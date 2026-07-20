Majka ispričala užas koji se dogodio sinu na romobilu, nedostaje mu pola lubanje: U Saboru se traži zabrana

Paula Sikavica ispričala nam je kako je njezin sin nastradao na romobilu. Onima koji traže zabranu u pješačkim zonama pridružila se i stranka GLAS.

Nakon razgovora s Ines Vučković Dizdar, koja je inzistirala da policajac njezinu sinu napiše kaznu jer je bez kacige vozio električni romobil, pričali smo s majkom čiji je 19-godišnji sin teško stradao u nesreći na električnom romobilu.

Do nesreće je došlo 19. svibnja u kasnim večernjim satima, kad se vraćao s druženja s prijateljima. Tijekom vožnje romobil mu se počeo tresti, zbog čega je izgubio kontrolu i pao na glavu. Budući da nije nosio kacigu, prilikom pada izgubio je svijest i zadobio teške ozljede.

- Znam da moj sin nije vozio baš sporo jer voli brzinu. Inače ima dva motora, ali ovi su romobili prebrzi i nestabilni. Razvijaju veliku brzinu, a imaju male kotače, ispričala nam je mladićeva majka Paula Sikavica.

'Tog dana mi se svijet srušio'

Majka nam priznaje da je njezin sin električni romobil vozio još od sedmog razreda te da je svaki dan njime prelazio pet kilometara do škole i natrag. Kaže da do tada nikada nije pao.

- Tog dana mi se svijet srušio. U 23 sata i 40 minuta njegov prijatelj pokucao je na vrata. 'Nikolu vam je odvela Hitna, pao je s romobila. Posudio je romobil od prijatelja i pao na glavu', rekao je. Doktor nas je onda uveo unutra i samo rekao: 'Idemo ga spasiti'. Uslijedilo je 48 dana u bolnici i osam dana kome. Zasad još ne govori, nedostaje mu pola lubanje, ali živ je. Idemo dalje, ispričala je mladićeva majka.

Nedavno smo pisali o peticiji za zabranu vožnje električnih romobila u pješačkim zonama koju je pokrenula jedna majka čiji je sin također doživio sličnu nesreću. Paula Sikavica kaže nam da podržava takvu zabranu, iako smatra da je izbor svakog roditelja hoće li svojem djetetu kupiti električni romobil.

GLAS predlaže kazne od 90 eura

Za zabranu vožnje električnih romobila po nogostupima zalaže se Građansko-liberalni savez (GLAS). Prošlog su tjedna u saborsku proceduru uputili prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima bi se to propisalo. Kako bi takvo rješenje bilo provedivo, smatraju da bi kazne trebali moći izricati i djelatnici jedinica lokalne samouprave.

- Prema prijedlogu koji smo uputili, kazna za takvu vožnju iznosila bi 90 eura. U ovom trenutku takve kazne, s obzirom na to da se radi o vozilima u kretanju, može izricati samo Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP). Smatramo da bi dio ovlasti MUP-a vezanih uz vozila u kretanju, među ostalim i nadzor kretanja u pješačkim zonama i po nogostupima, trebalo prenijeti na jedinice lokalne samouprave, koje trenutačno mogu nadzirati i kažnjavati samo promet u mirovanju, odnosno vozila u mirovanju, pojašnjava nam predsjednik GLAS-a Stanko Borić.

Dio njihova prijedloga jest i uvođenje identifikacijske oznake za vozače osobnih prijevoznih sredstava. Oznake bi glasile na ime osobe, a ne na vozilo, te bi omogućile da vozači upravljaju različitim vozilima pod svojim identitetom. U tom bi slučaju prometno redarstvo jedinica lokalne samouprave lakše obavljalo nadzor i izdavalo kazne.

Problem je uklanjanje limitatora

Kada je riječ o problematici električnih romobila, ističe se i činjenica da su na prometnicama često vozila čije su karakteristike iznad zakonom dopuštenih, odnosno koja, unatoč zabrani, postižu brzine veće od 25 kilometara na sat.

- U Hrvatskoj se takvi romobili službeno ne mogu kupovati, odnosno prodavati. Važniji problem od same prodaje jest uklanjanje limitatora, što se može učiniti relativno jednostavno. Smatramo da bi osobe zatečene s takvim vozilima trebalo strogo novčano kažnjavati, a vozila oduzimati bez mogućnosti povrata, rekao je predsjednik GLAS-a.

Podsjetimo, policija to već radi. Prekršajni zakon jasno propisuje da se sredstvo kojim je počinjen prekršaj može oduzeti ako postoji opasnost da će se ponovno uporabiti za njegovo počinjenje. Sud može oduzeti predmete i sredstva i kada je njihovo oduzimanje potrebno radi zaštite opće sigurnosti ili zdravlja ljudi. Također, predmeti se oduzimaju ako ih osoba prema zakonu ne može posjedovati, što uključuje i električne romobile s nepropisnim karakteristikama.

'Svaka inicijativa pomaže stvoriti pritisak'

Peticija za zabranu vožnje električnih romobila u pješačkim zonama do 20. srpnja, na datum pisanja ovog članka, prikupila je 555 potpisa. Borić smatra da peticije mogu sinergijski djelovati s prijedlozima političara jer podižu svijest o sigurnosti u prometu i tako ovu temu čine relevantnijom.

- Svaka takva inicijativa pomaže stvoriti pritisak na nadležno ministarstvo i Vladu kako bi što prije krenuli u izradu zakonskih prijedloga kojima će se spriječiti kaos koji trenutačno imamo na hrvatskim prometnicama kada je riječ o osobnim prijevoznim sredstvima. Budući da Vlada ne želi prihvaćati oporbene prijedloge ni u jednom segmentu društva, GLAS bi bio zadovoljan i kada bi zakonodavac izradio vlastiti prijedlog, čak i ako bi bio preslika našega, poručili su iz GLAS-a.