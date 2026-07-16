Imenovano još jedno savjetodavno tijelo za mlade: Većinu opet čine predstavnici vladajućih

Imenovani su članovi Savjeta za razvoj politika za mlade u kojem većinu čine predstavnici državnih institucija, no ima i 8 predstavnika udruga.

Vlada je imenovala članove Savjeta za razvoj politika za mlade. Riječ je o savjetodavnom tijelu koje je osnovano prošle godine s ciljem međuresorne suradnje i unaprjeđenja javnih politika usmjerenih mladima. Rad Savjeta koordinira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Članovi Savjeta su mladi predstavnici nadležnih tijela državne uprave, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, akademske zajednice, organizacija mladih i za mlade te ostali koji svojim djelovanjem doprinose razvoju politika za mlade.

Predsjednik Savjeta bit će izabran iz redova predstavnika udruga mladih i za mlade, koji se u tijelo biraju javnim pozivom. Zamjenicom je po položaju imenovana državna tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nadležna za mlade Iva Ivanković.

Što radi Savjet za razvoj politika za mlade?

Zadaće savjeta su da prati provedbu politika za mlade, potiče međuresornu suradnju te daje prijedloge i preporuke za razvoj politika za mlade i uključivanje mladih na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i međunarodnoj razini u ostvarivanju tih politika. Savjet bi trebao pratiti društvene pojavnosti od značaja za mlade i predlagati mjere u vezi s njima te osiguravati kontinuirani dijalog tijela državne uprave i drugih državnih tijela, organizacija civilnoga društva, savjeta mladih i akademske zajednice, medija i drugih predstavnika zainteresirane javnosti o unaprjeđenju položaja mladih u Republici Hrvatskoj.

Savjet se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u četiri mjeseca. Sjednicu Savjeta saziva predsjednik Savjeta.

- Novoimenovani članovi predstavljaju širok spektar institucija i organizacija - od ministarstava i državnih tijela, preko predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, do predstavnika mladih, studentskih i učeničkih organizacija te organizacija civilnoga društva. Takav sastav osigurava uključiv, međuresorni i participativni pristup kreiranju politika za mlade, izvijestili su iz Vlade prilikom formiranja Savjeta.

Koje su razlike od HDZ-ovog Savjeta mladih RH?

Podsjetimo, početkom veljače osnovan je Savjet mladih Republike Hrvatske, što je različito tijelo od Savjeta za razvoj politika za mlade, iako također ima savjetodavnu ulogu s fokusom na politike za mlade. Međutim kao što smo već pisali, u Savjetu mladih Republike Hrvatske većina članova su mladi HDZ-ovci ili osobe povezane s HDZ-om. Predsjednica Savjeta Mladih Republike Hrvatske Lara Mandić ujedno je i članica Savjeta za razvoj politika za mlade.

Prilikom osnivanja Savjeta mladih Republike Hrvatske, Mreža mladih Hrvatske upozorila je na nereprezentativnost tog tijela jer su u njega birani samo članovi županijskih savjeta mladih, koji su mahom bili članovi političkih stranaka. U Savjetu za razvoj politika za mlade je do osam članova koji predstavljaju udruge mladih i za mlade, koji se biraju javnim pozivom, čime bi trebala biti osigurana veća transparentnost. Međutim od 31 člana, samo ih je osam iz nevladinih organizacija, a više od dvije trećine čine predstavnici državnih kojima je članstvo u Savjetu zajamčeno odlukom o njegovom osnivanju.

Šaroliko predstavništvo nevladinih udruga

U tijelu su uz predstavnike ministarstva predstavnici Središnjeg državnog ureda za Hrvatske izvan Republike Hrvatske, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice općina, već spomenutog Savjeta mladih Republike Hrvatske, Hrvatskog studentskog zbora, Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske te mladi UN delegat.

Od udruga mladih i za mlade u ovom sazivu Savjeta zastupljeni su Atlantsko vijeće Hrvatske, Splitski akademski sportski savez, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatska akademska zajednica, Centar Up2Date, Savez Roma u Republici Hrvatskoj 'KALI SARA', Centar za mlade Zagreb te Klub Alpbach Hrvatska.