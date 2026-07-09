Malotko zna da ove škole prodaju vlastito voće i povrće: Građani su dobrodošli, u jednoj nude novu aktivnost

Iz dvije srednje škole, Agronomske škole Zagreb i Srednje škole Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu, pohvalili su se voćem i povrćem koje su vrijedno uzgajali čitavu godinu. Sve zainteresirane pozivaju da dođu i isprobaju njihove 100 posto domaće proizvode.

'Učenici su uzgojili uz puno truda, znanja i ljubavi'

Iz Agronomske škole Zagreb kažu da je berba u punom jeku, a ponuda svježeg povrća sve bogatija. Dodaju da je zbog povećane berbe njihov prodajni štand u školi od sada otvoren ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 10 sati.

- Dođite po svježe sezonsko povrće - rajčice, krastavci, tikvice, paprika, salata - koje su s puno truda, znanja i ljubavi uzgojili naši učenici uz vodstvo svojih nastavnika. Podržite rad naših učenika i uživajte u domaćim proizvodima iz našeg uzgoja! Povjerenje koje traje, napisali su iz škole.

U Slavonskom Brodu vlada berba kupina

Iz Srednje škole Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu u jeku je pak berba kupina. Poručuju da je u njihovom školskom gospodarstvu sezona na vrhuncu.

- Osigurajte svoje svježe i domaće plodove. Svakodnevno beremo predivne, slatke kupine i pozivamo vas da nas posjetite i ponesete kući svoju dozu zdravlja, poručili su iz škole.

Dodali su da kupine možete kupiti direktno na njihovom gospodarstvu od ponedjeljka do petka od 7 do 10 sati. Cijena kupina je 4 eura po posudici, za otprilike 1 kilogram. Novost je i samoberba.

- Za sve ljubitelje prirode i svježeg zraka uveli smo odličnu novost! Možete se prijaviti za samoberbu u istom radnom vremenu, od 7 do 10 sati. Dođite, opustite se, uživajte u slatkim plodovima dok ih sami berete direktno s grma i ostvarite posebnu cijenu od samo 3 eura! Iz našeg povrtnjaka nudimo i svježe povrće: luk 1 euro po kilogramu, paprika 2 eura po kilogramu, rajčica 2 eura po kilogramu. Podržite rad naših učenika i uživajte u 100 posto domaćim proizvodima. Vidimo se na školskom gospodarstvu, napisali su iz škole i dodali broj za narudžbe: 091/627-50-06.