Djeca se osjećaju odbačeno kad roditelji stalno zure u mobitele, psiholog tvrdi: 'To je začarani krug'

S psihologom Omerom Ćorićem razgovarali smo o istraživanju koje pokazuje da se djeca roditelja koji su stalno na mobitelima osjećaju odbačeno.
Rezultati istraživanja 'Mama, voliš li mobitel više od mene?', objavljenog ovog lipnja u časopisu Frontiers in Psychology, pokazuje da su djeca roditelja koji previše vremena provode na mobitelima, sklonija razvoju anksioznosti.
U istraživanju je anketirano ukupno 600 tinejdžera starosti između 12 i 17 godina. Između ostalog, navodili su da su se, kad bi roditelji ih roditelji ignorirali gledajući u ekran, osjećali obezvrijeđeno, zanemareno ili nevažno.
'Ekran im postaje lažna, ali dostupna sigurna luka'
O istraživanju smo razgovarali s psihologom Omerom Ćorićem, koji je rekao da problem nastaje jer djeca zbog ponašanja roditelja gube osjećaj sigurnosti. Tad počinju tražiti utjehu, validaciju i osjećaj povezanosti tamo gdje ih je 'lakše' dobiti, često u digitalnom svijetu.
- Ekran im postaje lažna, ali dostupna sigurna luka. Dakle, dijete nije samo vidjelo da roditelj koristi mobitel, već je i emocionalno naučilo da se u njemu može utopiti bol nesigurne veze. To je recept za razvoj bilo koje ovisnosti, pa tako i one o ekranima, komentirao je Ćorić.
Problem kod nas još istaknutiji zbog kulture u kojoj je važna obitelj
Kaže kako nije riječ o problemu endemskom za SAD, već o globalnoj društvenoj anomaliji, koja je prisutna i u Hrvatskoj. Fenomeni koje istraživanje spominje, tehnoferencija, odnosno ometanje odnosa tehnologijom i 'fabing', odnosno ignoriranje sugovornika zbog mobitela, itekako su prisutni u našim parkovima, školama, kafićima i dnevnim boravcima.
- U Hrvatskoj su ti ponašajni obrasci čak i pojačani zbog naše kulture koja naglašava bliske obiteljske odnose, pa je kontrast između deklarirane bliskosti i stvarne odsutne prisutnosti roditelja još bolniji za dijete, dodaje psiholog.
Priča nam da u radu svakodnevno svjedoči mikro-ignoriranju i kroničnom umoru roditelja. Mikro-ignoriranje je ono kad je roditelji fizički uz dijete, ali mu je pogled prikovan za ekran. Dijete tad ne doživljava samo kratkotrajnu dosadu, već ponavljajuće emocionalno odbacivanje.
- Svaki put kada dijete nešto kaže, a roditelj ne podigne pogled jer 'samo odgovara na poruku', dijete upija poruku: 'Ono što je na tom ekranu važnije je od mene, ili ekran je važniji od mene', objašnjava Ćorić.
Međutim ističe da roditelji nisu namjerno zanemarujući, a pogotovo kod mladih roditelja s prvim djetetom često se radi o kroničnoj iscrpljenosti. Mladim roditeljima mobitel često postaje najbrži bijeg od zahtjeva roditeljstva i posla. No kako naglašava Omer Ćorić taj bijeg može imati cijenu - emocionalnu nedostupnost. Ako je takva reakcija roditelja učestala, i dijete može za utjehom posegnuti u digitalnoj stvarnosti.
- To je začarani krug koji se hrani sam sobom. Ovdje ne govorimo samo o učenju kroz modeliranje (iako je i to ključno, djeca uče gledajući nas), već o nečemu dubljem. Djeca uče kako se nositi s dosadom, stresom ili usamljenošću promatrajući nas. Ako je roditeljski odgovor na svaki trenutak 'praznine' posezanje za mobitelom, dijete internalizira da je tehnologija primarni alat za regulaciju emocija. To je izravan put u ovisničko ponašanje, upozorava psiholog.
Priča nam da roditelje često doživljava kao žrtve sustava koji je dizajniran da im ukrade pažnju. Roditeljstvo je često fizički i psihički iscrpljujuće. Mobitel nudi brzu, laku dopaminsku nagradu, za razliku od spore i zahtjevne nagrade koju donosi kvalitetna igra ili razgovor s djetetom. Međutim uz korištenje mobitela kao bijeg od stvarnosti, brojni roditelji moraju stalno biti pri mobitelu i zbog posla.
- U današnjem svijetu više ne postoji razlika između poslovnog i privatnog vremena. Roditelji su na mobitelu jer moraju odgovoriti na poruke s posla, pratiti grupu iz škole, sporta, izleta, ili obavljati kućanske poslove. Mobitel je postao produžena ruka obaveza. Javlja se i 'iluzija produktivnosti'. Roditelji sebe često zavaravaju mislima: 'Samo ću ovo provjeriti na sekundu', 'Samo moram odgovoriti na ovaj mail'. Ta 'sekunda' vrlo brzo postane 20 minuta, a dijete je u međuvremenu odustalo od pokušaja interakcije, opisuje Ćorić.
Uz to tu je i strah od propuštanja (FOMO), a njega su žrtve i mladi roditelji, koji se mogu osjećati usamljeno ako isključe mobitel jer se mogu osjećati odsječeni od svijeta te strahuju da će nešto važno propustiti.
Za kraj Omer Ćorić daje i nekoliko savjete za roditelje, naglašavajući da ključ nije u moraliziranju ili sramoćenju, već nježnom otvaranju očiju i pružanju konkretnih, djelotvornih alata. Dobra vijest je da roditelji mogu kontrolirati svoje ponašanje ako ga osvijeste kao nešto negativno.
- Predložite obitelji da na jedan dan zabilježe svoj Screen Time (vrijeme koje su proveli na ekranu). Zatim zajedno pogledajte brojke. Roditelji su često zgroženi kada vide da su proveli 4+ sata dnevno na mobitelu. To ih prirodno vodi do pitanja: 'Što sam sve propustio?', predlaže Ćorić.
U istraživanju je predložena i metoda video-refleksije. Ta metoda savjetuje obitelji da snime 15 minuta obiteljske interakcije, na primjer za večerom, gdje mobiteli nisu zabranjeni. Zatim obitelj zajednički gleda snimku. Kada roditelj vidi izraz lica svog djeteta u trenutku kada on podigne mobitel, to ostavlja snažniji dojam od bilo kojeg predavanja, a Ćorić to naziva 'trenutkom istine' koji može izazvati promjenu.
Dobra praksa je uvođenje digitalnih granica umjesto digitalnih zabrana. Na primjer, dobro je u domu odrediti 'zone bez ekrana', na primjer blagavaonica i spavaća soba ili vrijeme kad je korištenje mobitela zabranjeno (najbolje sad vremena prije spavanja). Ćorić napominje da je najbolje kad bi te granice vrijedile kako za dijete, tako i za roditelje.
Uz postavljanje granica važno je da dijete doista provodi kvalitetno vrijeme s roditeljima. Zato je dobro dogovoriti minimalno 15-20 minuta dnevno koje će roditelji provesti u kvalitetnoj interakciji s djecom, a mobitel tad treba biti u drugoj sobi. Ćorić objašnjava da bi roditelj tad trebao biti potpuno prisutan, dijete gledati u oči, slušati ga i pratiti igru, jer to gradi sigurnu privrženost. U interakciji s djecom važno je i kako roditelji komuniciraju o granicama i zabranama jer ih tako mogu naučiti zdravim navikama ili razviti loše.
- Umjesto da kažemo 'Skini se s mobitela!', što izaziva obrambeni stav, trebamo reći 'Želim biti potpuno s tobom sada. Zaslužuješ moju punu pažnju'. Ovo prebacuje fokus s krivnje na ljubav i dostupnost, poručuje Ćorić.
'Nije važno koliko ste savršeni, već koliko ste dostupni'
Za kraj je poslao i poruku roditeljima, koja vrijedi ne samo za one koji provode previše vremena na mobitelima, već svima koji imaju osjećaj da bi mogli biti prisutniji s djecom.
- Nije važno koliko ste savršeni, već koliko ste dostupni. Svaka sekunda potpune prisutnosti je investicija u djetetovu emocionalnu sigurnost. A ta sigurnost je najbolji štit od svih ovisnosti, pa tako i one o ekranima, zaključio je Ćorić.