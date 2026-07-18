Ova je škola već treći put proglašena najboljom u Hrvatskoj: Otkrili kako rade s učenicima

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18. srpanj 2026.
Strukovna škola Đurđevac ove je godine, a treći puta zaredom, dobila Nagradu Šegrt Hlapić za najbolju strukovnu školu u Hrvatskoj.
Svake godine Hrvatska obrtnička komora dodijeljuje Nagradu 'Šegrt Hlapić' najboljoj strukovnoj školi u Hrvatskoj. Ovo je već treći put da je ta škola dobila ovu titulu. Strukovna škola Đurđevac na kraju ove školske godine ima 551 učenika koji se obrazuju u 16 zanimanja, s time da je 9 zanimanja za vezane obrte. S time da se zbog spajanja pojedinih zanimanja u jedno u sklopu modularne nastave, prvi razredi školuju u 14 smjerova.
- Nagrada nam je dokaz i poticaj da ustrajemo i nadalje na obrazovanju učenika u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskim subjektima i drugim dionicima s ciljem unaprjeđenja obrazovanja na način da su naši učenici završetkom školovanja što je moguće više pripremljeni za svoje zanimanje ili ako se radi o četverogodišnjim zanimanjima u dobrom dijelu i za studiranje, navodi za srednja.hr Darko Špoljar, ravnatelj Strukovne škole Đurđevac.
Dodaje da je priznanje dokaz kontinuiteta i potvrda rezultata i da su na njega ponosni svi u školi, ali su istodobno svjesni i da ih ono obvezuje da nastave u 'istom tonu'.
Špoljara pitamo i koje bi rezultate, projekte ili uspjehe izdvojio kao ključne za dobivanje ove nagrade. Započinje, škola se uvijek uključuje u lokalne manifestacije i događanja, poput Dana meda, Dana voća, Revije svile i prigodnih frizura na Obrtničkom sajmu Koprivničko-križevačke županije. Njihovi učenici redovito odlaze na praktičnu nastavu u inozemstvo, a škola je dogovara direktno s tvrtkama i školama u gotovo cijeloj Europi.
- Za školsku godinu 2026./2027. odobren nam je rekordan iznos sredstava za provedbu Erasmus+ projekata, najviše od svih strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. Osim kratkoročnih mobilnosti na bazi dva do tri tjedna praktične nastave provodimo i tzv. dugotrajne mobilnosti za učenike u trajanju od tri mjeseca. U školskoj godini 2025./2026. sudjelovali smo na državnom natjecanju WorldSkills Croatia s ukupno osam učenika i mentora u osam različitih disciplina. Naši su učenici osvojili dva prva mjesta i to u disciplinama Frizerstvo i Izrada programskih rješenja. Učenica koja je osvojila prvo mjesto u disciplini Frizerstvo školovala se po Jedinstvenom modelu obrazovanja. Osim u Erasmus+ projektima sudjelujemo i u drugim projektima, ističe, među ostalim Špoljar.
Za ovu nagradu prijavila ih je Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije s kojom škola i realizira sudjelovanje na brojnim manifestacijama. Ravnatelja pitamo i po čemu se njihova škola razlikuje od drugih strukovnih škola u Hrvatskoj.
- U Strukovnoj školi Đurđevac u skladu sa zakonskim i drugim mogućnostima nastojimo svakom nastavniku, svakom djelatniku i učeniku omogućiti najbolje moguće uvjete rada s ciljem postizanja najboljeg mogućeg uspjeha. Školski praktikumi opremljeni su profesionalnim alatima i strojevima. Nastavnici sami ili uz pomoć drugih stručnjaka osmišljavaju svoj radni prostor te svojim dobrovoljnim angažmanom u pronalasku donacija ili kvalitetne opreme i edukacijama doprinose osuvremenjivanju i profesionalizaciji praktikuma. Tim stručnih suradnika reagira i prevenira svaki događaj koji možemo pretpostaviti da bi mogao ugroziti obrazovanje i boravak učenika u školi i na praktičnoj nastavi. Isto tako, čim saznamo za neki događaj reagiramo praktički odmah i rješavamo u samom začetku. Posljedice su tada minimalne. Nastojimo prepoznati teškoće učenika i zajedno s roditeljima i drugim službama rješavati ih na način da budu što manja smetnja. Razvijamo dobru, suradničku atmosferu, naglašava ravnatelj.
Isto tako, nastavnici se iznimno trude prepoznati nadarene učenike i osmisliti za njih projekte i dodatne zadatke, prema preferencijama učenika.
- Učenike potičemo na osmišljavanje vlastitih projekata koje ostvaruju kroz svoje školovanje, upućujemo ih na natjecanja i smotre koja organiziraju i drugi vanjski subjekti, a vezane su uz njihova zanimanja. Na svim tim natjecanjima naši učenici u konkurenciji s profesionalcima postižu značajne rezultate, posebno u zanimanjima frizer, kozmetičar i pediker te u zanimanjima koja njeguju IT znanja i vještine. Svake godine naši učenici pod mentorstvom nastavnika u zanimanju tehničar za računalstvo postižu prva ili visoka mjesta na natječajima za završne radove (npr. natječaj INA d.d.) Na taj način učenici, a i nastavnici i škola mogu uvidjeti što je to što je potrebno unaprijediti u svom radu. Nastojimo se plasirati na Državno WSC natjecanje iz svih disciplina koje nam omogućuje naš portfelj zanimanja, kaže Špoljar.
Nedavno su okončani upisi u srednje škole u 2026. Špoljara pitamo i koliko su zadovoljni rezultatima.
- Svaki upisi na neki su način test kvalitete rada škole. Škola nudi mogućnosti ostvarenja ciljeva učenika u smislu obrazovanja i čini važan korak u najosjetljivijem razdoblju odrastanja. Zadovoljni smo ako učenici koji upišu zanimanja u Strukovnoj školi Đurđevac smatraju da mogu ostvariti preduvjete za rad ili daljnje školovanje. Vrlo smo zadovoljni rezultatima upisa. Popunili smo sva planirana zanimanja i razrede, a nažalost u jednom dijelu zanimanja ostalo je dosta prekobrojnih, navodi ravnatelj.
Iza svih strukovnih škola u Hrvatskoj, izuzev zdravstvenih, prva je godina modularne nastave koja se provodila u prvim razredima. Iduće godine njome će biti obuhvaćena prva dva razreda. Ravnatelja pitamo kako su se snašli u ovoj godini i gdje vide prostor za napredak.
- Modularnu nastavu smo savladali dosta dobro, s obzirom na to da smo u zanimanjima za obrtništvo principe modularne nastave primjenjivali i ranije, pogotovo u zanimanjima frizer, kozmetičar i pediker. Trenutno pripremamo zaduženja nastavnika u modularnoj nastavi za druge razrede. Poteškoće koje su se javljale odnose se uglavnom na promjenu paradigme: umjesto fokusa nastave na provedbi nastavne cjeline i nastavnih jedinica, u modularnoj nastavi fokus je na ishodima. Nastavnici nisu roboti i tu je potrebno određeno vrijeme prilagodbe i promjene u načinu poimanja i provedbe same nastave. Kroz sustav modularne nastave dodatno ćemo moći istaknuti svoje specifičnosti, zaključuje ravnatelj.
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