Iva je najbolja učenica strukovnih škola u Hrvatskoj: Profesorima je poslala poruku koju bi trebali čuti

Iva Radoš, donedavna učenica Obrtničke škole Požega, najbolja je učenica strukovnih škola u Hrvatskoj. Odlučila je tako Hrvatska obrtnička komora koja joj je dodijelila ovogodišnju Nagradu 'Šegrt Hlapić'. Iva je nedavno maturirala, a u ovoj je školi pohađala smjer kuhara.

- Smjer za kuhara sam upisala iz želje i ljubavi prema tome zanimanju. U šestom razredu osnovne sam već znala što želim upisati i tada sam već saznala što želim i volim, započinje Iva svoju priču.

Nizala je uspjehe na natjecanjima

Ovo priznanje dobila je zahvaljujući nizu izvrsnih rezulta na natjecanjima tijekom školovanja. Među ostalim, Iva je prošle godine osvojila prvo mjesto na WorldSkills natjecanju u kuharstvu, a ističe se i njen rezultat na ovogodišnjem natjecanju Biser mora, gdje je sudjelovala u juniorskoj kategoriji chefova i to u šest kategorija. Pritom je osvojila čak četiri zlatne medalje, jedno srebro i broncu. Sve ovo samo je dio Ivinih uspjeha.

- Kada je riječ o natjecanjima koja bih izdvojila kao najvažnije na putu do ove nagrade, to bi bilo prvo školsko natjecanje. Riječ je o prvom natjecanju na koje sam bila prijavljena već u drugom razredu, a na koje se inače prijavljuju treći razredi te sam pobijedila starijeg učenika. To natjecanje bilo je put prema svim mojim ostalim natjecanjima i ostvarenim uspjesima koje sam ostvarila, navodi Iva.

Da je dobitnica nagrade, doznala je od svoje mentorice Andree Katarine Uremović. Iva navodi kako su i ona i mentorica bile presretne jer je riječ o nagradi na državnoj razini.

- Nagrada 'Šegrt Hlapić' mi znači jer mi potvrđuje moju upornost, želju i ljubav prema tome što radim, kaže Iva.

Nakon škole i u slobodne dane isprobavala je nove kulinarske tehnike

Pitali smo je i kako je izgledao njen tipičan radni dan kada je bila školarka. Njen uspjeh ne iznenađuje jer se kuharstvom i temama vezanim uz njega nije bavila samo u školi. Prepričava da bi joj bio običaj i poslije nastave ili u dane kada nije imala nastavu isprobavati nove kulinarske tehnike, ali i eksperimentirati s novim namirnicama. A tijekom cijelog školovanja važna joj je bila i podrška okoline.

- Tijekom školovanja najveću podršku su mi pružili roditelji, mentorica i razrednica. Za svaki moj uspjeh su bili presretni i ponosni te su uvijek vjerovali u mene i moje vještine koje sam imala kao tinejdžerica, sa 16 – 17 godina, navodi Iva.

Našu smo sugovornicu zamolili i da se prisjeti najvećeg izazova tijekom školovanja.

- Najveći izazov mi je bio što mi moja mentorica nije predavala kuharstvo u prvom i drugom razredu, ali je svejedno odlučila biti mi mentorica. Bilo je izazovno, ali sam usvojila sve znanje i vještine, prisjeća se Iva.

Važna poruka za profesore i škole

Odmah nakon škole Iva se zaposlila. No, njen san ne staje na tome. Kaže da bi, kada postane punoljetna, voljela raditi u nekom vrhunskom restoranu gdje će moći usavršavati svoje znanje. Na kraju smo Ivi postavili pitanje koje postavljamo svim izvrsnim učenicima: da ima moć promijeniti jednu stvar u našem školstvu, koja bi to bila. Ona je vrlo sretna što je njena mentorica prepoznala potencijal koji posjeduje, no neki njeni vršnjaci nisu tako sretne ruke.

- Htjela bih da se profesori educiraju i da oni prošire svoje znanje, a ne da stoje na mjestu. Voljela bih i da se više ulaže u radne prostore gdje se odrađuje praksa, kratko i jasno poručuje najbolja učenica strukovnih škola u 2026.