Ravnatelji dobili novi veliki zadatak za kraj školske godine: Odrađeno tek 33 posto posla

Do sredine ovog tjedna digitalno je pečatirano 33 posto svjedodžbi. Zadatak je to ravnatelja, no još uvijek nema roka do kojeg ga moraju odraditi.

Do ove srijede evidentirano je 149.838 digitalno pečatiranih svjedodžbi od ukupno 446.000. Podsjetimo, uz papirnati učenici će svjedodžbe od aktualne i prošle školske godine imati i u digitalnom obliku. Javnost su o tome u svibnju izvijestili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) i CARNET.

Trenutačno nije definiran fiksni rok

S obzirom na to da je nastavna godina iza nas te je u brojnim školama održana i dodjela svjedodžbi, CARNET smo upitali kada će učenici i njihovi roditelji moći pristupiti e-svjedodžbama u sustavu e-Građani. Kako kažu, trenutačno nije definiran fiksni rok do kojeg škole moraju digitalno pečatirati svjedodžbe.

- Iz tog razloga, svjedodžbe će postati vidljive pojedinačno za svakog učenika onog trenutka kada njegova škola završi proces digitalnog pečatiranja, poručili su iz CARNET-a.

Podsjetimo, ranije je Tihomir Markulin, pomoćnik ravnatelja CARNET-a, objasnio kako izgleda digitalno pečatiranje.

- Ravnatelj na razini škole mora pokrenuti taj proces digitalnog pečatiranja zato što je on odgovorna osoba. On zapravo potvrđuje ispravnost tih izdanih svjedodžbi i on ih pečatira. Postoji jedan proces unutar e-Matice kojim on dohvaća stare svjedodžbe od prošle godine i pečatira ih i tek onda one postaju vidljive u sustavu. Dakle, kada ćete vi to vidjeti ovisi o ravnateljima škole, kad oni izvrše pečatiranje, kao što je i u papirnatom obliku - tek kad izdaju svjedodžbe one mogu biti dodijeljene učenicima. I ovogodišnji maturanti će dobiti digitalne, pojasnio je Markulin.

Kako pristupiti e-svjedodžbama i diplomama?

Dodajmo da studenti koji su diplomirali od početka 2024. naovamo u sustavu e-Građani imaju i digitalnu diplomu. Za pristup je potrebna značajna razina sigurnosti, što znači da je dovoljno imati m-token banke. Visoka učilišta u propisanom roku imaju obvezu u sustav unijeti sve diplome od 1984. naovamo.

A kako pristupiti e-svjedodžbama i diplomama? Nakon što se prijavite u sustav e-Građani, trebate otvoriti stranicu 'Moj profil'. Potom ćete u gornjem lijevom kutu (ako ste na računalu) vidjeti opciju 'Katalog usluga'. Kada uđete u taj prozor, potrebno je pronaći i stisnuti opciju 'Odgoj i obrazovanje'. Potom je potrebno pronaći 'Registar izdanih isprava u obrazovanju'. Sustav će zatražiti da potvrdite subjekt koji želite zastupati u sustavu i kada to učinite moći ćete pristupiti digitalnim svjedodžbama i diplomama. Naravno, ako su unesene.