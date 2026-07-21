Srpski TikToker uhićen zbog sumnje na poticanje pedofilije: Najviše ga gledaju upravo djeca

U Sremskoj Mitrovici uhićen je srbijanski TikToker Faraon. Iako je brzo pušten na slobodu, TikTok profil mu je deaktiviran, a pretražuju mu računala.

Nakon objave pjesme 'Žig zveri', u kojoj izravno pjeva o pedofiliji, srbijanski TikToker Marko Radmanović, poznatiji kao Faraon, 17. je srpnja uhićen i doveden na ispitivanje u prostorije policije u Sremskoj Mitrovici. Kako prenosi Telegraf.rs, policija je postupila na temelju prijava građana i upozoravanja medija na ilegalan i duboko zabrinjavajuć sadržaj. Radmanović je ispitan u policijskoj postaji, a inspektori su mu oduzeli sve mobitele, računala i tvrde diskove.

Iako je Radmanović pušten na slobodu, njegov TikTok profil u ponedjeljak je ugašen na zahtjev Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Ministarstvo unutarnjih poslova u priopćenju je navelo da je Googleu upućen zahtjev za uklanjanje spornih sadržaja i poduzimanjem odgovarajućih mjera u vezi s YouTube kanalom osumnjičenog. Sav sadržaj je u utorak uklonjen s njegovog YouTube profila, koji još nije deaktiviran.

- MUP podseća da su policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala odmah po prijemu prijave, u najhitnijem roku, identificirali osumnjičenu osobu i poduzeli sve mjere i radnje iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova radi prikupljanja dokaza i rasvjetljavanja svih okolnosti ovog slučaja. Policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavljaju rad na tom predmetu u suradnji s Posebnim odjelom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, priopćili su iz MUP-a.

Faraon tvrdi da su prijave lažne

U tijeku je forenzičko vještačenje privremeno oduzetih elektronskih uređaja, kao i druge dokazne radnje u cilju potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica, dok će o daljem procesnom statusu osumnjičenog, u skladu sa zakonom i na osnovu prikupljenih dokaza, odlučivati nadležno javno tužiteljstvo.

- Nisu pronašli ništa u mojim telefonima, u stanu, ni u čemu, što aludira na kazneno djelo zbog kojeg sam uhićen. To su bile lažne priče, lažne prijave. Kad su inspektori vidjeli što je u mojim telefonima, bili su zapanjeni, blago su se nasmiješili, bilo je stvari suprotnih onome za što sam prijavljen, rekao je TikToker na društvenim mrežama nakon povratka iz postaje.

Međutim ovo nije prvi put da je Radmanović prijavljen policiji. Protiv njega su, prenosi RTV, tijekom 2025. i 2026. podnesene kaznene prijave zbog nedozvoljene spolne radnje i spolnog uznemiravanja zbog sumnje na vrbovanje (groomanje) više maloljetnih djevojčica.

U videima pušta eksplicitne glasovne poruke koje zvuče kao maloljetnice

Sadržaj koji Faraon objavljuje na svojim društvenim mrežama doista je šokantan i duboko zabrinjavajuć, kao i tekst i spot pjesme koje mu je zaslužila ponovno uhićenje. U nekim od videa koje besramno objavljuje na društvenim mrežama, pušta glasovne poruke koje zvuče kao djevojčice koje izgovaraju seksualne fraze i traže da ih 'kazni' te objavljuje slike zaslona razgovora s njima. Da priča bude još gora, Faraona na društvenim mrežama prate uglavnom djeca i mladi, a njegovi videi prikupljaju stotine tisuća pregleda.

Nakon vijesti o njegovom uhićenju i optužbama za pedofiliju, Faraon je prijetio tužbama medijima koji su izvještavali o tome, naglašavajući da je pušten na slobodu bez kaznenog djela.

Bio Faraon kazneno odgovoran ili ne, cijela priča izgleda kao slučaj ekstremnog groominga. Riječ je o procesu u kojem odrasla osoba ili stariji maloljetnik manipulira djetetom ili ranjivom osobom stvarajući lažan osjećaj bliskosti i povjerenja. Groomer zatim iskorištava to povjerenje kako bi žrtvu naveo da razgovara o eksplicitnim temama, pošalje svoje eksplicitne fotografije ili je na neki drugi način iskorištava. Taj proces može dovesti do spirale iz koje žrtva ne zna izaći jer se boji da bi groomer mogao objaviti eksplicitan sadržaj.

Zabrinutost za sebe ili dobrobit drugog djeteta prijavi policiji on line – ovdje.

Žrtva si zlostavljanja ili misliš da se to događa nekome koga poznaješ – brineš što učiniti – Prijavi online – ovdje.

Pogledaj poveznicu Sigurnost djece kako bi saznao više o mogućnostima pomoći i zaštite od spolnog iskorištavanja putem Interneta i drugim važim stvarima za sigurnost tebe ili drugog djeteta.

Svoje sumnje ili zabrinutost možeš prijaviti i anonimno.

Djeca i mladi su svakodnevno izloženi različitim oblicima zlostavljanja i iskorištavanja – pomozi svojom prijavom – znamo kako ćemo dijete zaštiti. Dodatne informacije možeš pogledati u poveznici Zlostavljanje putem Interneta i Seksualno zlostavljanje.

Policija će vrlo ozbiljno shvatiti svaku prijavu i poduzeti sve radnje za koje je ovlaštena kako bi spriječila zlostavljanje djeteta.

Policijski službenici za mladež posebno su educirani za postupanje u zaštiti djece, ovdje možeš dobiti više informacija tko su i što rade.