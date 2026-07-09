Malotko zna da ove škole prodaju vlastito voće i povrće: Građani su dobrodošli, u jednoj nude novu aktivnost

Po povrće ne morate više na Dolac: Učenici zagrebačke škole otvorili štand s povrćem
04:52 383 d 21.06.2025
09. srpanj 2026.
Možete kupiti sto posto domaće voće i povrće koje su uzgojili učenici Agronomske škole Zagreb i Srednje škole Matije Antuna Reljkovića.
Iz dvije srednje škole, Agronomske škole Zagreb i Srednje škole Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu, pohvalili su se voćem i povrćem koje su vrijedno uzgajali čitavu godinu. Sve zainteresirane pozivaju da dođu i isprobaju njihove 100 posto domaće proizvode.
Iz Agronomske škole Zagreb kažu da je berba u punom jeku, a ponuda svježeg povrća sve bogatija. Dodaju da je zbog povećane berbe njihov prodajni štand u školi od sada otvoren ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 10 sati.
- Dođite po svježe sezonsko povrće - rajčice, krastavci, tikvice, paprika, salata - koje su s puno truda, znanja i ljubavi uzgojili naši učenici uz vodstvo svojih nastavnika. Podržite rad naših učenika i uživajte u domaćim proizvodima iz našeg uzgoja! Povjerenje koje traje, napisali su iz škole.
Po povrće ne morate više na Dolac: Učenici zagrebačke škole otvorili štand s povrćem
04:52 383 d 21.06.2025
Iz Srednje škole Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu u jeku je pak berba kupina. Poručuju da je u njihovom školskom gospodarstvu sezona na vrhuncu.
- Osigurajte svoje svježe i domaće plodove. Svakodnevno beremo predivne, slatke kupine i pozivamo vas da nas posjetite i ponesete kući svoju dozu zdravlja, poručili su iz škole.
Dodali su da kupine možete kupiti direktno na njihovom gospodarstvu od ponedjeljka do petka od 7 do 10 sati. Cijena kupina je 4 eura po posudici, za otprilike 1 kilogram. Novost je i samoberba.
- Za sve ljubitelje prirode i svježeg zraka uveli smo odličnu novost! Možete se prijaviti za samoberbu u istom radnom vremenu, od 7 do 10 sati. Dođite, opustite se, uživajte u slatkim plodovima dok ih sami berete direktno s grma i ostvarite posebnu cijenu od samo 3 eura! Iz našeg povrtnjaka nudimo i svježe povrće: luk 1 euro po kilogramu, paprika 2 eura po kilogramu, rajčica 2 eura po kilogramu. Podržite rad naših učenika i uživajte u 100 posto domaćim proizvodima. Vidimo se na školskom gospodarstvu, napisali su iz škole i dodali broj za narudžbe: 091/627-50-06.
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