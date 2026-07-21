Dok je većina na praznicima, ovi učenici briljiraju u Kini: Upravo su osvojili tri medalje

Hrvatski učenici sudjelovali su na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Kini, odakle se vraćaju s tri brončane medalje.

Već dulje od mjesec dana većina učenika je na praznicima, a na školu i gradivo rijetko tko pomišlja. Međutim, oni najbolji ovih tjedana imaju pune ruke posla jer su u tijeku međunarodna natjecanja i olimpijade. S tri bronce iz Kine su se upravo vratili matematičari.

- U Šangaju, u Kini, je danas završila 67. Međunarodna matematička olimpijada na kojoj je sudjelovalo 666 učenika iz 117 država diljem svijeta. Hrvatsku su predstavljali sljedeći učenici: Mila Maretić (Prva gimnazija Varaždin), Maša Dobrić, Emil Missoni, Fran Pilipović i Kristijan Šimović (svi iz XV. gimnazijeZagreb) te Hrvoje Valent (iz Gimnazije Lucijana Vranjanina Zagreb). Naša je ekipa na pojedinačnom natjecanju ostvarila izvrstan rezultat. Odlični su bili Fran Pilipović, Emil Missoni i Hrvoje Valent koji su osvojili brončanu medalju, a Maša Dobrić i Mila Maretić su dobile pohvalu. Važno je napomenuti da je Franu i Hrvoju nedostajao jedan bod za srebrnu, a Maši i Mili jedan bod za brončanu medalju, izvijestili su voditelji ekipe Petar Orlić i Lukas Novak.

Prema ukupnom broju bodova Hrvatska je zauzela 48. mjesto. Dodajmo i da su učenici prije olimpijade sudjelovali na Međunarodnom matematičkom ljetnom kampu (IMSC) u Pekingu što su ujedno bile i završne pripreme hrvatske ekipe prije samog natjecanja. Izbor i pripreme ekipe organiziralo je Hrvatsko matematičko društvo, a pripreme i put financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH, zaklada 'Zlata Bartl' i Citadel.

Iz cjelovitih rezultata natjecanja vidljivo je da je na njemu podijeljeno ukupno 349 medalja - 55 najboljih dobilo je zlatnu, idućih 105 u poretku srebro, a 189 učenika dobilo je broncu. Dakle raspodjela medalja je razmjerno blizu uobičajenom IMO-ovu načelu 1:2:3. Pohvale je dobio 141 učenik. Podsjetimo, na portalu srednja.hr u Alumni bazi nastaloj u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, možete pronaći sve dobitnike Oskara znanja od 2005. godine naovamo.