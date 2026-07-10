Učenici prošli bolje od nogometaša, kući nose dvije medalje: Zapamtite imena ovih reprezentativaca

Dino Hadžić i Ivo Pavičić, učenici XV. gimnazije osvojili su zlato i srebro na međunarodnom informatičkom natjecanju održanom u Ljubljani.

Iako su naši reprezentativci u nogometu kući pošli već u šesnaestini finala, to ne znači da je Hrvatska ove godine bez medalja. Mladi hrvatski informatičari osvojili su zlatnu i srebrnu medalju na Srednjoeruospkoj informatičkoj olimpijadi, koja je ove godine od 5. do 10. srpnja održana u Ljubljani.

Obje medalje su osvojili učenici XV. gimnazije u Zagrebu, Dino Hadžić koji je treći razred zlato, a Ivo Pavičić, učenik drugog razreda, srebro. Uz njih Hrvatsku su predstavljali i Lovro Tunjić, maturant iz XV. gimnazije te Jakov Jandrić, maturant iz Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu.

Učenici su se natjecali u konkurenciji 59 natjecatelja iz 15 zemalja; Austrije, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Italije, Mađarske Njemačke, Poljske, Rumunjske, Srbije, Slovačke, Slovenije, Švicarske i Ukrajine.

Natjecanje se sastoji od rješavanja šest problemskih zadataka u programskom jeziku C++, a učenici koriste računala s Linuxom. Svaku zemlju predstavlja tim koji čine četiri učenika srednjih škola do 20 godina starosti i dva voditelja.

Stručni voditelj reprezentacije bio je Jakov Celin, dok je odgovorni voditelj i organizator nastupa bio Krešimir Malnar. Natjecatelje je pripremao Hrvatski savez informatičara. Program se financira iz javnih potreba za tehničku kulturu, a pokroviteljstvo i potporu pružaju Hrvatska zajednica tehničke kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.