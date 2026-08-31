Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu

U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.

Neki ljudi ne mijenjaju obrazovanje velikim reformama, nego svakodnevnim radom. Nastavnica koja ostaje nakon nastave kako bi pomogla učeniku, profesor koji studentima otvara vrata novim prilikama, učenica koja okuplja vršnjake oko projekta ili student koji svojim angažmanom čini fakultet boljim mjestom za sve.

Takvi pojedinci često ne traže od drugih priznanja, ali njihova zajednica itekako prepoznaje njihov trud. Nagrada Zlatna kreda nastala je kako bi njihove priče dobile zasluženu pozornost i pokazale da se promjene u obrazovanju događaju upravo zahvaljujući ljudima koji ulažu dodatan trud.

Nagradu dodjeljuje portal srednja.hr, a pobjednike u četiri kategorije bira žiri u sastavu redakcije portala. Nagrade će biti dodijeljene na godišnjoj obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' portala srednja.hr, koja će se održati 6. studenoga 2026. u Hotelu International u Zagrebu. Ove godine portal isto kreće u srednju školu jer obilježava svoj 15. rođendan. Kotizaciju za konferenciju možete nabaviti ovdje.

Tko se može prijaviti na natječaj?

Na natječaj se mogu prijaviti odgojno-obrazovni radnici svih razina: učitelji, nastavnici, strukovni nastavnici, asistenti, predavači i profesori, kao i učenici osnovnih i srednjih škola te studenti svih visokih učilišta.

I ove godine dodijelit će se četiri nagrade:

Nastavnik ili nastavnica godine (osnovne i srednje škole)

Profesor ili profesorica godine (visoko obrazovanje)

Učenik ili učenica godine

Student ili studentica godine

Tko može prijaviti kandidata?

Kandidata ili kandidatkinju može predložiti svatko. Učenici mogu nominirati svoje nastavnike, studenti profesore, kolege jedni druge, a moguće je prijaviti i učenike te studente koji su se istaknuli svojim radom, inicijativama i doprinosom zajednici.

Prijava se podnosi putem obrasca, uz obrazloženje zašto upravo ta osoba zaslužuje Zlatnu kredu te na koji je način svojim djelovanjem ostavila trag u školi, na fakultetu ili u široj obrazovnoj zajednici. Prijave su otvorene do 30. rujna. Pravilnik natječaja možete pronaći niže.

Nakon završetka natječaja bit će odabrani finalisti. Pobjednici će biti proglašeni na svečanoj dodjeli nagrada tijekom obrazovne konferencije srednja.hr 6. studenoga u Zagrebu.

Zlatna kreda dio je obrazovne konferencije

Portal srednja.hr ove godine obilježava 15 godina rada. Šestu godinu zaredom rođendan slavi organizacijom velike obrazovne konferencije koja okuplja nastavnike, profesore, ravnatelje, učenike, studente, donositelje odluka i sve one kojima je obrazovanje važno.

Posjetitelje i ove godine očekuje cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima i raspravama o najvažnijim temama u školstvu, visokom obrazovanju i znanosti, uz priliku za razmjenu iskustava i umrežavanje s brojnim stručnjacima iz obrazovnog sektora.

Na prošlogodišnjoj dodjeli nagrade Zlatna kreda, održanoj u sklopu konferencije 'Obrazovanje bez granica', pristiglo je 169 prijava, a u finale je ušlo 30 kandidata. Titule najboljih ponijeli su nastavnik Mislav Kuleš, profesor Stjepan Jelica, učenica Ana Šantek i studentica Manuela Antolković.

Dodjela Zlatne krede jedan je od središnjih događaja konferencije, kojom želimo istaknuti pojedince koji svojim primjerom pokazuju da predanost, znanje i inicijativa mogu mijenjati obrazovanje na bolje. Nagrada odaje priznanje onima koji svojim radom ostavljaju trajan doprinos obrazovanju i inspiriraju svoju zajednicu.

Prijavite one koji zaslužuju biti prepoznati

Zlatna kreda nije samo nagrada, ona je zahvala ljudima koji svakodnevno ulažu dodatni trud kako bi učenicima i studentima pružili više od onoga što se od njih očekuje. Ako poznajete nastavnika, profesoricu, učenika ili studenticu čiji je rad inspirirao vas ili vašu zajednicu, prijavite ih za Zlatnu kredu i pomozite da njihova priča dobije zasluženo priznanje.

Kotizacije za sudjelovanje dostupne su putem Entrio sustava, a sve informacije o konferenciji, kotizacijama, programu i prijavama dostupne su ovdje. Kako bi bili još sigurniji da vam ništa nije promaknulo, možete se pridružiti Facebook događaju konferencije.

srednja.hr konferencija koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održat će se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Kotizacije možete kupiti putem Entrio sustava ovdje. Sve novosti možete pratiti u ovoj rubrici, priključite se Facebook događaju kako vam niti jedna vijest ne bi promaknula.