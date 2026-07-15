Jesu li učenici u cjelodnevnoj školi uspješniji? Napravljena analiza, ovo su rezultati

Izašao novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu: Je li vaš grad na listi?
Poznato je koje su se škole našle u 40 novih ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i sportskih dvorana.
15:16 9 d 06.07.2026
15. srpanj 2026.
Osmaši iz cjelodnevne škole riješili su nacionalni ispit iz Hrvatskog 3,4 posto bolje od onih koji nisu uključeni u eksperiment.
Još lani u ovo doba upozoravali smo kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nije predstavilo niti jedan dio rezultata evaluacije eksperimentalnog programa cjelodnevne škole, makar se ona u 62 škola provodi od jeseni 2023. godine. Jedinu analizu napravio je Sindikat hrvatskih učitelja. No, prošlog se tjedna na Saborskom odboru za obrazovanje našla točka o tijeku i rezultatima provedbe cjelodnevne škole. Riječ je dobila i državna tajnica Ministarstva obrazovanja Zrinka Mužinić Bikić.
Zato smo od Ministarstva obrazovanja zatražili tu analizu. Nisu nam poslali dokument analize, već najvažnije zaključke. Tako tvrde da evaluaciju provode od početka uvođenja cjelodnevne škole (CDŠ) te da su njome obuhvaćeni učenici četvrtih i osmih razreda, roditelji i učitelji. Uz 62 škole koje su u cjelodnevnu uključene nakon javnog poziva, u praćenje su uvrstili i 60 kontrolnih škola kako bi dobili objektivne pokazatelje promjena u cjelodnevnoj školi, vele. Kontrolne škole birali su na temelju rezultata nacionalnih ispita. U izbor su ušle one koje su imale približno iste rezultate na samom početku pa su pratili promjene u protekle tri godine. Kontrolne škole, poentira Ministarstvo, bile su i približno iste po broju učenika, dok su kriteriji bili i istovjetna ruralno-urbana zastupljenost škola te socio-ekonomski status roditelja.
- Nakon tri godine pokazatelji su sljedeći: učenici četvrtog razreda eksperimentalnih CDŠ-a iz Hrvatskog jezika imali su 3 posto bolji rezultat na nacionalnim ispitima u odnosu na učenike kontrolnih škola, a iz Matematike 2,35 posto. Što se tiče učenika osmih razreda iz Hrvatskog jezika učenici eksperimentalnih CDŠ-a imali su 3,4 posto bolji uspjeh iz Hrvatskog jezika u odnosu na učenike kontrolnih škola, a 3,1 posto iz Matematike, odgovaraju iz Ministarstva obrazovanja na naš upit.
Izašao novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu: Je li vaš grad na listi?
Poznato je koje su se škole našle u 40 novih ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i sportskih dvorana.
15:16 9 d 06.07.2026
Prva županija u Hrvatskoj u potpunosti prešla na jednosmjensku nastavu: 'Cilj je da prijeđu svi u državi'
Varaždinska županija prva je postigla taj cilj, iako su ga sve županije trebale postići do 2027. godine. Fuchs je sad najavio novo projektno razdoblje
13:44 34 d 11.06.2026
Nadalje, iz Ministarstva govore kako su u posljednje dvije godine proveli ankete među učenicima, roditeljima i učiteljima eksperimentalnih i kontrolnih škola. Rezultati su pokazali kako nema bitne razlike u motivaciji za učenje i boravak u školi između učenika eksperimentalnih i kontrolnih škola.
- Isto tako nisu značajne ni razlike kad je u pitanju opće zadovoljstvo školom i nastavom. Kad su u pitanju izvannastavne aktivnosti broj tih aktivnosti je znatno veći prema iskazu učenika i roditelja u CDŠ u odnosu na kontrolne škole. Troškovi izvannastavnih aktivnosti su niži za roditelje CDŠ-a u odnosu na roditelje kontrolnih škola. Što se tiče sigurnosti u školi i osjećaja pripadnosti roditelji iz eksperimentalnih i kontrolnih škola izjasnili su se o niskim razinama školskog nasilja što je svakako ohrabrujuće, izdvajaju iz Ministarstva obrazovanja.
Ravnatelji otkrivaju što još treba mijenjati u cjelodnevnoj: 'Roditelji su bili skeptični, sad su partneri'
Prošlog tjedna održan je stručni skup ravnatelja škola s cjelodnevnom školom. Ravnatelji Boško Obradović i Helena Knežević podijelili su iskustva.
12:23 61 d 15.05.2026
Fuchs je konačno priznao: Odgađa se cjelodnevna škola
Cjelodnevna nastava u osnovnim školama ipak neće početi provoditi 2027. Sve škole neće biti dograđene, priznao je ministar Radovan Fuchs.
15:00 139 d 26.02.2026
Učenici cjelodnevne i kontrolnih škola izrazili su i umjereno visok osjećaj pripadnosti školi, dok su ga učitelji procijenili nešto nižim, opisuju iz Ministarstva obrazovanja. Prema iskazu roditelja kod učenika cjelodnevne bolji pokazatelji su i u tjelesnoj dobrobiti.
- A povoljniji su pokazatelji kod učenika četvrtih razreda u eksperimentalnim školama i po pitanju prehrambenih navika. Kod učenika osmih razreda u CDŠ-u uočavaju se tek blage razlike u odnosu na kontrolne škole kad su u pitanju prehrambene navike. Vježbanje u školi u CDŠ-u pokazuje znatan napredak u odnosu na kontrolne škole prema iskazu učenika i roditelja čime je rezultirala povećana satnica sati Tjelesne i zdravstvene kulture, zaključuju iz Ministarstva obrazovanja, a dodajmo da nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture od 1. do 4. razreda umjesto učitelja u cjelodnevnoj provode kineziolozi.
Podsjetimo, u cjelodnevnoj školi obvezno vrijeme sudjelovanje učenika jest do 14 sati za razrednu i do 14:40 za predmetnu nastavu. To uključuje nastavu i obvezni dio takozvanog potpomognutog i obogaćenog učenja. Uvedeno je pet novih predmeta - Praktične vještine, Svijet i ja, Informacijske i digitalne kompetencije, Prirodoslovlje te Društvo i zajednica. Povećane su satnice Hrvatskog i Matematike, a u nekim razredima i Likovnog, Glazbenog, Tjelesnog, Tehničkog i Geografije.
Nakon obveznog slijedi izborni dio u kojem su i izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Sve skupa može potrajati i do 17 sati popodne. Upravo zato, kako bi cjelodnevna funkcionirala, škole moraju raditi u jednosmjenskoj nastavi, pa njih 600-tinjak treba dograditi. Iako je prvotni plan to bio napraviti do 2027. godine, projekt uvođenja cjelodnevne u sve škole odgođen je vjerojatno barem do 2030. godine.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Čitajte portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr s mjesečnim popustom Prilikom kupnje unesite kod: popust, a akcija vrijedi za prva tri mjeseca pretplate.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Izašli su rezultati upisa na fakultete: Jeste li razmišljali o troškovima studiranja koji vas čekaju?
Mahnito osvježavaš stranicu i dok se grašci znoja slijevaju niz čelo pokušavaš upiti informacije s ekrana. Pa se sjetiš da studij treba i financirati.
16:18 11 h 15.07.2026
Veleučilište koje nudi 10 studija: Za jedan od njih nije potrebna državna matura
Odluka oko izbora studija može biti stresan period, zato je važno dobro se informirati. Donosimo vam pregled deset različitih studija na VVG-u.
16:12 1 d 14.07.2026
Što maturalnu večer čini nezaboravnom? Maturanti otkrili što im je najvažnije za dobar provod
Maturalna večer jedna je od najvažnijih noći maturantima. Pitali smo ih što sve treba kako bi ona bila savršena.
13:13 1 d 14.07.2026
Britanski kurikulum, nastava na engleskom i upis na faks bez mature: Što donosi Cambridge program
U ovoj zagrebačkoj školi se nastava izvodi po Cambridge programu. S njihovom diplomom, nastavak obrazovanja je moguć i na svjetskim sveučilištima.
08:38 1 d 14.07.2026
Svaki deseti brucoš studija arhitekture prošao je istu online pripremu za prijamni ispit
Arhitektica Leila Nanuk je do danas održala pripreme za preko 350 učenika. Petero njih nam je ispričalo kako izgleda put do studija arhitekture.
16:09 5 d 10.07.2026
Jeste već odabrali koji faks želite upisati? Znamo gdje se cijeli proces odvija online
Ekonomija je već godinama među najčešćim izborima maturanata. Baš zato je EFRI upis prilagodio svima - prijave su u potpunosti online.
14:03 5 d 10.07.2026
Tko zna više, asistentica ili student? Pokazali su svoje znanje u zabavnom kvizu
Svaki student sanja o tome da odmjeri snage s profesorom ili asistentom na faksu. Student i asistentica na FOI-ju su svoje znanje testirali na kvizu.
12:06 6 d 09.07.2026
Popularan studij dobio novi modul: Osigurava visoku zapošljivost i tržišnu konkurentnost
Na Sveučilištu Algebra Bernays je predstavljen Dizajn interijera, novi studijski modul u sklopu studija Dizajn. Evo što čeka buduće studente.
09:23 6 d 09.07.2026
Prije faksa sam guglala tenisice, a sad lovim popuste na plahte: Ovo je ta velika razlika
Liste prioriteta se mijenjaju kad upišeš faks. Pojavljuju se nove brige, neke odluke donosimo sami, a jedna od prvih je samostalni odlazak u banku.
13:10 7 d 08.07.2026
Psihologija dolazi na još jedno sveučilište: Studenti će raditi sa suvremenom opremom
Jedan od najtraženijih studija među maturantima je studij psihologije. Sad dolazi i na Sveučilište Algebra Bernays, uz EEG i eye tracker u nastavi.
09:35 7 d 08.07.2026
Jedan je studij potreban svakoj industriji, a posebno privlači maturante: Evo što kažu studenti
Pred maturantima je velika odluka: odabrati koji fakultet žele upisati. Evo što studenti popularnog Ekonomskog fakulteta u Splitu kažu o svom odabiru.
10:55 12 d 03.07.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 21 d 24.06.2026
Što roditelji trebaju učiniti kad saznaju da im se dijete ponaša nasilno? 'Često idu u jedan od dva ekstrema'
UNICEF-ova voditeljica Odjela za zaštitu djece Martina Tomić-Latinac objašnjava što roditelji djece koja su nasilna prema vršnjacima mogu napraviti.
09:58 18 h 15.07.2026
Pogledajte u kojim je srednjima ostalo mjesta nakon upisa: Nisu popunjene ni sve gimnazije
Nešto više od 8.500 mjesta ostalo je prazno nakon ljetnog roka upisa u srednje. Nisu popunjeni ni svi gimnazijski smjerovi.
15:40 2 d 13.07.2026
Tisuće djece u Hrvatskoj i dalje isključeno iz prve stepenice obrazovanja: 'Sve je više necijepljenih'
Udruga Sidro upozorava na netransparentnost gradova oko upisa u vrtiće, kao i brojne odbijene zahtjeve te rast broja takvih jer djeca nisu cijepljena.
10:58 2 d 13.07.2026
Knjižničari u Zagrebu došli na fora ideju: Potražite je li baš vama nešto ostalo u knjizi
Izložbu 'Između listova' čini kolekcija predmeta koji su ostali u vraćenim knjigama. Knižničari se nadaju da će neki predmeti naći svoje vlasnike.
10:54 2 d 13.07.2026