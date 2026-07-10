Gimnazija u mirovinu ispratila tri profesorice: 'Svoj rad i postignuća utkale ste u tkivo naše škole'

Vesna Kirin, Đuršica Maskalan i Snježana Idžaković Rožanković sad se spremaju za zasluženu mirovinu, a kolege su ih razveselili buketima i porukom.

Gimnazija Velika Gorica u mirovinu je ispratila troje svojih nastavnica, profesorice Vesnu Kirin, Đurđicu Maskalan i Snježanu Idžaković Rožanković.

- Svoj rad i postignuća utkale ste u tkivo naše škole i oblikovale generacije učenika. Hvala vam na trudu, savjetima i druženjima! Sada se odmorite u krugu svojih najbližih i opustite uz sve aktivnosti, hobije i mala veselja koja hrane dušu!, napisali su iz škole uz potpis kolegice i kolege.

U komentarima su mnogi nastavnicama zaželjeli ugodnu mirovinu, a jedan bivši učenik prisjetio se da je upravo zbog profesorice Maskalan volio kemiju u osnovjoj školi te ju je izabrao kao izborni predmet.