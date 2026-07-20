Koliki povrat poreza dobivate u 2027. i što kad usred godine slavite 26. rođendan? Evo odgovora

Ako ste mlada osoba možete dobiti 50 ili 100 posto povrata poreza. Često je pitanje što je s 'rubnim godinama', onima koji slave 26. i 30. rođendan.

Posljednjih nekoliko godina isplata povrata poreza vrši se u svibnju, što je posebno važno mladima do 30. godine života jer mogu ostvariti umanjenje poreza na dohodak od 100 ili 50 posto, ovisno o godini rođenja. Novac je to koji mnogima dobro dođe u razdoblju između proljeća i ljeta, kako za podmirenje tekućih troškova tako i za, primjerice, planiranje ljetnih putovanja. I dok je nedavno zaključen proces povrata poreza za 2025. godinu, neki se već sada pitaju koliki iznos mogu očekivati u narednim godinama. Često je pitanje i što je s 'rubnim godinama', onima koji slave 26. i 30. rođendan.

Tko dobiva 100 posto, a tko 50 posto povrata poreza od 2027. nadalje?

Krenimo redom, prema Zakonu o porezu na dohodak i pratećem mu pravilniku, godišnji porez na dohodak umanjuje se za 100 posto osobama do 25 godina, dok se osobama od 26 do 30 godina porez umanjuje za 50 posto. Pravo ostvaruju sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (plaću), dakle ne odnosi se na studente koji rade isključivo na studentski ugovor preko student servisa jer oni dobivaju naknadu.

Zbog toga će u 2027., a za 2026. godinu, povrat od 100 posto dobiti rođeni 2001., 2002., 2003. i mlađi. Povrat od 50 posto mogu očekivati rođeni 1996., 1997., 1998., 1999. i 2000. godine. U tablici niže možete provjeriti kojoj skupini pripadate u narednim godinama prema trenutačno važećim propisima. Napomenimo da je porezno razdoblje godina za koju se isplaćuje povrat poreza, a godina povrata je godina u kojoj će vam za prethodnu biti isplaćen povrat poreza.

Povrat poreza | foto: srednja.hr/Unsplash

Što ako usred godine slavite 26. ili 30. rođendan?

Često pitanje onih koji usred godine navršavaju 26. rođendan je koliki će povrat poreza dobiti za tu godinu - 100 posto, 50 posto ili za dio godine 100 posto, a za dio 50 posto? Prema Zakonu o porezu na dohodak, umanjenje se koristi u godišnjem obračunu poreza na dohodak za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.

Drugim riječima, ako ste u tekućoj godini proslavili 26. rođendan, u idućoj možete očekivati 50 posto povrata poreza. I to neovisno o tome je li vam rođendan bio, primjerice, 1. siječnja, 1. srpnja ili 31. prosinca. Isto pravilo važi za one koji su usred godine napunili 30 godina - povrat dobivate za cijelu godinu, a ne samo do mjeseca u kojem ste napunili 30 godina.