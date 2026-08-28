Razgovarali smo s ravnateljicom najpopularnije škole u državi: 'Posebno nas veseli'

Preostalo je samo tjedan dana do početka nastave, koja prema školskom kalendaru počinje 7. rujna, a upisi u srednje škole na jesenskom roku traju do 31. kolovoza. Na tom roku škole upisuju samo učenici koji to nisu uspjeli na ljetnom roku, a oni koji su već upisani na ovom roku ne mogu mijenjati svoj odabir.

Podsjetimo, na ljetnom roku od svih srednjoškolskih smjerova najpopularniji je bio opći smjer u II. gimnaziji u Zagrebu. Ta škola nalazi se u Križanićevoj ulici, a zgradu dijeli sa VII. gimnazijom. Na ljetnom roku upisa taj smjer prijavilo je 1.342 učenika, a upisati ju je uspjelo 156 najboljih.

'Mogu se uključiti u dramsku skupinu, debatni klub, zbor...'

Druga je i prošle godine bila najpopularnija gimnazija, a ravnateljica Maja Horvat sad nam je ispričala čemu pripisuje taj uspjeh. Ona vjeruje da učenike i roditelje privlači to što maturanti iz Druge ostvaruju vrlo dobre rezultate i u velikom broju upisuju fakultet koji im je bio prvi izbor. Istovremeno, kaže, nastoje biti škola u kojoj učenici mogu razvijati svoje interese, talente i samopouzdanje.

- Učenicima nudimo široku lepezu izvannastavnih aktivnosti i fakultativnih programa kako bi svatko mogao pronaći područje koje ga zanima. Organiziramo pripreme za državnu maturu i Cambridge ispite, a učenici se mogu uključiti u dramsku skupinu, debatni klub, zbor, sportske, volonterske i humanitarne aktivnosti te programe poput Škole ambasadora Europskog parlamenta (EPAS), ZAG-a i ŠIZ-a. Sudjeluju i u brojnim projektima, radionicama i terenskoj nastavi. Vjerujemo da upravo takvi sadržaji obogaćuju srednjoškolsko obrazovanje, potiču razvoj interesa i omogućuju svakom učeniku da pronađe svoje mjesto u školi, komentira ravnateljica.

Učenike najviše zanima medicina, stomatologija i FER

Otkriva nam da njihovi učenici najčešće upisuju studije iz područja biomedicine i tehničkih znanosti. Najveći interes tradicionalno pokazuju za Medicinski i Stomatološki fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet te Pravni fakultet, priča nam ravnateljica, dodajući da je posebno veseli što velik broj učenika uspije upisati studij koji im je bio prvi izbor.

- Svaka generacija donosi neke nove interese i uspjehe, pa se područja u kojima naši učenici postižu najbolje rezultate mijenjaju iz godine u godinu. Ono što se ne mijenja jest njihov entuzijazam za natjecanja i predan rad mentora. Zato nas posebno veseli što su učenici II. gimnazije redoviti gosti svečanih dodjela nagrada Oskar znanja i Baltazar, što je potvrda kontinuiteta izvrsnosti naše škole, priča ravnateljica.

'Dio bivših učenika se vratio kao profesori'

Dodaje da im se mnogi bivši učenici godinama nakon mature vraćaju u školu, nekad kako bi posjetili profesore, nekad kako bi održali predavanje sadašnjim učenicima ili jednostavno podijelili gdje ih je život odveo.

- Posebno nas veseli što se dio naših bivših učenika vratio u II. gimnaziju i kao profesori. Danas su članovi našeg nastavničkog kolektiva te svojim znanjem i iskustvom odgajaju nove generacije učenika u učionicama u kojima su i sami nekada sjedili. To smatramo jednom od najljepših potvrda da škola ostavlja trag koji traje mnogo dulje od četiri srednjoškolske godine, zaključila je ponosna ravnateljica.