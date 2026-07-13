Pogledajte u kojim je srednjima ostalo mjesta nakon upisa: Nisu popunjene ni sve gimnazije

Nešto više od 8.500 mjesta ostalo je prazno nakon ljetnog roka upisa u srednje. Nisu popunjeni ni svi gimnazijski smjerovi.

Dostavom upisnica protekli tjedan, u srednjim je školama zaključen ljetni rok upisa. Međutim, i ove godine održat će se jesenski, krajem kolovoza. Kako je i bilo najavljeno, CARNET je u ponedjeljak objavio okvirni broj upisnih mjesta nakon ljetnog upisnog roka.

Prema objavljenom dokumentu, u srednjim školama diljem Hrvatske ostalo je 8.588 slobodnih mjesta u raznim programima - od trogodišnjih obrtničkih, preko četverogodišnjih strukovnih pa sve do gimnazijskih smjerova. To i nije toliko neočekivano, budući da je za otprilike 38 tisuća osmaša Ministarstvo planiralo 47.455 mjesta u srednjim školama.

Mjesta ostalo i u gimnazijama

Iz objavljenih podataka vidljivo je da je u 186 gimnazijskih smjerova ostalo oko 1.800 praznih mjesta, ako se u obzir uzmu svi gimnazijski programi, uključujući i one u privatnim školama, IB i međunarodne programe, gimnazijske programe na stranom jeziku i dva eksperimentalna gimnazijska programa. Kada je riječ o Gradu Zagrebu, sva mjesta, među ostalim, nisu popunile III. gimnazija, IV. gimnazija, IX. gimnazija, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, X. gimnazija Ivan Supek, XII. i XV. gimnazija (IB) i, među ostalim, Gimnazija Sesvete.

Na jugu, u gimnazijskim programima Splitsko-dalmatinske županije, mjesta je ostalo, među ostalim, u I. gimnaziji Split, u Gimnaziji Dinka Šimunovića u Sinju, Gimnaziji dr. Mate Ujevića Imotski, Srednjoj školi 'Braća Radić' u Kaštel Štafiliću - Nehaj, Srednjoj školi Bol, Srednjoj školi Brač u Supetru, Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj, Srednjoj školi Hvar, Srednjoj školi Ivana Lucića u Trogiru i, među ostalim, Srednjoj školi Jure Kaštelana u Omišu. U kojim je sve srednjim školama ostalo slobodnih mjesta, prema okvirnim podacima CARNET-a, provjerite u dokumentu ispod.

Ne možete na jesenski ako ste upisali srednju u ljetnom

Često pitanje učenika je mogu li ponovno sudjelovati u jesenskom roku upisa ako su već upisali srednju u ljetnom roku. Odgovor je - ne.

- Ako je učenik ostvario pravo upisa u srednju školu i dostavio dokumentaciju potrebnu za upis, ne može pristupiti jesenskom upisnom roku radi upisa u neku drugu školu. Napominjemo, ako učenik ne želi pohađati školu u koju se upisao, može zatražiti promjenu programa ili škole, sukladno Članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju, na početku školske godine, stoji u najčešćim pitanjima i odgovorima CARNET-a.

Inače, rok za promjenu srednje škole je do početka drugog polugodišta, a odluku o tome hoće li učenik koji šalje zahtjev školi biti primljen, donosi nastavničko vijeće. Dakle, jesenskom upisnom roku moguće je pristupiti ako učenik nije upisao niti jedan obrazovni program u ljetnom roku. Na primjer, nije imao dovoljno bodova niti za jednu školu koju je prijavio ili je morao na popravni ispit.

- Savjetujemo da prije formiranja liste prioriteta provjeriš je li škola koju želiš staviti na svoju listu odredila upisni prag. Ako u startu imaš manji broj bodova od propisanog praga, ne trebaš staviti tu školu na listu prioriteta zbog nedovoljnog broja bodova koje traži škola. Također, moguće je pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja na kartici 'Moji rezultati'. Ako nisi zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekog od prijavljenih programa obrazovanja, navedeno će biti vidljivo na detaljnom prikazu bodovanja za prijavljeni program obrazovanja u svakom trenutku. Takve programe obrazovanja možeš obrisati sa svoje liste, ako ne postoji mogućnost zadovoljenja potrebnih preduvjeta i, umjesto njih, prijaviti druge programe obrazovanja, navedeno je u CARNET-ovim najčešćim pitanjima i odgovorima.

Koji su najvažniji datumi jesenskog roka?

Datumi upisa u srednje škole u jesenskom roku već su poznati iz proljetos objavljene odluke o upisima u prve razrede. Ključni za redovite učenike iz Hrvatske je 24. kolovoza 2026., kada počinje prijava u sustav e-Upisi, ali i prijava srednjoškolskih smjerova.