Djeca se osjećaju odbačeno kad roditelji stalno zure u mobitele, psiholog tvrdi: 'To je začarani krug'

S psihologom Omerom Ćorićem razgovarali smo o istraživanju koje pokazuje da se djeca roditelja koji su stalno na mobitelima osjećaju odbačeno.

Rezultati istraživanja 'Mama, voliš li mobitel više od mene?', objavljenog ovog lipnja u časopisu Frontiers in Psychology, pokazuje da su djeca roditelja koji previše vremena provode na mobitelima, sklonija razvoju anksioznosti.

U istraživanju je anketirano ukupno 600 tinejdžera starosti između 12 i 17 godina. Između ostalog, navodili su da su se, kad bi roditelji ih roditelji ignorirali gledajući u ekran, osjećali obezvrijeđeno, zanemareno ili nevažno.

'Ekran im postaje lažna, ali dostupna sigurna luka'

O istraživanju smo razgovarali s psihologom Omerom Ćorićem, koji je rekao da problem nastaje jer djeca zbog ponašanja roditelja gube osjećaj sigurnosti. Tad počinju tražiti utjehu, validaciju i osjećaj povezanosti tamo gdje ih je 'lakše' dobiti, često u digitalnom svijetu.

- Ekran im postaje lažna, ali dostupna sigurna luka. Dakle, dijete nije samo vidjelo da roditelj koristi mobitel, već je i emocionalno naučilo da se u njemu može utopiti bol nesigurne veze. To je recept za razvoj bilo koje ovisnosti, pa tako i one o ekranima, komentirao je Ćorić.

Problem kod nas još istaknutiji zbog kulture u kojoj je važna obitelj

Kaže kako nije riječ o problemu endemskom za SAD, već o globalnoj društvenoj anomaliji, koja je prisutna i u Hrvatskoj. Fenomeni koje istraživanje spominje, tehnoferencija, odnosno ometanje odnosa tehnologijom i 'fabing', odnosno ignoriranje sugovornika zbog mobitela, itekako su prisutni u našim parkovima, školama, kafićima i dnevnim boravcima.

- U Hrvatskoj su ti ponašajni obrasci čak i pojačani zbog naše kulture koja naglašava bliske obiteljske odnose, pa je kontrast između deklarirane bliskosti i stvarne odsutne prisutnosti roditelja još bolniji za dijete, dodaje psiholog.

'Dijete doživljava ponavljajuće emocionalno odbacivanje'

Priča nam da u radu svakodnevno svjedoči mikro-ignoriranju i kroničnom umoru roditelja. Mikro-ignoriranje je ono kad je roditelji fizički uz dijete, ali mu je pogled prikovan za ekran. Dijete tad ne doživljava samo kratkotrajnu dosadu, već ponavljajuće emocionalno odbacivanje.

- Svaki put kada dijete nešto kaže, a roditelj ne podigne pogled jer 'samo odgovara na poruku', dijete upija poruku: 'Ono što je na tom ekranu važnije je od mene, ili ekran je važniji od mene', objašnjava Ćorić.

'Začarani krug koji se hrani sam sobom'

Međutim ističe da roditelji nisu namjerno zanemarujući, a pogotovo kod mladih roditelja s prvim djetetom često se radi o kroničnoj iscrpljenosti. Mladim roditeljima mobitel često postaje najbrži bijeg od zahtjeva roditeljstva i posla. No kako naglašava Omer Ćorić taj bijeg može imati cijenu - emocionalnu nedostupnost. Ako je takva reakcija roditelja učestala, i dijete može za utjehom posegnuti u digitalnoj stvarnosti.

- To je začarani krug koji se hrani sam sobom. Ovdje ne govorimo samo o učenju kroz modeliranje (iako je i to ključno, djeca uče gledajući nas), već o nečemu dubljem. Djeca uče kako se nositi s dosadom, stresom ili usamljenošću promatrajući nas. Ako je roditeljski odgovor na svaki trenutak 'praznine' posezanje za mobitelom, dijete internalizira da je tehnologija primarni alat za regulaciju emocija. To je izravan put u ovisničko ponašanje, upozorava psiholog.

Roditelji su često na mobitelu i zbog posla

Priča nam da roditelje često doživljava kao žrtve sustava koji je dizajniran da im ukrade pažnju. Roditeljstvo je često fizički i psihički iscrpljujuće. Mobitel nudi brzu, laku dopaminsku nagradu, za razliku od spore i zahtjevne nagrade koju donosi kvalitetna igra ili razgovor s djetetom. Međutim uz korištenje mobitela kao bijeg od stvarnosti, brojni roditelji moraju stalno biti pri mobitelu i zbog posla.

- U današnjem svijetu više ne postoji razlika između poslovnog i privatnog vremena. Roditelji su na mobitelu jer moraju odgovoriti na poruke s posla, pratiti grupu iz škole, sporta, izleta, ili obavljati kućanske poslove. Mobitel je postao produžena ruka obaveza. Javlja se i 'iluzija produktivnosti'. Roditelji sebe često zavaravaju mislima: 'Samo ću ovo provjeriti na sekundu', 'Samo moram odgovoriti na ovaj mail'. Ta 'sekunda' vrlo brzo postane 20 minuta, a dijete je u međuvremenu odustalo od pokušaja interakcije, opisuje Ćorić.

Uz to tu je i strah od propuštanja (FOMO), a njega su žrtve i mladi roditelji, koji se mogu osjećati usamljeno ako isključe mobitel jer se mogu osjećati odsječeni od svijeta te strahuju da će nešto važno propustiti.

Psiholog predlaže nekoliko rješenja

Za kraj Omer Ćorić daje i nekoliko savjete za roditelje, naglašavajući da ključ nije u moraliziranju ili sramoćenju, već nježnom otvaranju očiju i pružanju konkretnih, djelotvornih alata. Dobra vijest je da roditelji mogu kontrolirati svoje ponašanje ako ga osvijeste kao nešto negativno.

- Predložite obitelji da na jedan dan zabilježe svoj Screen Time (vrijeme koje su proveli na ekranu). Zatim zajedno pogledajte brojke. Roditelji su često zgroženi kada vide da su proveli 4+ sata dnevno na mobitelu. To ih prirodno vodi do pitanja: 'Što sam sve propustio?', predlaže Ćorić.

U istraživanju je predložena i metoda video-refleksije. Ta metoda savjetuje obitelji da snime 15 minuta obiteljske interakcije, na primjer za večerom, gdje mobiteli nisu zabranjeni. Zatim obitelj zajednički gleda snimku. Kada roditelj vidi izraz lica svog djeteta u trenutku kada on podigne mobitel, to ostavlja snažniji dojam od bilo kojeg predavanja, a Ćorić to naziva 'trenutkom istine' koji može izazvati promjenu.

Kvalitetna interakcija gradi sigurnu privrženost

Dobra praksa je uvođenje digitalnih granica umjesto digitalnih zabrana. Na primjer, dobro je u domu odrediti 'zone bez ekrana', na primjer blagavaonica i spavaća soba ili vrijeme kad je korištenje mobitela zabranjeno (najbolje sad vremena prije spavanja). Ćorić napominje da je najbolje kad bi te granice vrijedile kako za dijete, tako i za roditelje.

Uz postavljanje granica važno je da dijete doista provodi kvalitetno vrijeme s roditeljima. Zato je dobro dogovoriti minimalno 15-20 minuta dnevno koje će roditelji provesti u kvalitetnoj interakciji s djecom, a mobitel tad treba biti u drugoj sobi. Ćorić objašnjava da bi roditelj tad trebao biti potpuno prisutan, dijete gledati u oči, slušati ga i pratiti igru, jer to gradi sigurnu privrženost. U interakciji s djecom važno je i kako roditelji komuniciraju o granicama i zabranama jer ih tako mogu naučiti zdravim navikama ili razviti loše.

- Umjesto da kažemo 'Skini se s mobitela!', što izaziva obrambeni stav, trebamo reći 'Želim biti potpuno s tobom sada. Zaslužuješ moju punu pažnju'. Ovo prebacuje fokus s krivnje na ljubav i dostupnost, poručuje Ćorić.

'Nije važno koliko ste savršeni, već koliko ste dostupni'

Za kraj je poslao i poruku roditeljima, koja vrijedi ne samo za one koji provode previše vremena na mobitelima, već svima koji imaju osjećaj da bi mogli biti prisutniji s djecom.

- Nije važno koliko ste savršeni, već koliko ste dostupni. Svaka sekunda potpune prisutnosti je investicija u djetetovu emocionalnu sigurnost. A ta sigurnost je najbolji štit od svih ovisnosti, pa tako i one o ekranima, zaključio je Ćorić.