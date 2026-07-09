Mladi masovno naručuju opasan proizvod, oduzeto 970 komada: 'Potiče ovisnost'

Rigorozna mjera: Rođenima nakon 2008. godine uvode doživotnu zabranu pušenja
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09. srpanj 2026.
Carinska uprava oduzela je 970 komada e-cigareta i podijelila kazne od ukupno 4.350 eura. Ove proizvode uglavnom su naručivali maloljetnici.
Sektor za mobilne jedinice Ministarstva financija, Carinske uprave proveo je operativnu akciju nadzora poštanskih pošiljaka koje iz drugih država članica Europske unije (EU) pristižu primateljima u Republici Hrvatskoj. Cilj je bio otkriti nezakonit unos trošarinskih proizvoda, s posebnim naglaskom na jednokratne e-cigarete, odnosno vape proizvode. Kao što smo već pisali, koriste ih i brojni hrvatski srednjoškolci.
Tijekom provedbe operativne akcije otkriven je veći broj pošiljaka koje su sadržavale vape proizvode dalekoistočnog podrijetla, prethodno uvezenih u drugu članicu EU iz koje su otpremane primateljima u Republici Hrvatskoj. Sve protivno propisima kojima se uređuje unos i promet trošarinskih proizvoda. U skladu sa zakonskim ovlastima, Carinska uprava poduzela je propisane mjere radi sprječavanja nezakonitog unosa i daljnje distribucije takvih proizvoda na hrvatskom tržištu.
U okviru operativne akcije oduzeto je 970 komada e-cigareta, izdano je sedam prekršajnih naloga radi počinjenja prekršaja Zakona o trošarinama, s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 4.350 eura. Podnesena su četiri optužna prijedloga nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež, te je obračunata trošarina u ukupnom iznosu od 5.915 eura.
Rigorozna mjera: Rođenima nakon 2008. godine uvode doživotnu zabranu pušenja
Ujedinjeno Kraljevstvo uvodi zabranu cigareta svima rođenima nakon 1. siječnja 2009. godine i to doživotno. Žele stvoriti 'generaciju bez pušenja'.
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Posebno zabrinjava činjenica da su znatan dio spornih pošiljaka naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici, ističu iz Carinske uprave, pri čemu svrha narudžbi nije bila isključivo osobna uporaba, već i daljnja distribucija drugim maloljetnim osobama.
- Takav način distribucije upućuje na trend neformalne prodaje vape proizvoda među djecom i mladima, izvan zakonom propisanih kanala prodaje i bez ikakvog nadzora, što povećava dostupnost nikotinskih proizvoda djeci i mladima te stvara paralelni lanac distribucije koji je izvan dosega redovitih tržišnih kontrola. To osim fiskalne štete nosi i značajne zdravstvene rizike jer se često radi o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava, za koje nije moguće potvrditi zdravstvenu ispravnost niti usklađenost s važećim propisima. Carinska uprava nastavit će provoditi ciljane operativne aktivnosti radi sprječavanja nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda te poziva roditelje, odgojno-obrazovne ustanove i širu javnost na dodatnu pozornost zbog sve veće dostupnosti takvih proizvoda među djecom i mladima, zaključili su iz Carinske uprave.
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Koliko je ova praksa opasna za mlade upitali smo Sinišu Brlasa, specijalista kliničke psihologije. Kako kaže, u navedenim proizvodima nalazi se tekućina s nikotinom. Dizajna je vrlo sličnog proizvodima s grijanim duhanom pa ih je ponekad teško razlikovati, ali ih se ne smije poistovjetiti.
- Radi se ustvari o spremnicima u kojima se tekućina pomiješana s nikotinom zagrijava s pomoću umetnute baterije, kojom prilikom nastaju aerosoli koje se inhaliraju. Tehnički, radi se o inhalaciji, a ne o pušenju. Nikotin je otrov i vrlo je adiktivan te brzo dovodi do ovisnosti. Zbog mogućnosti manipulacije prilikom unošenja u organizam (jer se mogu koristiti tako da se malo inhaliraju, pa se isključe i ne inhaliraju neko vrijeme) prvotna je ideja bila koristiti ih prilikom odvikavanja pušača od pušenja cigareta. No, kod mladih koji nemaju iskustvo s nikotinom ovi su proizvodi vrlo opasni jer, osim što imaju štetne sastojke, često budu prvi susret mladih s nikotinom i ustvari uvode mlade u svijet štetne zloupotrebe nikotinskih proizvoda (to zovemo nikotinskom inicijacijom). Usto često imaju i više nikotina od deklariranog, a sve kako bi što prije potaknuli razvoj ovisnosti. Njihovo korištenje u početku dovodi do štetnih navika, dok u perspektivi može dovesti do ovisnosti. Prevencija je stoga najbolji pristup, osobito onaj dio koji se odnosi na specifičnu edukaciju i psihoedukaciju mladih o rizicima korištenja ovakvih sredstava, navodi Brlas.
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