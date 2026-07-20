Hrvatska uvela novo ograničenje u naručivanju alkohola: Evo kako ono funkcionira

Trgovci će se morati povezati sa sustavom e-Građani i Ministarstvom trgovine. Svaka kupnja provjeravat će se putem m-Građani aplikacije.

Izmjenama Zakona o trgovini, koje su izglasane krajem svibnja, zabranjena je prodaja energetskih pića maloljetnicima te je uveden novi sustav provjere punoljetnosti prilikom kupnje alkohola putem interneta, koji je na snagu stupio 9. lipnja. Dakle, ako naručujete alkohol putem interneta, punoljetnost morate dokazati putem sustava e-Građani, odnosno unutar nove aplikacije m-Građani.

Trgovci koji prodaju alkohol putem interneta dužni su u vlastitom informacijskom sustavu implementirati i osigurati korištenje tehničkog rješenja za vjerodostojnu provjeru punoljetnosti kupca posredstvom sustava e-Građani. Također, dužni su upisati se u evidenciju Ministarstva gospodarstva.

'Tu je vrlo teško napraviti prijevaru'

Tu je promjenu u HRT-ovoj emisiji Studio 4 komentirao Nikola Modrušan, ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga. Modrušan je otkrio da aplikaciju koristi više od 200 tisuća korisnika.

- Tu je vrlo teško napraviti određenu, ja bih rekao, prijevaru ili na neki način falsificirati vašu dob jer se taj podatak izravno provjerava u službenim evidencijama. Tek onda vam trgovac može odobriti plaćanje, rekao je Modrušan.

Kako funkcionira aplikacija?

Aplikaciju je najprije potrebno preuzeti na mobitel, a zatim se u nju prijaviti vjerodajnicom, kao i u sustav e-Građani. To može biti bilo koja vjerodajnica, poput bankovne vjerodajnice, e-osobne ili AAI@EduHr identiteta.

- Kada kupujete putem web shopa, on će vam generirati QR kod koji će biti prikazan na stranici. Zatim ćete mobitelom skenirati taj QR kod i aplikacija će vas, odnosno web shop, izravno povezati s vašom sesijom i vašim mobitelom. U aplikaciji m-Građani pojavit će vam se mali prozor s porukom da kupujete na određenom web shopu te pitanjem jeste li suglasni. Kliknete 'OK' i tada su web shop i vaša aplikacija m-Građani povezani, objasnio je Modrušan.

Naglasio je da bi aplikacija m-Građani u budućnosti mogla služiti i za različite provjere dobi. Podsjetimo, na razini Europske unije raspravlja se o uvođenju verifikacije dobi za pristup društvenim mrežama.

Maloljetnici masovno koristili aplikacije za dostavu za naručivanje alkohola

Podsjetimo, prije usvajanja izmjena Zakona o trgovini pisali smo o problemu maloljetnika koji koriste aplikacije za dostavu kako bi naručivali proizvode koje ne mogu legalno kupiti u trgovinama, poput alkohola, cigareta i vape uređaja.

Tom smo prilikom provjerili što piše u Općim uvjetima korištenja i ugovaranja Glova. Ispostavilo se da bi, prema njima, dostavljači zapravo trebali odbiti predati alkohol, duhanske proizvode ili bilo koju drugu robu čija je kupnja maloljetnicima zabranjena. U tom slučaju korisnik mora platiti punu cijenu naručenog proizvoda, koji maloljetnik ne bi smio preuzeti.