Preokret, država ipak neće mijenjati pravila poreznih olakšica i dječjeg doplatka

Čini se da ništa od ukidanja roditeljskih poreznih olakšica za djecu i uvođenja univerzalnog dječjeg doplatka za sve roditelje umjesto toga.

Bivši ministar financija Marko Primorac najavljivao je na kraju prošle godine u Saboru veliku novinu za plaće roditelja. Točnije, to je u Saboru najavljivao i u 2024. godini i u 2025. godini. Ideja mu je bila da se ukinu porezne olakšice na plaće roditelja te se umjesto njih uvede univerzalni dječji doplatak za svu djecu. Od svega toga, čini se, novi ministar financija Tomislav Ćorić, barem privremeno, odustaje.

Iz Ministarstva kratko poručili da ništa od ovih izmjena

Podsjetimo, Primorac je razjasnio i razloge ove njegove ideje. Naveo je kako u Hrvatskoj 53 posto građana ne plaća porez na dohodak.

- I ukoliko imaju uzdržavane članove, njima ti uzdržavani članovi u porezne svrhe ne pružaju nikakav porezni zaklon ili štit i to je potrebno promijeniti. Ukidanjem odbitaka za uzdržavane članove povećala bi se naravno i pravednost sustava u smislu redistribucije i smanjenja nejednakosti, govorio je Primorac.

Da se u takve promjene doista ulazi, bilo je vidljivo i iz plana Ministarstva financija za ovu godinu. Najavili su da će u trećem tromjesečju predstaviti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak te urediti upravo sustav poreznih olakšica. Sada iz Ministarstva financija, resor na čijem je čelu sada drugi ministar, Ćorić, zbore drukčije.

- Ministarstvo financija, kao stručni nositelj izrade poreznih propisa u ime Vlade Republike Hrvatske, u postupku je pripreme nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Predložene izmjene dio su predstavljenog antiinflacijskog paketa mjera Vlade Republike Hrvatske, a u dijelu koji se odnosi na izmjene Zakona o porezu na dohodak obuhvaćaju ukidanje oporezivanja mirovina. Nacrtom prijedloga zakona nisu obuhvaćene izmjene koje se odnose na korištenje osobnog odbitka za uzdržavane članove i uzdržavanu djecu, odgovaraju na naš upit iz Ministarstva financija.

Svjetska banka kaže kako ovakav sustav pogoduje bogatima

U sustavu su sada porezne olakšice za roditelje posve odvojene od dječjeg doplatka. Glede poreznih olakšica, svaki zaposlenik u Hrvatskoj ima pravo na osnovni osobni odbitak od 600 eura mjesečno. Onima koji imaju djecu taj se odbitak povećava. No, studije svjetske banke pokazale su da u ovakvom sustavu najveću korist od njega imaju osobe s iznadprosječno visokim dohocima. Zato su za Hrvatsku predložili tri moguća scenarija. Prvi je da se zadrži porezni odbitak za djecu, ali da svako uzdržavano dijete dobiva jednak mjesečni iznos. Drugi je da se ukine odbitak za djecu i uvode umanjenje poreza za uzdržavanu djecu. Treći bi kombinirao prelazak na sustav umanjenja poreza s promjenama u sustavu doplatka za djecu. Dakle, promjene su povezane sa sustavom dječjih doplataka.

Na dječji doplatak pravo ove godine imaju roditelji čiji ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 618,02 eura. Ovisno u kojem su rangu, doplatak varira od 30,90 do 61,80 eura mjesečno. Posljednji podatci kažu da dječji doplatak prima 119.432 korisnika za ukupno 249.302 djece. Treba reći i kako su za ovu godinu najavljene izmjene Zakona o dječjem doplatka te da se i u tom kontekstu razmišljalo o uvođenju univerzalnog doplatka.