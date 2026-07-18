Majka s razlogom nije imala milosti prema sinu: Tražila je policajca da mu napiše kaznu, svi hvale njen potez

Ines Vučković Dizdar odlučila je sina naučiti lekciju i tražila od policajca da mu napiše kaznu jer je vozio električni romobil bez kacige.

Nakon što smo objavili intervju s majkom koja je pokrenula peticiju za zabranu električnih romobila u pješačkim zonama, broj potpisnika peticije porastao je s 41 na 502. Njezin sin ozbiljno se ozlijedio nakon pada s električnog romobila kojim je upravljao prijatelj. To ju je potaknulo da osvijesti ljude o opasnosti ovih vozila, na kojima često stradaju upravo djeca.

Nakon tog slučaja razgovarali smo s još jednom majkom, Ines Vučković Dizdar, čiji je gotovo punoljetni sin upao u probleme zbog vožnje električnog romobila bez kacige. Umjesto da ga izvuče kako ne bi platio kaznu, Vučković Dizdar inzistirala je da mu je policajac napiše.

Na društvenim mrežama podijelila je status u kojem opisuje kako je dobila nekoliko dojava da njezin sin Šimun do dućana vozi električni romobil bez kacige. Zbog toga ga je dobro verbalno 'oprala', no nije naučio lekciju te je ponovno vozio bez kacige. Toga ga je puta zaustavila policija i zatražila da roditelj dođe po električni romobil.

'Poanta ove priče jest da spašavanje djece od odgovornosti nije ljubav'

- Ja ću samo reći da sam sigurna da je policajcu danas žao što ga je i sreo i mene uopće zvao... Situacija nije bila očekivana, tipa: 'Molim vas, nemojte mu pisati kaznu, neće više.' Ne, ne, nema toga kod mene da si mi iz oka ispao. Ja sam te rodila čitavog, a sad će te trotinet raskomadati? Policajac mi objašnjava ono što i sama vidim. Rekoh: 'Dobro, pišite kaznu!', napisala je u statusu.

Policajac je Šimunu htio napisati samo upozorenje jer mu je to bio prvi zabilježeni prekršaj. Međutim, majka je priznala da zna kako je i prije vozio bez kacige te da mora naučiti lekciju, pa je inzistirala da mu napiše kaznu. Šimun je mudro šutio, a majka je znala da mu nije drago što bi cijeli povrat poreza morao dati za kaznu. Na kraju je policajac ipak odlučio da će sinu napisati samo upozorenje, a kaznu mu uručiti ako ponovno prekrši propise. Stoga je Vučković Dizdar odlučila sinu oduzeti romobil kako ne bi bilo drugog puta. Priznaje da se protivila tome da ga uopće nabave.

- U svakom slučaju, poanta ove priče jest da spašavanje djece od odgovornosti nije ljubav prema njima, nego korak prema uništenju onoga što zapravo volite najviše na svijetu… Volite ih na ispravan način, koliko god on nekad bio surov!, poručila je Vučković Dizdar na kraju statusa.



Njen potez vrlo je brzo privukao pažnju, a mnogi su ga pohvalili na društvenim mrežama.

'Popustila sam zato što nisam bila dovoljno upoznata s opasnostima'

U razgovoru za portal srednja.hr osvrnula se na to da joj sin radi i zarađuje svoj novac, ali da u obitelji imaju naviku neke odluke donositi zajedno. Kupnji električnog romobila protivila se jer je nekoliko puta vidjela kako djeca u prometu izlete na romobilima, a slušala je i vijesti o teškim ozljedama djece na romobilima.

- Popustila sam zato što nisam bila dovoljno upoznata s opasnostima, ponajviše zato što ih voze puno mlađa djeca. Kad sam popustila, imao je uvjet koji nije poštovao (op. a. da nosi kacigu). Žao mi je što sam popustila jer mi se jučer javila majka teško stradalog dječaka koji je nakon pada s romobila ostao bez dijela lubanje, ne govori i jedva je preživio nakon tjedan dana kome, priča nam Ines Vučković Dizdar.

'Važno je samo riješiti se tih pokretnih grobova'

Priznaje da je prije nego što joj se javila ta majka planirala ponovno razgovarati sa sinom i vratiti mu romobil te vidjeti kako će upozorenje utjecati na njega. Međutim, potresna priča pokolebala ju je u toj namjeri.

- Nisu tu više važni ni kaciga ni kazna, apsolutno ništa, osim riješiti se tih 'pokretnih grobova'. Ja stvarno nisam osoba iz kamenog doba i mislim da se sve može pravilno koristiti i dozirati, ali ovi padovi, vjerujem zbog stojećeg položaja, nešto su prestrašno. Rodiš ih žive, prave i zdrave pa im popustiš za neko veselje, u ovom slučaju totalno debilno veselje, evo priznajem, i indirektno im dopustiš da od sebe, u najmanju ruku, naprave teškog invalida, prepričala je Vučković Dizdar kako se osjećala nakon razgovora s majkom čiji je sin u komi nakon pada s električnog romobila.

Upozorila je sina da ne smije romobil prodati djetetu

Priča nam da je, nakon što je svog sina suočila s porukama, on zaplakao i rekao da će prodati romobil. Međutim, majka je postavila uvjet da ga ne smije prodati nikome mlađem od 30 godina kako neko drugo dijete ne bi nastradalo.

- Iskreno, ni za prodaju nisam kad zavirim u svoju dušu jer uopće ne želim da smo na ikakav način sudjelovali u tome da se sutra ovako nešto dogodi nekom drugom djetetu... Dođe mi da ga zapalim, iskreno, napisala je majka.

Podržava potpunu zabranu

Nakon ovog iskustva rekla nam je da podržava potpunu zabranu električnih romobila. Priznaje da, kada su kupovali romobil, nisu znali za zakonsko ograničenje brzine koju može postići. Međutim, dodaje da ne misli kako su za nesreće krivi 'nabrijani' romobili, nego nepoznavanje prometnih pravila.

- Smatram da, kad prekršiš prometno pravilo i završiš pod šleperom, više nije važna brzina. Mislim da su romobili općenito izvan svih zakona fizike i da su zbog toga padovi najčešće na glavu. Ja ih uopće ne bih pustila u promet i mislim da je ta odluka jedan veliki i opasan promašaj. Smatram da sam to na vrijeme uvidjela i ispravila prije nego što je došlo do posljedica, zaključila je ova majka.

Podsjetimo, Prekršajni zakon jasno navodi da ako je nekim sredstvom počinjen prekršaj, ono može biti oduzeto ako postoji opasnost od toga da će se ponovno uporabiti za počinjenje prekršaja. Sud može oduzeti predmete i sredstva i kada je njihovo oduzimanje potrebno radi zaštite opće sigurnosti ili zdravlja ljudi. Isto tako, predmeti se oduzimaju ako ih prema zakonu osoba ne može posjedovati, što uključuje i električne romobile s nepropisnim karakteristikama, kao što su oni koji mogu postići brzinu veću od 25 kilometara na sat.