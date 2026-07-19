Četvero maturanata ove škole briljiralo i upisalo glazbene akademije: 'To je ostvarenje dugogodišnjeg sna'

Četvero učenika Umjetničke škola Franje Lučića upisalo je glazbene akademije, u Grazu, Zagrebu i Puli. Ravnatelj nam je ispričao kako ih pripremaju.

Umjetnička škola Franje Lučića u Velikoj Gorici pohvalila se odličnim rezultatima svojih maturanata. Svih četvero pristupnika uspjelo je upisati željene glazbene akademije u Grazu, Zagrebu i Puli.

Veronika Kantarević upisala je studij Trube na Sveučilištu za glazbu i primijenjene umjetnosti u Grazu, Iskra Jurišić i Mihael Jaroš upisali su Muzičku akademiju u Zagrebu - ona studij violine, a on studij Teorije glazbe - dok je Tomislav Stanešić upisao studij Harmonike na Muzičkoj akademiji u Puli.

- Ovi rezultati plod su dugogodišnjeg marljivog rada naših učenika, ali i nastavnika, kao i njihove upornosti, odricanja i istinske želje da budu što bolji glazbenici. Od srca najiskrenije čestitamo Veroniki, Iskri, Mihaelu i Tomislavu na ovim fantastičnim rezultatima! Želimo im da i dalje ustraju u svom pozivu te budu uspješni mladi ljudi koji će svojim djelovanjem oplemeniti svijet u kojem živimo, objavljeno je na društvenim mrežama škole.

Za Veroniku je to ostvarenje dugogodišnjeg sna

Nakon ovih lijepih vijesti razgovarali smo s Veronikom Kantarević, Mihaelom Jarošem te ravnateljem Borutom Vidoševićem. Veronika je trubačica iz klase Tomislava Špoljara, a kaže da upis na Sveučilište u Grazu za nju predstavlja ostvarenje dugogodišnjeg sna i potvrdu da se trud, rad i ljubav prema glazbi isplate.

- Kao trubačica veselim se novim izazovima, radu s vrhunskim profesorima, upoznavanju kolega iz različitih sredina te prilici da dodatno usavršim svoje glazbeno znanje. Vjerujem da će mi studij pružiti vrijedna iskustva i kvalitetnu pripremu za profesionalnu glazbenu karijeru. U pripremi za prijemni ispit najviše mi je pomogao rad s profesorima u Umjetničkoj školi Franje Lučića, njihova stručna podrška i svakodnevno vježbanje. Zahvalna sam svima koji su me pratili, motivirali i vjerovali u mene tijekom ovog puta, izjavila je Veronika.

'Ubrzo sam shvatio da se time želim baviti profesionalno'

Mihael je učenik teorije glazbe, a tim će se područjem nastaviti baviti na Akademiji u Zagrebu. Kaže nam da mu je to ostvarenje velike želje jer će se moći posvetiti glazbi, koju smatra najljepšom umjetnošću.

- Veselim se novim korisnim znanjima i vještinama koje ću steći, ljudima s kojima ću surađivati, a ponajviše mogućnostima koje mi ovaj studij otvara. U pripremi za prijemni pomogao mi je moj dugogodišnji samostalni rad u području skladanja i improvizacije, kojim sam se isprva počeo baviti kao hobijem. Međutim, ubrzo sam shvatio da se time želim baviti profesionalno. Pomogli su mi i neki profesori, brojni ljudi te, naravno, prijatelji koji su mi dali korisne savjete i bili velika podrška, priča nam Mihael.

Najveće zahvale, ipak, kaže, duguje profesorici klavira Andreji Markulin, koja je s njim bila tijekom cijelog njegova dugogodišnjeg glazbenog puta, te profesoru i mentoru Marku Bertiću, koji je mjesecima s njim radio i pripremao ga za prijemni ispit.

- Akademija otvara novo poglavlje mog života koje sa sobom nosi puno neizvjesnosti, ali i uzbuđenja zbog svega novoga što me čeka i zato se jako veselim svemu što dolazi, izjavio je Mihael.

Pripremaju se od početka glazbene

Uz talent učenika svakako su zaslužni i nastavnici Umjetničke škole Franje Lučića. Ravnatelj Vidošević naglašava da se učenici za prijemne ispite ne pripremaju tek posljednjih nekoliko mjeseci, već je riječ o višegodišnjem sustavnom radu učenika i njihovih nastavnika. U završnim razredima pripremu dodatno usmjeravaju prema zahtjevima pojedine akademije i studijskog programa koji učenici žele upisati.

- To uključuje pažljiv odabir i obradu prijemnog programa, dodatne individualne konzultacije, rad s korepetitorima, provjeru znanja iz teorijskih predmeta te stjecanje iskustva javnog nastupanja na produkcijama, koncertima i natjecanjima. Nastavnici s učenicima analiziraju i posebne uvjete pojedinih prijemnih ispita te im pomažu da se pripreme ne samo stručno i umjetnički nego i psihološki, kako bi na prijemnom ispitu mogli pokazati svoju stvarnu razinu znanja i sposobnosti, kaže ravnatelj.

'Uspjeh škole ne procjenjujemo samo prema broju upisanih na studije'

Posljednjih godina glazbene akademije u prosjeku upisuje od dvoje do četvero njihovih učenika, pri čemu broj ovisi o veličini generacije i broju učenika koji se uopće odluče pristupiti prijemnim ispitima. Ravnatelj kaže da je ovogodišnji uspjeh učenika lijep rezultat i svakako razlog za zadovoljstvo.

- Posebno nas raduje kada učenici uspješno nastavljaju obrazovanje u području za koje su se godinama pripremali. No uspjeh škole ne procjenjujemo samo prema broju upisanih na glazbene studije. Jednako nam je važno da svaki učenik tijekom školovanja razvije svoje sposobnosti, stekne kvalitetno umjetničko obrazovanje i donese zrelu odluku o svojem daljnjem putu, napominje ravnatelj.

Ravnatelj smatra da se za prijemni ne može pripremiti na brzinu

Kod pripreme učenika najvažniji je, smatra Vidošević, kontinuitet rada tijekom školovanja, praćen kvalitetnim odnosom učenika i nastavnika. Uz to je važna realna procjena učenikovih sposobnosti i spremnosti za studij, smatra ravnatelj i napominje da se za njega ne može kvalitetno pripremiti u kratkom razdoblju.

- Iza uspješnog nastupa stoje godine rada na tehnici, razumijevanju glazbe, samostalnosti i sigurnosti pred publikom. Ne manje važan, a često i odlučujući, jest pravodobno odabran program koji istodobno odgovara zahtjevima prijemnih ispita, ali i osobnosti i mogućnostima učenika. Nastavnik pritom ima veliku odgovornost: treba postaviti visoke kriterije, ali i pomoći učeniku da sačuva samopouzdanje, koncentraciju i unutarnju motivaciju. Konačan uspjeh rezultat je zajedničkog rada učenika, nastavnika temeljnih i teorijskih predmeta, korepetitora i podrške obitelji, zaključuje ravnatelj Vidošević.