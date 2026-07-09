Mladi masovno naručuju opasan proizvod, oduzeto 970 komada: 'Potiče ovisnost'

Sektor za mobilne jedinice Ministarstva financija, Carinske uprave proveo je operativnu akciju nadzora poštanskih pošiljaka koje iz drugih država članica Europske unije (EU) pristižu primateljima u Republici Hrvatskoj. Cilj je bio otkriti nezakonit unos trošarinskih proizvoda, s posebnim naglaskom na jednokratne e-cigarete, odnosno vape proizvode. Kao što smo već pisali, koriste ih i brojni hrvatski srednjoškolci.

Oduzeto 970 komada e-cigareta

Tijekom provedbe operativne akcije otkriven je veći broj pošiljaka koje su sadržavale vape proizvode dalekoistočnog podrijetla, prethodno uvezenih u drugu članicu EU iz koje su otpremane primateljima u Republici Hrvatskoj. Sve protivno propisima kojima se uređuje unos i promet trošarinskih proizvoda. U skladu sa zakonskim ovlastima, Carinska uprava poduzela je propisane mjere radi sprječavanja nezakonitog unosa i daljnje distribucije takvih proizvoda na hrvatskom tržištu.

U okviru operativne akcije oduzeto je 970 komada e-cigareta, izdano je sedam prekršajnih naloga radi počinjenja prekršaja Zakona o trošarinama, s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 4.350 eura. Podnesena su četiri optužna prijedloga nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež, te je obračunata trošarina u ukupnom iznosu od 5.915 eura.

Znatan dio naručili maloljetnici i mlađi punoljetnici

Posebno zabrinjava činjenica da su znatan dio spornih pošiljaka naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici, ističu iz Carinske uprave, pri čemu svrha narudžbi nije bila isključivo osobna uporaba, već i daljnja distribucija drugim maloljetnim osobama.

- Takav način distribucije upućuje na trend neformalne prodaje vape proizvoda među djecom i mladima, izvan zakonom propisanih kanala prodaje i bez ikakvog nadzora, što povećava dostupnost nikotinskih proizvoda djeci i mladima te stvara paralelni lanac distribucije koji je izvan dosega redovitih tržišnih kontrola. To osim fiskalne štete nosi i značajne zdravstvene rizike jer se često radi o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava, za koje nije moguće potvrditi zdravstvenu ispravnost niti usklađenost s važećim propisima. Carinska uprava nastavit će provoditi ciljane operativne aktivnosti radi sprječavanja nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda te poziva roditelje, odgojno-obrazovne ustanove i širu javnost na dodatnu pozornost zbog sve veće dostupnosti takvih proizvoda među djecom i mladima, zaključili su iz Carinske uprave.

'Uvode mlade u svijet štetne zloupotrebe nikotinskih proizvoda'

Koliko je ova praksa opasna za mlade upitali smo Sinišu Brlasa, specijalista kliničke psihologije. Kako kaže, u navedenim proizvodima nalazi se tekućina s nikotinom. Dizajna je vrlo sličnog proizvodima s grijanim duhanom pa ih je ponekad teško razlikovati, ali ih se ne smije poistovjetiti.

- Radi se ustvari o spremnicima u kojima se tekućina pomiješana s nikotinom zagrijava s pomoću umetnute baterije, kojom prilikom nastaju aerosoli koje se inhaliraju. Tehnički, radi se o inhalaciji, a ne o pušenju. Nikotin je otrov i vrlo je adiktivan te brzo dovodi do ovisnosti. Zbog mogućnosti manipulacije prilikom unošenja u organizam (jer se mogu koristiti tako da se malo inhaliraju, pa se isključe i ne inhaliraju neko vrijeme) prvotna je ideja bila koristiti ih prilikom odvikavanja pušača od pušenja cigareta. No, kod mladih koji nemaju iskustvo s nikotinom ovi su proizvodi vrlo opasni jer, osim što imaju štetne sastojke, često budu prvi susret mladih s nikotinom i ustvari uvode mlade u svijet štetne zloupotrebe nikotinskih proizvoda (to zovemo nikotinskom inicijacijom). Usto često imaju i više nikotina od deklariranog, a sve kako bi što prije potaknuli razvoj ovisnosti. Njihovo korištenje u početku dovodi do štetnih navika, dok u perspektivi može dovesti do ovisnosti. Prevencija je stoga najbolji pristup, osobito onaj dio koji se odnosi na specifičnu edukaciju i psihoedukaciju mladih o rizicima korištenja ovakvih sredstava, navodi Brlas.