Mogu li izvanredni studenti biti olakšica roditeljima? Evo što kaže porezna

Kada je riječ o limitu do kojeg studenti mogu biti porezna olakšica roditeljima, ista pravila važe i za izvanredne studente.

Započinje proces upisa na studije, a ujedno je i kraj ispitnih rokova za studente. Maturanti će možda upisati izvanredni studij, a malo stariji studenti se silom prilika morati prebaciti među izvanredne studente. I izvanredni studenti, kao i redoviti, mogu raditi posredstvom student servisa, ali i putem ugovora o radu. Često pitanje koje zaprimamo od takvih studenata, odnosno kandidata na upisima, je mogu li i izvanredni studenti biti porezna olakšica svojim roditeljima. Kada je riječ o olakšici za roditelje, ista pravila, može se iščitati iz odgovora Porezne uprave, važe i za redovite i za izvanredne studente.

- Uzdržavanim članovima uže obitelji/uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom, ne prelaze šesterostruki iznos osnovnog osobnog odbitka odnosno iznos od 3.600,00 eura na godišnjoj razini, navode iz Porezne uprave.

Napominju da se djecom smatraju djeca koju roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja. Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, roditelji poreznog obveznika, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

- Slijedom navedenog, ako primici studenta (redovnog/izvanrednog) ne prelaze iznos od 3.600,00 eura, isti se mogu smatrati uzdržavanim članovima/uzdržavanom djecom odnosno biti na poreznoj kartici svojih roditelja kao uzdržavani članovi/uzdržavana djeca, navode iz Porezne uprave.

Treba naglasiti, a ističu to dodatno i iz Porezne uprave, da treba razlikovati cenzus od 3.600,00 eura za ostvarivanje statusa uzdržavanog člana od limita od 12.000,00 eura neoporezivih primitaka ostvarenih radom putem učeničkih i studentskih udruga. Ovaj drugi limit odnosi se na oporezivanje zarade samog studenta, o čemu više možete čitati ovdje ili u videu.