniranja nakon što dođe do nesreće, dodaje Šarko.

Organizatorica peticije čak predlaže 'osnovni vozački'

Električni romobili izrazito su popularni među djecom, koja ih smiju voziti od 14. godine. Krajem lipnja Metković je potresla vijest o dječaku koji je smrtno stradao nakon pada s romobila, početkom lipnja 12-godišnja djevojčica teško je ozlijeđena u Nedelišću, a također je vozila bez kacige. Najnoviji slučaj dogodio se u Novom Vinodolskom, gdje dijete nije prilagodilo brzinu oštećenju na kolniku te je prednjim kotačem udarilo u udubljenje, izgubilo nadzor nad romobilom i palo na kolnik.

Zbog niza nesreća, organizatorica peticije smatra da treba razmotriti povećanje minimalne dobne granice za upravljanje električnim romobilom ili uvođenje obvezne osnovne prometne edukacije ili polaganja jednostavnog ispita prometnih pravila.

- Električni romobil nije igračka nego prijevozno sredstvo koje može postići brzinu dovoljnu da izazove ozbiljne ozljede vozača ili pješaka. Ako za druga vozila postoje određeni uvjeti za sudjelovanje u prometu, smatram da bi i za električne romobile trebali postojati jasni minimalni standardi znanja i odgovornosti, zaključuje Šarko.

U trenutku pisanja članka (10. srpnja u 16:45 sati) peticija je prikupila samo 41 potpisa. Organizatorica nam kaže da nije zadovoljna odazivom, pogotovo jer vidi da mnogi komentiraju na društvenim mrežama, a nisu spremni odvojiti barem malo vremena da pridonesu zajedničkom cilju. Peticiju možete potpisati na poveznici.