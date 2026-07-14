Britanski kurikulum, nastava na engleskom i upis na faks bez mature: Što donosi Cambridge program

U ovoj zagrebačkoj školi se nastava izvodi po Cambridge programu. S njihovom diplomom, nastavak obrazovanja je moguć i na svjetskim sveučilištima.

Odabir srednje škole jedna je od važnijih odluka u obrazovanju svakog učenika. Roditelji i učenici pritom ne razmišljaju samo o završetku srednjoškolskog obrazovanja, već i o tome kakve će im mogućnosti škola otvoriti u budućnosti - hoće li ih pripremiti za nastavak obrazovanja, samostalan rad i izazove svijeta koji se brzo mijenja.

Upravo zato sve više pažnje privlače međunarodni obrazovni programi koji učenicima omogućuju stjecanje međunarodno priznatih kvalifikacija, ali i razvoj vještina koje će im koristiti tijekom cijelog života.

Jedan od najpoznatijih međunarodnih obrazovnih programa je Cambridge kurikulum, koji se provodi u školama diljem svijeta. U Hrvatskoj učenici mogu pohađati programe Cambridge IGCSE, AS i A Levels, koji predstavljaju strukturirani obrazovni put prema završetku srednje škole i pripremi za studij.

Što su Cambridge IGCSE, AS i A Levels?

Za učenike i roditelje koji se prvi put susreću s ovim nazivima, Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) međunarodni je program namijenjen učenicima srednjoškolske dobi. Program pruža široku akademsku osnovu, ali istovremeno potiče razvoj kritičkog mišljenja, istraživačkog pristupa i sposobnosti samostalnog učenja.

Nakon IGCSE programa učenici mogu nastaviti obrazovanje kroz AS i A Levels - međunarodne završne kvalifikacije britanskog obrazovnog sustava. U toj fazi učenici odabiru nekoliko predmeta prema svojim interesima i budućim planovima te ih proučavaju detaljnije i na višoj razini.

Takav pristup omogućuje učenicima da se postupno usmjere prema područjima koja ih najviše zanimaju. Učenik koji planira studirati medicinu može se, primjerice, usredotočiti na biologiju, kemiju, matematiku i fiziku, dok će učenik zainteresiran za ekonomiju, društvene znanosti ili druga područja odabrati predmete koji ga najbolje pripremaju za budući studij. Zagrebačka škola s britanskim kurikulumom | Foto: Bright Horizons

Učenje koje razvija samostalnost

Posebnost Cambridge programa nije samo u međunarodnoj prepoznatljivosti kvalifikacija, već i u načinu na koji učenici usvajaju znanje.

Učenike se potiče da postavljaju pitanja, istražuju, analiziraju različite izvore i argumentirano izražavaju svoje mišljenje. Kroz projekte, rasprave i samostalan rad razvijaju sposobnost povezivanja informacija i pronalaženja rješenja.

Za mnoge učenike najveća vrijednost ovakvog pristupa nije samo uspješno položen ispit, već razvoj sigurnosti u vlastito razmišljanje, sposobnosti organizacije vremena i odgovornosti za vlastito učenje - vještina koje će im biti važne tijekom studija i kasnije u profesionalnom životu.

Međunarodno priznate kvalifikacije i otvorene mogućnosti

Cambridge IGCSE, AS i A Levels kvalifikacije priznaju sveučilišta diljem svijeta te učenicima omogućuju prijavu na različite međunarodne studijske programe.

Ove kvalifikacije relevantne su i za nastavak obrazovanja u Hrvatskoj. Učenici koji uspješno završe međunarodni program i polože propisane Cambridge ispite mogu, kroz postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije sukladno važećim propisima, ostvariti pravo upisa na hrvatska visoka učilišta bez polaganja državne mature.

Time učenici dobivaju dodatnu fleksibilnost pri planiranju budućnosti i mogućnost odabira obrazovnog puta koji najbolje odgovara njihovim ciljevima.

Međunarodna zajednica i iskustva izvan učionice

Vrijednost međunarodnog obrazovanja ne nalazi se samo u nastavnom programu i ispitima. Važan dio iskustva učenika čini i povezanost s međunarodnom školskom zajednicom te mogućnosti koje se otvaraju izvan svakodnevne nastave.

Bright Horizons International British School Zagreb članica je COBIS-a (Council of British International Schools), međunarodne organizacije koja okuplja britanske međunarodne škole diljem svijeta. Kroz ovu zajednicu učenicima se pružaju dodatne mogućnosti za povezivanje i suradnju s vršnjacima iz drugih međunarodnih škola.

Učenici imaju priliku sudjelovati na međunarodnim konferencijama, debatnim natjecanjima i različitim projektima koji im omogućuju razvoj komunikacijskih vještina, javnog nastupa i sposobnosti argumentiranog izražavanja vlastitih stavova.

Takva iskustva učenicima pomažu razumjeti različite perspektive, surađivati s mladima iz drugih kultura i razvijati otvorenost prema svijetu koji ih očekuje nakon završetka školovanja. Škola koja priprema učenike za Cambridge IGCSE, AS i A Levels ispite |Foto: Bright Horizons

Međunarodno obrazovanje u Zagrebu

Bright Horizons International British School Zagreb je škola u Hrvatskoj koja provodi britanski kurikulum i priprema učenike za Cambridge IGCSE, AS i A Levels ispite.

Nastava se odvija na engleskom jeziku, uz individualni pristup učenicima, manje razredne skupine i kontinuirano praćenje njihova napretka. Poseban naglasak stavlja se na stvaranje poticajnog okruženja u kojem učenici mogu razvijati svoje interese, akademske sposobnosti i osobne vještine.

Osim znanja iz pojedinih predmeta, učenici razvijaju komunikaciju, suradnju, samostalnost i sposobnost prilagodbe novim izazovima. Kombinacija međunarodno priznatog programa, podrške nastavnika i mogućnosti sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima omogućuje učenicima da školovanje dožive kao pripremu za budućnost, a ne samo kao put do završnog ispita.

Međunarodni programi poput Cambridgea predstavljaju jednu od mogućnosti unutar suvremenog obrazovanja. Za učenike koji žele učiti u međunarodnom okruženju, razvijati svoje interese i pripremati se za nastavak obrazovanja u Hrvatskoj ili inozemstvu, mogu biti vrijedan obrazovni put.