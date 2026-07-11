Kako pronaći stan za najam u Zagrebu? Evo i koji su najtraženiji kvartovi, cijene i do 1.300 eura

Tijekom potrage za stanom u Zagrebu, ali i drugim gradovima, najvažnije je biti - brz. Stanovi po realnim cijenama doslovno 'planu'.

Potraga za stanom u Zagrebu noćna je mora brojnih studenata. Za one koji su već sada sigurni da u novoj akademskoj godini neće upasti u studentski dom ta noćna mora počinje već sada. Iz agencije za nekretnine Eurovilla kažu nam da najveći interes, kad je riječ o studentskom najmu, tradicionalno bilježe kvartovi koji imaju dobru povezanost sa sveučilišnim kampusima i javnim prijevozom.

Najtraženiji kvartovi u Zagrebu i cijene u njima

Među najtraženijima su Trešnjevka, Trnje, Maksimir, Donji grad, Dubrava (uz tramvajsku zonu), u Novom Zagrebu Siget i Sopot te područje oko Vrbika i Cvjetnog naselja.

- Studentima je najvažnije da do fakulteta mogu doći tramvajem ili pješice, ali i da u blizini imaju trgovine, sadržaje i mogućnost dijeljenja stana s cimerima. A nije zgorega i da je u blizini neki dobar klub, studenti se moraju i opustiti. Zbog toga lokacija često ima prednost čak i pred veličinom ili uređenjem stana. Važan im je i ukupni mjesečni trošak, mogućnost dijeljenja stana s cimerima te potpuno opremljen stan u koji mogu useliti bez dodatnih ulaganja. Sve više ih zanima i kvaliteta internetske veze, posebno zbog online nastave i rada, pojašnjavaju iz Euroville.

Cijene ovise o lokaciji, stanju nekretnine i opremljenosti, navode iz agencije, ali okvirno se mogu očekivati sljedeći rasponi. Za garsonijeru biste mjesečno trebali izdvojiti od 500 do 700 eura, za jednosoban stan od 650 do 900 eura, a za dvosoban od 900 do 1.300 eura, pri čemu studenti najčešće dijele trošak s jednim ili dva cimera.

- Stanovi koji su novouređeni, energetski učinkoviti ili se nalaze na atraktivnim lokacijama mogu postići i više cijene, dok se povoljnije opcije uglavnom nalaze u udaljenijim dijelovima grada ili u starijim zgradama. Najviše cijene najma i dalje bilježe centar grada, Donji grad, Britanac, Tuškanac, Pantovčak te dijelovi Maksimira i Trešnjevke bliže centru. S druge strane, povoljniji najam moguće je pronaći u dijelovima Dubrave, Sesveta, Gajnica, Stenjevca, Malešnice te pojedinim dijelovima Novog Zagreba, no tada treba računati na nešto dulje vrijeme putovanja do fakulteta. Studenti često traže kompromis između cijene i lokacije pa su kvartovi uz kvalitetnu tramvajsku povezanost najčešće prvi izbor, dodaju iz Euroville.

'Kvalitetni stanovi po realnim cijenama tijekom kolovoza i rujna vrlo se brzo iznajme'

Podsjetimo, ovog ljeta Studentski centar u Zagrebu (SCZG) kreće u obnovu V. kategorije smještaja - 5. i 6. paviljona u Studentskom domu Stjepan Radić te obnovu 8. paviljona na Lašćini. To znači 902 kreveta manje za studente na aktualnom natječaju. Studenti koji zbog toga neće dobiti dom imaju pravo na subvenciju za podstanarstvo, a više o subvencijama možete čitati ovdje. Iz Euroville kažu da zbog obnove očekuju dodatni pritisak na tržište najma tijekom ljeta i početkom jeseni, osobito u kvartovima koji gravitiraju studentskim kampusima.

- Studentima savjetujemo da potragu za stanom započnu što ranije jer se kvalitetni stanovi po realnim cijenama tijekom kolovoza i rujna vrlo brzo iznajme. Prije donošenja odluke preporučljivo je pogledati više stanova, provjeriti što je uključeno u cijenu najma (režije, internet, pričuva) te inzistirati na pisanom ugovoru kako bi prava i obveze obje strane bile jasno definirane. Budući da se ponuda tijekom ljeta mijenja iz dana u dan, važno je redovito pratiti oglase i reagirati brzo kada se pojavi stan koji odgovara željenoj lokaciji i budžetu. Aktualnu ponudu stanova za najam u Zagrebu studenti mogu pratiti i na Eurovillinoj stranici, zaključili su iz agencije.

Za konkretne savjete za pronalazak stana za najam upitali smo i (bivše) studente s tim iskustvom. Studentica Tihana navela je gotovo sve isto što i agencija, a stan je tražila preko Njuškala, Facebooka i poznanika.

- Uglavnom je jako teško naći nešto prihvatljivo za studente zbog visokih cijena najma. To je zahtjevno i prilično stresno iskustvo. Dobre ponude jako brzo prođu, a neke koje se čine dobrom ponudom, na kraju ne izgledaju kako je predstavljeno i opisano u oglasu. Zahtijeva konstantno provjeravanje stanja na tržištu. Moj savjet je da se uvijek sklopi ugovor, i to vrlo detaljno, te ovjeri kod javnog bilježnika. Što se samog traženja tiče stanova, savjetujem da nastojite ostati smireni koliko god je stresno, i pazite se oglasa koji imaju sumnjivo nisku cijenu. Lijepo zvuče, ali često se iza takvih oglasa zapravo kriju razni lažni podaci ili problematični stanodavci. Da je to doista nešto dobro, već bi bilo u najmu, smatra Tihana.

Kako pronaći stan za najam?

I Elma je stanove za najam tražila preko Facebook grupa, preko Butige i Marketplacea.

- Stresno je jer je izbor često mali, pogotovo kada sam tražila stanove u gradovima na moru gdje baš i ne postoji cjelogodišnji najam, nego je samo do sezone. Nemam neke posebne savjete osim da se počne tražiti na vrijeme. Znači, nekoliko mjeseci unatrag. Ako imaš sreće, možda ti nešto i ovako dođe, ali po nekom mom iskustvu potraga za stanom je višetjedni zadatak. Kada vidiš dobar stan, odmah zovi. Jedan stan smo 'ulovili' upravo zbog najbržeg prsta. Kad smo došli pogledati stan, čovjeka je nazvalo još barem 30 ljudi, telefon nije prestajao zvoniti, ali smo taj put bili najbrži. I odmah smo ga zakaparili, tako da i to je savjet - imajte uvijek spremnu kaparu, savjetuje Elma.

Na isti način kao prethodne sugovornice stanove za najam tražila je i Matea. Kako kaže, učlanila se u sve Facebook grupe za najam stanova u gradu. Kada bi joj se neki oglas svidio, javila bi se i otišla pogledati stan. Predlaže još jedan način potrage za stanom.

- Napisala bih oglas da tražim stan pa bi se ljudi meni javljali pa sam onda išla gledati. To mi se i u Rijeci i u Zagrebu pokazalo kao bolja opcija i to je moj savjet. Proces potrage za stanom mi je bio zahtjevan najviše zbog toga što sam bila doma, bez stana u tom gradu, pa bih na jedan dan odlazila u Rijeku ili Zagreb pogledati stan. Također, trebalo je procijeniti isplati li se taj stan za novac koji najmodavac traži ili ne. Stvarno se iznajmljuje sve i svašta. Također, u Rijeci su uglavnom iznajmljivali do kraja svibnja ili početka lipnja pa sam kasnije morala dolaziti u grad na jedan kako bih napisala ispit. Savjet je i da počnete na vrijeme tražiti, zaključuje Matea.