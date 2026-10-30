Svi koji su rođeni 2013. godine nikad nisu trebali raditi putovnicu: Znate li zašto?

Na Interliberu ove godine i grafiti, BookTok i kvizovi: Evo što čeka srednjoškolce
Uz štandove s knjigama čekaju vas grafiti, kvizovi i susreti s piscima. Voditeljica Interlibera otkrila je sve o ovogodišnjem programu.
10:38 2 h 30.10.2026
30. listopad 2026.
Rođeni su iste godine kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Za one rođene nešto ranije, taj je događaj donio izvjesne promjene. Istražili smo koje.
Možete li vjerovati da svi koji su rođeni 2013. godine više nisu bebe, nego upisuju sedmi razred i prvi put uče fiziku, kemiju i biologiju? I dok ste vi možda morali vaditi putovnicu, plaćati je, prikupljati papire i čekati u redu, njima to nikad nije trebalo.
Imaju jednu brigu manje prije svakog putovanja upravo zato što su rođeni 2013. godine kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Više od deset godina kasnije, članstvo u Europskoj uniji i dalje izaziva različita mišljenja, no većina građana smatra da je Hrvatskoj donijelo konkretne koristi.
Prema ovogodišnjem istraživanju koje je proveo Valicon, 54 posto građana Hrvatske pozitivno gleda na članstvo u EU. Osim toga, čak tri četvrtine ispitanika vjeruje da Hrvatska od članstva ima konkretne koristi, a najčešće se izdvajaju promet i infrastruktura.
U posebnom izdanju Newsflasha, videoserijala srednja.hr na društvenim mrežama, donosimo primjere kako je članstvo Hrvatske u Europskoj uniji promijenilo svakodnevni život građana i gdje se konkretno vidi europski novac.
Članstvo u EU znači jednostavnije putovanje. Osim toga, omogućuje slobodu življenja, studiranja i rada bilo gdje u Europskoj uniji. No koristi članstva ne završavaju na tome. Veliku ulogu imaju i tisuće EU projekata koji se financiraju europskim novcem.
Europska sredstva ulažu se u infrastrukturu, kulturu, obrazovanje i brojne druge sadržaje koje građani koriste gotovo svakodnevno. Zanimljivo je da se dvije trećine građana smatra barem donekle informiranima o EU projektima. No koliko zapravo poznajemo projekte koji su financirani europskim novcem?
Zagrebački zoološki vrt mnogima je omiljeno mjesto za obiteljski vikend ili školski izlet. No jeste li znali da je zoološki vrt 95 posto financiran iz EU fondova? Slična je priča i s Hrvatskim prirodoslovnim muzejem, čija je rekonstrukcija, obnova i dogradnja velikim dijelom financirana europskim sredstvima.
Takvi su primjeri jedan od razloga zašto građani uglavnom pozitivno gledaju na europske fondove. Ne iznenađuje onda što je otprilike polovica građana zadovoljna podrškom koju Europska unija pruža kroz fondove i programe. Većina pritom kaže i da želi biti bolje informirana o EU projektima koji se provode u Hrvatskoj.
Iako većina građana prepoznaje koristi članstva Hrvatske u Europskoj uniji, mnogi i dalje žele bolje razumjeti kako se europski novac ulaže u projekte diljem zemlje. Ako vas zanima što EU konkretno radi za Hrvatsku, sve informacije, projekte i mogućnosti potražite na službenim stranicama Europske komisije.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Europske komisije.
Na Interliberu ove godine i grafiti, BookTok i kvizovi: Evo što čeka srednjoškolce
Uz štandove s knjigama čekaju vas grafiti, kvizovi i susreti s piscima. Voditeljica Interlibera otkrila je sve o ovogodišnjem programu.
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