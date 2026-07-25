Jedno pitanje o cjepivu protiv HPV-a ponavlja se među mladima: Liječnica daje odgovor

Treba li se cjepivo protiv HPV-a primiti više puta tijekom života često je pitanje među mladima, pa smo to upitali liječnicu Željku Karin.

Mladi koji se žele cijepiti protiv humanog papiloma virusa (HPV) često se pitaju trebaju li se cijepiti više puta tijekom života. Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (NZJZ SDŽ), pojašnjava da je po stručnim smjernicama u dobi do 15 godina dovoljno primiti dvije doze cjepiva jer je imunološki odgovor puno bolji u ranijoj dobi te se stvara dovoljna razina antitijela s dvije doze cjepiva.

Nakon 15. godine potrebno je primiti tri doze

- Cjepivo se treba primiti u razmaku od 6 do 12 mjeseci nakon prve doze (po shemi 0, 6 ili 12). Nakon 15. godine života potrebno je primiti tri doze cjepiva po shemi (0, 2, 6), odnosno od prve doze cjepiva potrebno je primiti cjepivo nakon dva mjeseca, te nakon 6 mjeseci od prve doze i nije potrebno primiti dodatne doze cjepiva, pojašnjava Karin.

Liječnica objašnjava i situaciju žena koju su se cijepile tijekom srednje škole, a danas su u srednjim 30-im godinama.

- Ukoliko se potpuno cijepila u srednjoj školi, odnosno dobila tri doze cjepiva protiv HPV, kod osobe koja ima 35 godina još uvijek traje zaštita za 9 tipova humanog papiloma virusa (HPV) ukoliko se cijepila 9-valentnim cjepivom (Gardasil 9), odnosno za 4 tipa HPV-a ukoliko se cijepila četverovalentnim cjepivom (Silgard/ Gardasil 4). I jedno i drugo cjepivo štiti od visokorizičnih tipova HPV-a koji izazivaju rak (HPV tip 16 i 18) i koji su najčešći u populaciji, te od niskorizičnih tipova (HPV 6 i 11) koji uzrokuju genitalne bradavice. 9 valentno cjepivo štiti od još dodatnih pet visokorizičnih tipova koji izazivaju rak (HPV 31, 33, 45, 52, 58). 9-valentno cjepivo u RH uvedeno je 2017.godine, tako da je osoba koja ima 35 godina ukoliko se cijepila u srednjoj školi dobila 9- valentno cjepivo, navodi Karin.

'Istraživanja pokazuju visoku razinu zaštite i nakon više od desetljeća od cijepljenja'

Važno je naglasiti, dodaje, da sva dosadašnja istraživanja u praćenju cijepljenih djevojaka od 2007.godine do danas pokazuju da nema premalignih i malignih lezija vezano za ove tipove HPV-a kod žena koje su se cijepile, kao i kod muškaraca koji se cijepe od 2009.godine, a nisu prije cijepljenja bili zaraženi nekim od ovih tipova HPV-a.

- Pregledne studije koje su uključuju više milijuna cijepljenih osoba govore o visokoj učinkovitosti cjepiva, odnosno o nepostojanju premalignih i malignih lezija uzorkovanih HPV-om kod cijepljenih osoba. Za sada ne postoje stručne smjernice o potrebi za docjepljivanjem s obzirom na to da istraživanja pokazuju visoku razinu zaštite i nakon više od desetljeća od cijepljenja, odnosno postoje istraživanja s praćenjem od 10 do 18 godina od cijepljenja te se nastavljaju daljnja praćenja učinkovitosti cjepiva, zaključuje Karin.