Ove jeseni velika promjena za gotovo 40.000 učenika: 'Ne događaju se objektivno negativne stvari'

Prijelaz u sedmi razred brojnim je učenicima stresniji od onog u peti. Razlog su 'prijetnje' fizikom, kemijom i biologijom.

U školskoj godini 2025./2026., prema Školskom e-Rudniku, šesti razred u Hrvatskoj upisalo je 37.385 učenika redovnih osnovnih škola. Ove jeseni očekuje ih 'zloglasni' sedmi razred. Učenicima je predstavljen kao toliki bauk da mišljenja i savjete za prijelaz iz šestog u sedmi traže čak i na - TikToku.

Jedan od razloga tomu su učestale opaske poput 'vidjet ćeš ti u sedmom kad dobiješ fiziku, kemiju, biologiju', koje slušaju još od nižih razreda osnovne škole. Školska psihologinja, učitelj fizike i učiteljica kemije slažu se u jednom: takve opaske su kontraproduktivne.

'Imam li pravo kao roditelj to raditi?'

Sanja Tatalović Vorkapić, pročelnica Sekcije za školsku psihologiju pri Hrvatskom psihološkom društvu (HPD), ističe da je jako važno govoriti o onome što nas čeka, ali na konstruktivan način. Ističe da se pri prijelazu iz šestog u sedmi razred ne događaju objektivno negativne stvari - dobivaju se novi predmeti koji pružaju nova znanja i vještine. Iako su to nove obveze koje iziskuju više vremena i truda za savladavanje, nerijetko se događa da upravo u sedmom razredu pojedini učenici otkriju ono što im je najzanimljivije. To im potom odredi daljnji tijek školovanja u životu.

- Premda ih roditelji koriste u vrlo različitim kontekstima, prijetnje nisu dobre, jer one uvjetuju da o promjenama koje nas čekaju mislimo negativno. Ovakve prijetnje izazivaju strah, a dolaze od onih kojima najviše vjerujemo, stoga nam je teško toga se straha 'osloboditi'. Tako da se treba zapitati: 'Imam li pravo kao roditelj to raditi? Tko kaže da fizika, kemija i biologija nisu zanimljivi predmeti, koji će možda biti i zanimljiviji od drugih predmeta?'. Ti predmeti predstavljaju samo dodatni dio postojećeg obrazovanja učenika, a njihovo savladavanje nam značajno može koristiti u životu. Hoće li nam ti predmeti ići lako ili teško ovisi o nama samima, odnosno o tome koliko truda budemo ulagali u naše učenje. Stoga je važno da roditelji ne prikazuju nove školske obveze u negativnom svjetlu. Također, može se dogoditi da roditelji koji su imali vlastitih negativnih iskustava prilikom prijelaza u sedmi razred ili općenito tijekom svojeg školovanja prenose to na svoju djecu, što vrlo često čine nesvjesno. Potrebno je da roditelji ovo osvijeste i da time omoguće svojem djetetu da nove situacije u svojem životu, kao što je prijelaz u sedmi razred, dožive na svoj način, pružajući mu pritom podršku u tome kako da odgovorno prihvati svoje nove školske obveze, objašnjava Tatalović Vorkapić.

Prijelaz u sedmi razred često je praćen 'prijetnjama'

Da je strašenje predmetima koje učenici dobivaju u sedmom razredu kontraproduktivno naglašava i Mario Aletić, učitelj fizike i matematike u Osnovnoj školi Marina Držića u Dubrovniku.

- Takve izjave su kontraproduktivne jer stvaraju bauk, nepotreban strah od predmeta. Sve kreće od prvog razreda s izjavama kako je matematika nešto preteško i strašno, a nastavlja se u sedmom razredu s fizikom, kemijom i biologijom. Prirodoslovlje i matematika bi se trebale prikazivati kroz pozitivnu prizmu jer bez njih ne bismo imali tehnološke i druge dobrobiti koje imamo danas. Svaki učenik je mali istraživač, kotačić u velikom mehanizmu znanosti, koji svojom edukacijom doprinosi razvoju iste. Svi imamo potencijal i nema smisla ga zatrti takvim izjavama već na početku obrazovnog puta, ističe Aletić.

Mihaela Vrbnjak Grđan, učiteljica kemije i biologije u VI. osnovnoj školi Varaždin, dodaje da takve poruke mogu stvoriti nepotreban strah i predrasude prije nego što učenici uopće upoznaju te predmete.

- Riječ je o znanostima koje nam pomažu razumjeti prirodu, svijet oko nas i procese koji se odvijaju u nama samima. Zahvaljujući njihovim dostignućima danas imamo kvalitetniji život, učinkovitije liječenje bolesti, bolje razumijevanje okoliša te mogućnosti za očuvanje prirode i bioraznolikosti. Umjesto stvaranja straha, učenike treba potaknuti da novim predmetima pristupe sa znatiželjom i otvorenošću, savjetuje Vrbnjak Grđan.

Uloga roditelja i učitelja

Učitelji, ali i roditelji mogu imati odigrati veliku ulogu i olakšati učenicima ovaj prijelaz. Vrbnjak Grđan kaže da je najvažnije poticati redovit rad, pratiti upute učitelja i stvarati okruženje u kojem će učenici slobodno postavljati pitanja i razvijati kritičko mišljenje. Jednako je važno njegovati njihovu maštu, znatiželju i želju za istraživanjem.

- Roditelji i učitelji mogu dodatno motivirati učenike uključivanjem u izvannastavne aktivnosti, dodatnu nastavu ili Centre izvrsnosti te druge STEM programe. Takva iskustva često pomažu djeci da razviju veći interes za prirodoslovlje i steknu više samopouzdanja u učenju, dodaje Vrbnjak Grđan.

Aletić pak savjetuje roditeljima u ovom području budu jednaka podrška djeci kao što su to i inače.

- Nemojte im stvarati pritisak, jer za fiziku je potrebno razvijeno apstraktno mišljenje, a takav način razmišljanja se tek i počinje razvijati s 13 godina. Vaša djeca su na početku puta prirodoslovnog obrazovanja, a kao i na svakom putu bit će i ugodnih trenutaka i izazova. Tu smo kako bi im zajedno pomogli, smatra Aletić.

'Bez prijenosa vlastitih negativnih iskustava na djecu'

Savjet za učitelje i roditelje s psihološkog aspekta ima i Tatalović Vorkapić. Kako kaže, prijelazi su sastavni dio života te se javljaju od najranijeg djetinjstva. Kada smo mali, imamo najmanje kapaciteta za suočavanje s promjenama i tada su prijelazi najteži. Prijelaz iz šestog u sedmi razred, pojašnjava, u odnosu na prve životne prijelaze ne predstavlja teži ili više uznemirujući prijelaz, jer su učenici u dobi kada raspolažu sa značajno većim kapacitetima i sposobnostima suočavanja s novim situacijama.

- Stoga je važno na to ih podsjetiti. Kao i kod drugih stvari, i u ovim situacijama ključni su razgovori kod kuće, između roditelja i njihove djece o promjenama koje se očekuju i kako da im pristupimo. Pritom je važno razgovarati o tim promjenama objektivno, bez prijenosa vlastitih negativnih osjećaja ili iskustava s roditelja na djecu, te ne koristiti ono što njihovu djecu čeka u kontekstu kazni i prijetnji - to treba odvojiti. Kako će se sedmi razred doživjeti ovisi i o tome kakav je općenito stav tog učenika prema školi, školskim obvezama te učenju, tako da i to treba imati na umu. Što se tiče učitelja, pogotovo razrednika, oni su u okviru svojih kurikuluma i radnih obveza upoznati s radom stručnih službi škole koje organiziraju i provode roditeljske sastanke upravo s ciljem upoznavanja s dodatnim obvezama učenika i s ciljem njihovog prihvaćanja. Pored toga, na roditeljskim sastancima koji vode oni kao razrednici uobičajeno govore o novim školskim obvezama, sugerirajući pritom na koji način da im učenici pristupe, kao i podršku koju mogu dobiti u stjecanju znanja od njih ili predmetnih nastavnika, navodi Tatalović Vorkapić.

Pojašnjava i razlog zbog kojega je nekim učenicima ovaj prijelaz zahtjevniji od onog u peti razred.

- Ono što je ključno naglasiti, a mogući je razlog toga što je nekim učenicima prijelaz u sedmi razred zahtjevniji od onog u peti, jest činjenica da se ovo razdoblje preklapa s razvojnim razdobljem puberteta odnosno rane adolescencije kod učenika. Kao što znamo, pubertet pokreće niz različitih, fizičkih i psihičkih promjena kod mladih ljudi te je ključno da toga budemo svjesni i u tom smislu pružimo veće razumijevanje za učenike. Ovo je razdoblje velike okupiranosti samim sobom, stoga će pojedinim učenicima prilagodba s dodatnim školskim obvezama biti otežana, upozorava Tatalović Vorkapić.

Učenici, ne morate učiti nove predmete tijekom ljeta

Aletić ima konkretan savjet za učenike povodom ovog prijelaza. Važno je dobro se odmoriti tijekom ljeta prije sedmog razreda i uživati u hobijima i slobodnom vremenu.

- Nema potrebe za učenjem fizike preko ljeta. Mi ćemo vas s fizikom upoznati i približiti vam je kroz istraživački usmjerenu nastavu kad se vratite u školske klupe. Početkom nastave preporučujem redovitost u učenju i aktivno praćenje

nastave, savjetuje Aletić.

Učiteljica Vrbnjak Grđan ohrabruje time da predmeti koji se uvode u sedmom razredu zapravo nisu potpuno novi. Nastava prirode u petom i šestom razredu, pojašnjava, osmišljena je tako da učenike postupno uvodi u sadržaje biologije, kemije i fizike. U sedmom razredu ti se sadržaji produbljuju, proširuju i nadograđuju novim konceptima.

- Kako bi taj prijelaz bio što lakši, važno je da nastava Prirode bude istraživačka, eksperimentalna i usmjerena na učenje otkrivanjem. Kemiju treba promatrati kao znanost koja objašnjava svijet oko nas. Ona je prisutna u svakodnevnom životu - od baterija, recikliranja i kuhanja do kozmetike, lijekova i bioloških procesa. Kada učenici kemiju povežu sa stvarnim životom i svakodnevnim iskustvima, ona postaje zanimljivija i lakše razumljiva, ističe Vrbnjak Grđan.

Poruka za učenike

Naši sugovornici imaju i poruku za učenike na ovu temu. Aletić poručuje - 'na početku ste iznimno uzbudljivog dijela vašeg obrazovanja'.

- Znanost jest zabavna i mi ćemo vam je pokušati približiti na taj način. Zajedno ćemo otkrivati zakonitosti svijeta koji nas okružuje i razvijati sposobnost razlikovanja činjenica od zabluda. To i jest bit znanosti, uvijek postavljati pitanja i ne prihvaćati gotove odgovore bez propitivanja i razmišljanja. Zajedno, smjelo i odlučno ćemo doći do toga, navodi Aletić.

Vrbnjak Grđan kaže - 'u nove nastavne predmete krenite otvorena uma, sa znatiželjom i spremnošću na istraživanje'.

- Nemojte se bojati postavljati pitanja, promatrati svijet oko sebe i tražiti odgovore. Znanja i vještine koje ćete steći iz kemije, biologije i fizike pomoći će vam da bolje razumijete svakodnevni život i izazove suvremenog društva - od održivog razvoja i zaštite okoliša do tehnološkog napretka i odgovornog donošenja odluka. Upravo znatiželja i želja za učenjem prvi su koraci prema uspjehu, poručuje Vrbnjak Grđan.

Za kraj, Tatalović Vorkapić ističe da je najzahtjevniji prijelaz u kontekstu primarnog obrazovanja onaj koji je bio polaskom u prvi razred osnovne škole, a sve ostalo je nadogradnja.

- Fizika, kemija i biologija su predmeti kao i svi drugi, u kojima možemo otkriti neka nova znanja i neke interese za koje ne znamo da ih imamo. Istovremeno, treba razgovarati o svim svojim pitanjima i nedoumicama sa svojim roditeljima, učiteljima, vršnjacima, te braćom/sestrama koji su to već prošli i od kojih ćete vidjeti da to nije ništa strašno i posebno novo. Svako novo iskustvo, a u to spadaju i novi predmeti, otvaraju vam nove prilike i mogućnosti da razvijate svoje interese, sposobnosti, te svoj identitet, obilježen nizom drugih promjenama koje se događaju. Stoga samo hrabro dalje, zaključuje Tatalović Vorkapić.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.