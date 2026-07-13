Knjižničari u Zagrebu došli na fora ideju: Potražite je li baš vama nešto ostalo u knjizi

Izložbu 'Između listova' čini kolekcija predmeta koji su ostali u vraćenim knjigama. Knižničari se nadaju da će neki predmeti naći svoje vlasnike.

U Knjižnici Dugave u Zagrebu možete posjetiti neobičnu izložbu predmeta pronađenih u vraćenim knjigama. Uz velik broj različitih straničnika (bookmarkera), izloženi su i drugi predmeti zaboravljeni u knjigama, od računa do rašpica za nokte.

- Svaka knjiga koju vratite u knjižnicu priča dvije priče: onu originalno ispisanu između korica i onu koju ste negdje usput zaboravili između listova knjige koju ste čitali. Ondje se često zavuku sitni predmeti koje smo godinama skupljali i brižno čuvali u ladicama, a sada smo ih prvi put izložili - s idejom i u nadi da će barem dio njih ponovno pronaći svog pravog vlasnika. No dio njih također je ostao skriven budući da, u skladu s pravilima i propisima, vodimo računa o zaštiti identiteta i osobnih podataka naših korisnika, napisali su iz Knjižnice Dugave.

Na izložbi 'Između listova' posjetitelji, između ostalog, mogu vidjeti razglednice i čestitke koje nikad nisu stigle na pravu adresu, marke i naljepnice iz vremena prije interneta, dječje crteže, iskorištene tramvajske karte, posjetnice, račune i popise za trgovinu. Tu su i šalabahteri, biljke prešane u toaletnom papiru i kuponi za popuste.

- Ova izložba nije samo o zaboravljenim i izgubljenim predmetima; ona je poveznica između izmišljenih i stvarnih svjetova, između ljudi i knjiga, između vas, čitatelja koji ste nešto izgubili, i nas, knjižničara koji smo to pronašli. Zato što ponekad i najmanji papirić može ispričati nevjerojatno veliku priču i izmamiti vam osmijeh na lice. I zato što će vas, čak i ako osobno nikad ništa niste zaboravili u knjizi, možda nasmijati već i sama neobična, poprilično kreativna kolekcija pronađenih predmeta, poručili su iz knjižnice.

Izložba je otvorena do 5. rujna, no iz knjižnice napominju da do 31. kolovoza rade prema ljetnom radnom vremenu. Knjižnica Dugave, kao i velik broj gradskih knjižnica, tijekom ljeta ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom radi od 8 do 14 sati, a utorkom i četvrtkom od 14 do 20 sati. Cijeli popis ljetnog radnog vremena Knjižnica grada Zagreba možete pronaći na poveznici.