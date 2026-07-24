Studenti otkrili 7 red flagova najmodavaca: 'Ti se tuširaš i čuješ da ti netko ulazi u stan'

Studente podstanare pitali smo koje su crvene zastavice najmodavaca. U jednom se svi slažu - ulazi u stan bez najave. Tu je i boravak 'na crno'.

'Ulazi u stan bez mog znanja' - svi studenti podstanari s kojima smo razgovarali naveli su da je ovo jedna od najvećih crvenih zastavica kod najmodavaca. Studentica Tea priča nam da je njezina bivša stanodavka pokraj stana imala i poslovni prostor. Stoga im je gotovo svakodnevno ulazila u stan.

- Žena je imala ured pored stana, doslovno vrata do stana, i onda nam je ulazila u stan da ode na WC. Iz tog razloga nam je smanjila stanarinu za 20 eura. Cimerica i ja izdržale smo par mjeseci i onda smo otkazale stan. Nije bilo baš ugodno i to nikad ne bih ponovila. To je nerealno, ti se tuširaš i čuješ da ti netko ulazi u stan jer mu treba WC. Niti imaš svoj mir niti išta, katastrofa, prisjeća se Tea.

Ne žele poslati fotografije stana, ne žele te 'prijaviti'...

Dodaje da je njezinoj najboljoj prijateljici stanodavac ulazio u stan dok je nije bilo i 'kopao' po stvarima, a to je shvatila po razbacanim stvarima u ladicama.

- Nažalost, teško možeš znati hoće li osoba u čiji stan ideš biti takva. Treba imati i malo sreće. Dodala bih da je loše i kada ti ne žele poslati fotografije stana, već stan moraš doći vidjeti. Mene je to užasno nerviralo, s obzirom na to da sam u jednom gradu živjela, a u drugom tražila stan, ističe smatra Tea.

Nikolina se slaže da je najveća crvena zastavica kad stanodavac dolazi u stan nenajavljeno ili, što je znala čuti, čak i kada stanara nema. To je, smatra, veliko narušavanje privatnosti.

- A iz osobnog iskustva bih izdvojila situacije kada stanodavac očekuje da mu prijavljuješ svakog gosta ili dodatno naplaćuje ako netko ostane nekoliko dana, kao da naplaćuje po osobi, a ne fiksnu stanarinu, pojašnjava Nikolina.

Osim ulaska u stan bez znanja najmoprimca, što se dogodilo njezinim prijateljima, Elma pak navodi da je red flag najmodavaca i kada te 'ne žele prijaviti', odnosno žele iznajmiti stan 'na crno'.

- Uz to bih dodala da ti skriva račune, ne objašnjava što točno plaćaš, već ti samo pošalje koliko mu novca trebaš uplatiti. Također, na moru je red flag kada te tjeraju da izađeš do sezone, mišljenja je Elma.

Vlasnici su došli noćiti u stan koji su iznajmili

Tihani se pak dogodilo da su najmodavci došli u stan koji je unajmila na nekoliko dana i ondje - noćili. S njom je tako dane provodila cijela jedna obitelj, i to neposredno pred ispitne rokove. Uz to, red flag joj je, navodi, i kada žele mijenjati ugovor prije njegova isteka.

- To je nešto što se u korijenu treba sasjeći jer jednom kada se to dogodi, dat će si prostora da to opetovano rade. Nije nužno, no ako vam stanodavac jednom spomene da želi raskinuti ugovor, čak i ako poslije dogovorite ostanak u stanu, danas-sutra će vam naći neki razlog što ga smeta kao opravdanje za raniji raskid ugovora, iako zapravo nema pravog razloga. Ja sam trebala ostati u stanu uz plaćanje niže stanarine tijekom ljetnih mjeseci. Smatram da je upravo to bio razlog za prijevremeni raskid ugovora sa strane najmodavca, jer su shvatili da, ako imaju neku obitelj u stanu tijekom cijele godine, mogu zaraditi i u tim mjesecima. Stoga su mi kao razlog za raskid ugovora počeli govoriti o nekakvim nepravilnostima, koje nikada nisu imenovali, a koje bi, pretpostavljam, izmislili da sam odbila prijevremeni raskid ugovora te sam se na neki način osjećala ucijenjenom, zaključuje Tihana.